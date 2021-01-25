Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Горный Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 61
Горный Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 862 4
|VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
|VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
|Apple Pay 385 1
|Samsung Pay 238 1
|WeChat - Мессенджер 96 1
|VK Pay - платежная платформа 24 1
|VK - Mail.ru Maps.me 45 1
|OneTwoTrip 30 1
|VK - Mail.Ru Почта 164 1
|VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
|Google Android 10752 1
|Symbian OS 782 1
|Apple macOS 935 1
|Java - Язык программирования 1185 1
|JavaScript - Язык программирования 637 1
|Стуров Дмитрий 25 4
|Благирев Алексей 22 4
|Аникин Александр 16 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Герасимов Александр 40 3
|Круглов Максим 25 3
|Шовковый Александр 2 2
|Кириллов Александр 21 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Ермаченков Алексей 14 2
|Шепелявый Дмитрий 50 2
|Яшин Леонид 20 2
|Хрусталев Александр 31 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Курило Андрей 35 1
|Шариков Сергей 46 1
|Воробьев Артем 14 1
|Марков Антон 12 1
|Черняк Алексей 2 1
|Баранов Александр 10 1
|Луцкий Алексей 3 1
|Крысина Ольга 109 1
|Лисовский Евгений 19 1
|Аншина Марина 67 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
|Беляев Илья 1 1
|Щербинин Павел 2 1
|Лукашевич Андрей 7 1
|Рогозов Андрей 15 1
|Милевский Алексей 1 1
|Яковлев Алексей 4 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Широков Александр 18 1
|Лямин Александр 59 1
|Морозов Александр 16 1
|Костин Андрей 45 1
|Зауэрс Дмитрий 10 1
|CNews Analytics 1992 3
|GeekBrains 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru