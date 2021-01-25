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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Горный Александр


25.01.2021 Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
24.02.2016 «Рейтинг Mail.Ru» предоставит сторонним разработчикам счетчики через API 1
24.11.2015 Названы причины торможения рынка больших данных 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
23.01.2015 Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
31.10.2014 Исследование: большие данные изменят расстановку сил во многих отраслях 2
02.07.2014 Это не большие данные, если… 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 2
05.06.2014 Бизнес дискутирует над термином «большие данные» 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
24.02.2014 Технологии Big Data нарисуют карту миграции китайцев в Новый год 1
10.02.2014 Посчитана средняя зарплата аналитика данных в Москве 1
05.02.2014 К 2015 г. четверть крупных мировых компаний обзаведутся директорами данных 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
19.12.2013 Mail.Ru: Каждый пиксель на нашем сайте будет формироваться с учетом Big Data 16
11.12.2013 Прогнозная аналитика станет наиболее быстро растущей областью Big Data 1
15.11.2011 ICQ с порталом TUT.BY выпустила версию мессенджера для белорусского рынка 1
11.11.2011 ICQ выпустила версию мессенджера для девушек совместно с Cosmopolitan 1
25.10.2011 ICQ для Blackberry - совсем скоро 1
23.08.2011 ICQ внедрил технологию трагетинговой рекламы 1
14.07.2011 Лицензию на протокол ICQ получили клиенты qutIM, MDC и Palringo 1
15.06.2011 ICQ атакует Рунет уникальным сервисом 3
24.05.2011 ICQ отправилась покорять Linux 2
11.04.2011 «Аська» объяснила, с кого возьмет деньги, а кому простит 4
11.04.2011 Mail.Ru Group легализовала альтернативные ICQ-клиенты 1
04.03.2011 Вышла первая бета-версия ICQ для Mac 1
11.02.2011 ICQ готова открыть кислород альтернативным «аськам» 1
31.01.2011 В ICQ 7.4 обновили окно сообщений и убрали часть рекламы 1
28.12.2010 Mail.ru заставил ICQ признать Jabber 1

Публикаций - 38, упоминаний - 61

Горный Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2490 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Доктор рядом - Doc+ 43 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Microsoft Corporation 11226 1
SAP SE 3228 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
ИнПлат - Интеллектуальные Платежи 2 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
О2О Delivery club 153 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1128 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ24 583 1
Транснефть 159 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Supremum Capital 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 161 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 4
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
WeChat - Мессенджер 96 1
VK Pay - платежная платформа 24 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
OneTwoTrip 30 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Google Android 10752 1
Symbian OS 782 1
Apple macOS 935 1
Java - Язык программирования 1185 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Стуров Дмитрий 25 4
Благирев Алексей 22 4
Аникин Александр 16 3
Свердлов Михаил 29 3
Герасимов Александр 40 3
Круглов Максим 25 3
Шовковый Александр 2 2
Кириллов Александр 21 2
Четвернин Алексей 651 2
Ермаченков Алексей 14 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Яшин Леонид 20 2
Хрусталев Александр 31 1
Рудычева Наталья 81 1
Курило Андрей 35 1
Шариков Сергей 46 1
Воробьев Артем 14 1
Марков Антон 12 1
Черняк Алексей 2 1
Баранов Александр 10 1
Луцкий Алексей 3 1
Крысина Ольга 109 1
Лисовский Евгений 19 1
Аншина Марина 67 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Беляев Илья 1 1
Щербинин Павел 2 1
Лукашевич Андрей 7 1
Рогозов Андрей 15 1
Милевский Алексей 1 1
Яковлев Алексей 4 1
Кулешов Алексей 27 1
Широков Александр 18 1
Лямин Александр 59 1
Морозов Александр 16 1
Костин Андрей 45 1
Зауэрс Дмитрий 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Индия - Республика 2184 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Казахстан - Республика 2661 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
CNews Analytics 1992 3
GeekBrains 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770987, в очереди разбора - 674669.
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