ГК Natura Siberica – производитель натуральной и органической сертифицированной косметики на основе экстрактов сибирских растений. Все средства производятся в Подмосковье, а растительное сырье для косметики выращивается на органических фермах, расположенных в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока. Косметическая продукция отвечает международным стандартам органической, натуральной и этичной косметики, что подтверждено экосертификатами COSMOS STANDARD и VEGAN. Компания выпускает продукцию под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica. Косметика ГК Natura Siberica продается в собственных розничных магазинах, в крупнейших торговых сетях и на маркетплейсах по всей России и за рубежом.