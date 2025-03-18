Рассекречен таинственный инвестор, спасший гигантского российского ритейлера техники от продажи и закрытия сотен магазинов

Одним из акционеров «М.Видео-Эльдорадо», вложивших в эту сеть деньги в рамках докапитализации, стал ее бывший гендиректор Билан Ужахов. Он ушел с поста СЕО в феврале 2025 г., а месяцем ранее стало известно о возможном закрытии нескольких сотен магазинов «М.Видео-Эльдорадо» и продаже всей сети Промсвязьбанку из-за гигантских убытков.

Спаситель «М.Видео-Эльдорадо»

Российский ритейлер техники и электроники «М.Видео-Эльдорадо», в январе 2025 г. оказавшийся на грани продажи из-за многомиллиардных долгов, в марте 2025 г. получил несколько миллиардов рублей докапитализации. CNews писал, что список новых акционеров засекречен, однако имя одного из них все же стало известно.

Как пишут «Ведомости», из 11,5 млрд руб., что вложили акционеры к середине марта 2025 г., 8,5 млрд руб. предоставил Билан Ужахов – бывший генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо». Он покинул этот пост в феврале 2025 г., уступив его Феликсу Либу, но при этом остался в совете директоров ритейлера.

При этом Билан Ужахов не является новым акционером компании. Ему и до этого принадлежала контролирующая доля в ней в размере 53,64%, сконцентрированная в его руках через ряд других фирм.

Инвестиции или ссуда

Как пишут «Ведомости», информация о вложении средств размещена на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации». В сообщении указано, что инвестором выступила ООО «Кэпиталгард», единственным владельцем которой на момент выхода материала являлся Ужахов. Компания основана в апреле 2024 г. имеет уставный капитал 10 тыс. руб. и официальную электронную почту, зарегистрированную на Mail.ru (данные сервиса «Контур.Фокус»). Основной вид деятельности предприятия – «деятельность холдинговых компаний (код ОКВЭД 64.20)».

«М.Видео-Эльдорадо» Ужахов может конвертировать предоставленные деньги в акции «М.Видео-Эльдорадо»

«Кэпиталгард» предоставила ООО «МВМ» (юрлицо «М.Видео-Эльдорадо») 8,5 млрд руб. до 14 марта 2030 г. Согласно предоставленной в сообщении информации, эти деньги пойдут на общекорпоративные цели, включая пополнение общеоборотных средств.

Деньги были предоставлены в долг и под проценты. По информации издания, процентная ставка по нему за каждый календарный день будет равна 10% ключевой ставки ЦБ РФ, но не менее 2% годовых.

Акционер или кредитор

«Ведомости» со ссылкой на представителя «М.Видео-Эльдорадо» пишут, что деньги от компании Ужахова получены именно в рамках докапитализации и именно от акционеров компании. CNews сообщал, что в общей сложности группа намерена получить 30 млрд руб. до конца апреля 2025 г. 11,5 млрд руб. из этой суммы уже поступили.

Между тем, закрытия магазинов «М.Видео-Эльдорадо» все же не избежит. Но если в январе 2025 г. была информация просто о сокращении розницы, то теперь говорится о ее «оздоровлении». Ритейлер собирается избавиться от убыточных точек продаж и вместо них открыть новые магазины небольшой площади. Количество планируемых к закрытию старых и открытию новых магазинов в «М.Видео-Эльдорадо» к моменту выхода материала не раскрывали.

По мнению сооснователя ShareAI, бывшего директор по стратегии и анализу VK Александра Горного, 8,5 млрд руб. Ужахова – это и не долг, и не инвестиции. Это нечто среднее – Горный сообщил «Ведомостям», что это, вероятно, конвертируемый долг, который Ужахов может превратить в акции «М.Видео-Эльдорадо». Ценные бумаги ритейлера в настоящее время торгуются на Московской бирже.

В случае конвертации в акции долг будет считаться погашенным, а Ужахов может получить дополнительные 25-30% компании, подсчитал Горный. Если же он предоставил не 8,5 млрд руб., а указанные «М.Видео-Эльдорадо» 11,5 млрд руб., то это может увеличить его долю на 35-40%.