Индексная книга (каталог) CNews*
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Горный Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 45
Горный Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Аникин Александр 23 7
|Благирев Алексей 24 6
|Коротнев Константин 35 4
|Шеленцов Сергей 18 4
|Аншина Марина 79 4
|Стуров Дмитрий 33 4
|Булгаков Виктор 12 4
|Буканов Дмитрий 9 4
|Бондарев Сергей 10 4
|Скородумов Анатолий 65 4
|Кириллов Александр 30 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Герасимов Александр 46 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Круглов Максим 26 3
|Яшин Леонид 21 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Пшыченко Дмитрий 20 3
|Черный Василий 6 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Кирьянова Александра 169 2
|Кукоев Игорь 6 2
|Шепелявый Дмитрий 53 2
|Михалев Александр 26 2
|Шовковый Александр 2 2
|Юхно Олег 4 2
|Белышков Леонид 18 2
|Рубец Елена 6 2
|Сысоев Анатолий 5 2
|Горькавая Галина 5 2
|Гуз Иван 18 2
|Беднов Алексей 2 2
|Зинченко Роман 2 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Голиков Александр 17 1
|Макар Александр 8 1
|Широков Александр 25 1
|Богомолов Алексей 14 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Яковлев Алексей 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|Ведомости 1466 5
|Variety 24 2
|Cosmopolitan 25 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
|PCWorld - PC World 47 1
|InformationWeek 241 1
|CNews Техноблог 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.