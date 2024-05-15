Производитель микроэлектроники «Элемент» купил разработчика ERP и общесистемного ПО

ГК «Элемент» стала владельцем 90% Новосибирского института программных систем. Контрольную долю разработчика ERP-систем, общесистемного ПО, продуктов на основе блокчейн-технологий группа выкупила у своего же владельца — «Ростеха».



У разработчика поменялся владелец

ГК «Элемент» выкупила контрольную долю в Новосибирском институте программных систем (АО «НИПС») у «Ростеха», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон соглашения.

ГК «Элемент» стала владельцем 90% АО «НИПС». До сделки группа владела 10%. Представитель «Элемента» подтвердил эту информацию. Сумма покупки не разглашается.

По данным «СПАРК-Интерфакса», которые приводит издание, АО «НИПС» последний раз раскрывало финансовые показатели за 2021 г. Тогда выручка компании упала с 179,1 млн до 106,2 млн при чистом убытке в 28,1 млн руб.

АО «НИПС» специализируется на разработке и внедрении ERP-систем (софт для управления предприятием), общесистемного ПО, продуктов на основе блокчейн-технологий, а также на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) по разработке ПО.

ГК «Элемент» ГК «Элемент» увеличила долю в АО «НИПС» с 10% до 90%

Среди заказчиков института есть ряд крупных российских и зарубежных структур: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», а также Intel, Dell, EMC и др. Институт также занимался разработкой дополнительного функционала для процессоров МЦСТ и Huawei. В 2020 г. НИПС выполнял работы по подготовке нескольких дорожных карт развития «сквозных» цифровых технологий в рамках проекта «Цифровая экономика».

Возможные условия сделки

Сделка была «денежной», полагают собеседники газеты, но ее сумма могла быть минимальной, а не нерыночной.

ГК «Элемент» — это совместное предприятие (СП) «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г.

По мнению управляющего партнера United Investors Александра Горного, если бы сделка была безденежной, а «Ростех» просто увеличил свой вклад в «Элемент», то его доля в СП увеличилась бы.

С учетом наличия у компании крупных государственных заказчиков стоимость сделки могла составить несколько десятков миллионов рублей, считает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

В чем интерес «Элемента»

На первом этапе группа планирует внедрить уже готовые ERP-системы разработки НИПС на своих предприятиях, сказал ее представитель. В состав ГК «Элемент», как сообщили CNews в январе 2024 г. в самой компании, кроме 10 центров разработки входят восемь фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В дальнейшем у группы есть планы создать на базе НИПС центр по разработке современных цифровых продуктов для внешнего рынка.

Один из собеседников «Ведомостей» считает, что «Элемент» могли заинтересовать отдельные разработки института в области ПО, которые можно использовать как универсальное решение для производителей микроэлектроники, а также компаний других отраслей.

При этом гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион выразил скепсис по поводу возможностей «Элемента» занять заметную долю рынка ERP-систем и общесистемного ПО.

По данным НЦК ИСУ, предоставленным CNews в декабре 2023 г., отечественные ERP-решения занимают порядка 55% рынка, из них более 80% составляют решения «1С». На западные платформы приходится 45%.

По традиции крупный бизнес в России использует ERP-системы на SAP и Oracle и занимают выжидательную позицию, понимая, что можно спокойно работать с зарубежными платформами еще несколько лет.