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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горный Александр

СОБЫТИЯ


23.04.2026 Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты 1
25.03.2025 В России создается «убийца» Telegram и WhatsApp. Это мощный супермессенджер с госуслугами и платежами – все как у китайского WeChat 1
18.03.2025 Рассекречен таинственный инвестор, спасший гигантского российского ритейлера техники от продажи и закрытия сотен магазинов 1
15.05.2024 Производитель микроэлектроники «Элемент» купил разработчика ERP и общесистемного ПО 1
12.02.2024 Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз» 1
25.01.2021 Банк «Точка» и United Investors проинвестируют стартапы на 150 миллионов рублей 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
27.06.2018 «Вконтакте» начинает тестирование платформы социальной коммерции VK Pay 1
24.02.2016 «Рейтинг Mail.Ru» предоставит сторонним разработчикам счетчики через API 1
24.11.2015 Названы причины торможения рынка больших данных 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
23.01.2015 Клиенты Webnames.ru автоматически получают доступ к «Рейтингу Mail.Ru» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
31.10.2014 Исследование: большие данные изменят расстановку сил во многих отраслях 1
02.07.2014 Это не большие данные, если… 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
05.06.2014 Бизнес дискутирует над термином «большие данные» 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
24.02.2014 Технологии Big Data нарисуют карту миграции китайцев в Новый год 1
10.02.2014 Посчитана средняя зарплата аналитика данных в Москве 1
05.02.2014 К 2015 г. четверть крупных мировых компаний обзаведутся директорами данных 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
19.12.2013 Mail.Ru: Каждый пиксель на нашем сайте будет формироваться с учетом Big Data 1
11.12.2013 Прогнозная аналитика станет наиболее быстро растущей областью Big Data 1
15.11.2011 ICQ с порталом TUT.BY выпустила версию мессенджера для белорусского рынка 1
11.11.2011 ICQ выпустила версию мессенджера для девушек совместно с Cosmopolitan 1
25.10.2011 ICQ для Blackberry - совсем скоро 1
23.08.2011 ICQ внедрил технологию трагетинговой рекламы 1
14.07.2011 Лицензию на протокол ICQ получили клиенты qutIM, MDC и Palringo 1
15.06.2011 ICQ атакует Рунет уникальным сервисом 2
24.05.2011 ICQ отправилась покорять Linux 1
11.04.2011 «Аська» объяснила, с кого возьмет деньги, а кому простит 1
11.04.2011 Mail.Ru Group легализовала альтернативные ICQ-клиенты 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Горный Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 39
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
РБК - Медиамир 53 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Т1 Сервионика - Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 51 4
X Corp - Twitter 2938 3
Intel Corporation 12811 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 3
SAP SE 5601 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
ОТР ГК - ОТР 2000 227 2
Yahoo! 3726 2
Teradata - Терадата 225 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Google LLC 12690 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 1
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 1
Компас 20 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
MicroStrategy 65 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 1
Meta Platforms 180 1
GigaSpaces 3 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
VK - Mail.ru Foodtech Ventures 2 1
Zettaline - Зетталайн 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
WikiMart - Викимарт 53 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 4
Cotton Way - Коттон Вэй 8 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Росэнергобанк 34 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Supremum Capital 2 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
John Deere - Джон Дир 29 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Grow Food - Гроуфуд 4 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Внешпромбанк 13 1
Профит Банк КБ 4 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
Альба Альянс КБ 3 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 3
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 68 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 14
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 4
QIP - Мессенджер 122 4
Apple macOS 2419 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 3
Linux OS 11533 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apache Hadoop 470 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Google Talk - GTalk 45 2
Nimbuzz - мессенджер 15 2
VK - Mail.Ru Рейтинги 6 2
Miranda NG Project - Miranda IM 47 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 2
Tencent - WeChat - мессенджер 177 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 52 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 15 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 1
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 1
BlackBerry Internet Service - BIS 25 1
VK - Mail.Ru Карты 30 1
Аникин Александр 23 7
Благирев Алексей 24 6
Коротнев Константин 35 4
Шеленцов Сергей 18 4
Аншина Марина 79 4
Стуров Дмитрий 33 4
Булгаков Виктор 12 4
Буканов Дмитрий 9 4
Бондарев Сергей 10 4
Скородумов Анатолий 65 4
Кириллов Александр 30 3
Рыстенко Михаил 62 3
Герасимов Александр 46 3
Свердлов Михаил 33 3
Круглов Максим 26 3
Яшин Леонид 21 3
Ермаченков Алексей 14 3
Пшыченко Дмитрий 20 3
Черный Василий 6 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Кирьянова Александра 169 2
Кукоев Игорь 6 2
Шепелявый Дмитрий 53 2
Михалев Александр 26 2
Шовковый Александр 2 2
Юхно Олег 4 2
Белышков Леонид 18 2
Рубец Елена 6 2
Сысоев Анатолий 5 2
Горькавая Галина 5 2
Гуз Иван 18 2
Беднов Алексей 2 2
Зинченко Роман 2 2
Кузнецов Сергей 163 2
Голиков Александр 17 1
Макар Александр 8 1
Широков Александр 25 1
Богомолов Алексей 14 1
Кулешов Алексей 32 1
Яковлев Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 2
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Армения - Республика 2449 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Грузия 1332 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Таджикистан - Республика 953 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Webmaster - Вебмастер 138 1
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