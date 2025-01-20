Семион Кирилл
Семион Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1013 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Комлев Николай 96 2
|Левова Ирина 24 2
|Калашников Евгений 13 2
|Захарова Алена 1 1
|Муртазин Эльдар 65 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Вахнин Павел 53 1
|Жуков Андрей 5 1
|Погонина Лариса 1 1
|Урбанский Владимир 26 1
|Варич Станислав 4 1
|Величко Никита 1 1
|Колупаев Денис 6 1
|Волчек Александр 11 1
|Руденко Владимир 5 1
|Колесников Андрей 86 1
|Гребельный Антон 21 1
|Ткаченко Сергей 16 1
|Ежов Василий 42 1
|Логинов Станислав 31 1
|Успенский Александр 8 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Макеев Дмитрий 18 1
|Ульихин Павел 33 1
|Исаев Иван 2 1
|Гришкин Вячеслав 2 1
|Дмитров Станислав 1 1
|Маринин Павел 1 1
|Ахтямова Расимя 1 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Рыбалко Алексей 1 1
|Спирин Антон 61 1
|Кабакова Виктория 1 1
|Зыков Сергей 2 1
|Леглер Евгений 1 1
|Курасов Александр 1 1
|Давыдова Полина 12 1
|Ведомости 1009 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1874 3
|ТАСС Телеком 38 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
|Госрасходы - портал 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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