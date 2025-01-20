Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167805
ИКТ 13058
Организации 10241
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25037
Персоны 71500
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

Семион Кирилл



20.01.2025 В России разработан план стандартизации для «Индустрии 4.0» 1
21.11.2024 Созданы инструкции по взаимодействию модулей отечественных ERP 1
12.11.2024 Минпромторг выложил миллиард, чтобы узнать, как перевести опасные отрасли на доверенное российское «железо» 1
08.11.2024 «Корус Консалтинг» автоматизировал мониторинг показателей деятельности ИТ-блока ОАО «РЖД» 1
05.11.2024 Вендор, из страны, входящей в BRICS, покинул СП с «Национальной компьютерной корпорацией», занятое разработкой ERP-платформы 1
31.10.2024 НЦК ИСУ и «ИТ-Экспертиза» проведут тестирование ERP-системы 1
28.10.2024 ЦКР ERP/CRM примет участие в создании российских систем управления ресурсами 1
15.10.2024 «Аквариус» планирует поставки «железа» во Вьетнам, ЮАР и Нигерию 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 1
23.09.2024 Группа компаний IBS и АНО «НЦК ИСУ» подписали соглашение о сотрудничестве 1
16.09.2024 АНО «НЦК ИСУ»: бизнесу необходим реестр отечественных СУР 2
12.09.2024 «КОРУС Консалтинг» примет участие в создании отечественной ERP-системы 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 1
23.07.2024 Российская компания IBS создала для РЖД автоматизированную систему ведения НСИ на импортонезависимой платформе «Планета.НСИ» 1
18.07.2024 МИДу построят цифровую платформу для мониторинга международной обстановки и информационного пространства 1
17.07.2024 В России готовится платформа искусственного интеллекта для управления государством 1
24.06.2024 Налога еще нет, а цены уже скакнули. Стоимость российского ПО за пять месяцев выросла больше, чем за весь 2023 год 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
06.06.2024 Разработчик «Турбо ERP» примет участие в создании СУР корпоративного уровня 1
Рост доверия к российским вендорам, инвестиции в DevOps и дефицит ИБ-решений: итоги «Нота День» 1
22.05.2024 АНО «НЦК ИСУ» и Т1 займутся обучением специалистов для развития отечественной ERP 1
22.05.2024 Cloud.ru и НЦК ИСУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.05.2024 Производитель микроэлектроники «Элемент» купил разработчика ERP и общесистемного ПО 1
05.04.2024 Холдинг Т1 присоединился к проектированию единой национальной ERP 1
29.12.2023 Рынок ERP в России в 2024 г. может превысить 100 млрд рублей 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
23.11.2011 Как сэкономить на мобильном интернете? 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Семион Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 21 13
8241 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 3
SAP SE 5280 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 2
АФК Система ПАО 1797 2
Oracle Corporation 6698 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Ростелеком 9716 2
Yandex - Яндекс 7373 2
Корус Консалтинг ГК 1218 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
Apple Inc 12115 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1302 1
МегаФон 8867 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
ТехЛАБ 26 1
Мегаплан 76 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Intel Corporation 12203 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Т1 Иннотех 178 1
Huawei 3941 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 1
Dell EMC 5032 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 48 1
Microsoft Corporation 24643 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 85 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
РЖД - Российские железные дороги 1905 9
Северсталь ПАО - Severstal 481 2
Газпром нефть 620 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 975 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 1
Adidas - Адидас 160 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
ЭФКО ГК 22 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 439 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
LEGO 244 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2849 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 3 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6683 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30797 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24200 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15931 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5786 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6581 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6254 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11977 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13161 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6791 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1743 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7684 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12556 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12200 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6109 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2814 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1900 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10218 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3169 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16164 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3539 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2956 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4692 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8190 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27894 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4465 2
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 15 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Мегаплан CRM 8 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - ЭРП - Экосистема развития предприятия 1 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 365 1
МТС Exolve 69 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 831 1
FreePik 1004 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 1
1С:ERP Управление предприятием 555 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 46 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Т1 НОТА Купол 17 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 93 1
Yandex Code Assistant 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 471 1
OpenAI ChatGPT 348 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
Google Android 14022 1
Docker - Платформа распределённых приложений 336 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Microsoft 365 Copilot 117 1
МТС ИИ - MTS AI - Kodify 5 1
МИД РФ - ЕЦП МИД России - Единая цифровая платформа МИД России 1 1
Logink - Китайская национальная платформа для логистики 2 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Autodesk AutoCAD 337 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
C/C++ - Язык программирования 757 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот 3 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур 19 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 31 1
Шадаев Максут 1013 2
Фетисов Алексей 42 2
Комлев Николай 96 2
Левова Ирина 24 2
Калашников Евгений 13 2
Захарова Алена 1 1
Муртазин Эльдар 65 1
Лукашкин Сергей 26 1
Вахнин Павел 53 1
Жуков Андрей 5 1
Погонина Лариса 1 1
Урбанский Владимир 26 1
Варич Станислав 4 1
Величко Никита 1 1
Колупаев Денис 6 1
Волчек Александр 11 1
Руденко Владимир 5 1
Колесников Андрей 86 1
Гребельный Антон 21 1
Ткаченко Сергей 16 1
Ежов Василий 42 1
Логинов Станислав 31 1
Успенский Александр 8 1
Иссинский Ярослав 2 1
Астафьева Ирина 37 1
Макеев Дмитрий 18 1
Ульихин Павел 33 1
Исаев Иван 2 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Дмитров Станислав 1 1
Маринин Павел 1 1
Ахтямова Расимя 1 1
Чаркин Евгений 296 1
Рыбалко Алексей 1 1
Спирин Антон 61 1
Кабакова Виктория 1 1
Зыков Сергей 2 1
Леглер Евгений 1 1
Курасов Александр 1 1
Давыдова Полина 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7458 1
Индия - Bharat 5456 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Россия - ДФО - Амурская область 736 1
Азия - Азиатский регион 5543 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 519 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Филиппины - Республика 565 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 1
Конго - Демократическая Республика 94 1
Германия - Федеративная Республика 12694 1
Бразилия - Федеративная Республика 2367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13552 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5774 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10964 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24158 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 259 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2189 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4676 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3549 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2387 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1630 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8057 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6988 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2258 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1316 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5667 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2596 1
Ведомости 1009 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1874 3
ТАСС Телеком 38 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
Госрасходы - портал 69 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 2
Т1 Цифровая академия 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1055 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
РАН - Российская академия наук 1876 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 165 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 2 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2428 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще