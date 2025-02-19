Natura Siberica Натура Сиберика
ГК Natura Siberica – производитель натуральной и органической сертифицированной косметики на основе экстрактов сибирских растений. Все средства производятся в Подмосковье, а растительное сырье для косметики выращивается на органических фермах, расположенных в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока. Косметическая продукция отвечает международным стандартам органической, натуральной и этичной косметики, что подтверждено экосертификатами COSMOS STANDARD и VEGAN. Компания выпускает продукцию под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica. Косметика ГК Natura Siberica продается в собственных розничных магазинах, в крупнейших торговых сетях и на маркетплейсах по всей России и за рубежом.
Natura Siberica и организации, системы, технологии, персоны:
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
|Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
|1С:ERP Управление предприятием 558 1
|МТС Bartello 3 1
|МТС GOGYM 3 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
|МТС Clatch 1 1
|Meditopia 5 1
|FitStars - Фитстарс 4 1
|МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 2
|Казахстан - Республика 5560 1
|Армения - Республика 2292 1
|Беларусь - Белоруссия 5701 1
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