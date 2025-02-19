Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Феликса Либа на позицию нового генерального директора группы

«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о решении совета директоров ПАО «М.Видео» назначить Феликса Либа на должность генерального директора группы с 21 февраля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Билан Ужахов, ранее занимавший пост генерального директора и являющийся контролирующим лицом компании, сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО «М.Видео» и стратегическом планировании группы.

Генеральный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Феликс Либ: «Для меня большая честь возглавить компанию с более чем 30-летней историей, которая является ведущим игроком на рынке бытовой техники и электроники и хорошо знакома практически каждому жителю нашей страны. В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей. Все наши усилия будут направлены на то, чтобы, как и прежде, радовать клиентов самым широким ассортиментом товаров и набором услуг, качественным сервисом, доступностью наших магазинов для потребителей и уникальными преимуществами, подтверждая статус Главного эксперта по технике».

М.Видео-Эльдорадо Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Феликса Либа на позицию нового генерального директора группы

Феликс Либ родился 11 ноября 1978 г. в г. Люберцы Московской области. Получил высшее образование в Международном институте экономики и права, а затем окончил аспирантуру в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. Свою карьеру начинал в области корпоративного управления и инвестиций. С 2012 по 2021 гг. занимал руководящие должности в АФК «Система», где работал на позициях исполнительного вице-президента и исполнительного директора.

В январе 2022 г. Феликс Либ был назначен генеральным директором группы компаний Natura Siberica, российского производителя натуральной и органической косметики. Под его руководством компания смогла стабилизировать бизнес после кризисного периода, увеличив выручку до рекордных показателей. В июле 2024 г. Феликс Либ перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica, передав пост генерального директора Сергею Быковских.

Феликс Либ обладает опытом антикризисного управления, реализовывал программы по стабилизации и восстановлению бизнеса в сложных рыночных условиях. В Natura Siberica под его руководством была проведена реструктуризация, что позволило сохранить позиции компании на российском рынке и выйти на международный.