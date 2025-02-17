Ветров Михаил
Ветров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Луковников Михаил 20 1
|Федоров Павел 10 1
|Медунов Алексей 3 1
|Письменский Олег 7 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Антонов Антон 2 1
|Мишанина Мария 1 1
|Духовная Елена 2 1
|Рензяев Константин 62 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.