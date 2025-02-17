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Ветров Михаил



17.02.2025 Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов 1
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
16.08.2024 «Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco 1
26.04.2024 Облачное направление Linx растет быстрее рынка 1
22.08.2023 Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей 1
19.06.2023 В Linxdatacenter назначен новый директор по маркетингу и PR 1
23.03.2023 IaaS для крупного бизнеса: как соответствовать потребностям Enterprise в новых условиях? 1
22.02.2023 Linxdatacenter: российский облачный рынок продолжит умеренный рост на уровне 15% в 2023 году 1
31.01.2023 Linxdatacenter провел очередной этап импортозамещения в ЦОДах 1
10.11.2022 Linxdatacenter возглавил Михаил Ветров 2
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS 1
17.05.2016 Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру 1
21.12.2015 Антон Антонов стал директором по продажам в Linxdatacenter 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Ветров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 11
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 70 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 2
Selectel - Селектел 390 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Авантаж 66 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 113 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Equinix 44 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 70 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 10 1
8259 1
SAP SE 5280 1
Broadcom - VMware 2365 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Digital Compliance - Диджитал Комплаенс 4 1
МегаФон 8925 1
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 1
Qualcomm Technologies 1830 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 854 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 202 1
Cisco Systems 5120 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 7 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 2
Visa International 1950 1
American Express - Amex 330 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 1
JCB International 144 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 36 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 663 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Северсталь ПАО - Severstal 484 1
Газпром ПАО 1345 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Microsoft - LinkedIn 651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2783 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16000 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15792 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 7
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1073 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29839 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6129 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7130 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2489 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13238 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 309 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2026 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2502 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4503 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 101 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12082 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2924 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 636 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3321 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4045 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 845 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2189 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2556 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9425 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
Linx Cloud 58 6
Linx Datacenter 49 4
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 497 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
SharxDC SharxBase 14 1
FreePik 1021 1
Самойлов Юрий 74 1
Фокин Дмитрий 21 1
Луковников Михаил 20 1
Федоров Павел 10 1
Медунов Алексей 3 1
Письменский Олег 7 1
Перекрест Андрей 10 1
Антонов Антон 2 1
Мишанина Мария 1 1
Духовная Елена 2 1
Рензяев Константин 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 2
Азия - Азиатский регион 5553 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 1
Европа 21802 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 254 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 522 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
США - Индиана 114 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2318 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48217 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 2
Аудит - аудиторский услуги 2682 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16370 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2267 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3124 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3556 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3663 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5410 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1230 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 294 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 671 1
Импортозамещение - параллельный импорт 488 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 404 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2374 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7869 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 505 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5100 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4674 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10988 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6980 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18632 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1592 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Металлообработка 45 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
Ведомости 1018 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 34 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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