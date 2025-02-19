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Natura Siberica Натура Сиберика


ГК Natura Siberica –   производитель натуральной и органической сертифицированной косметики на основе экстрактов сибирских растений. Все средства производятся в Подмосковье, а растительное сырье для косметики выращивается на органических фермах, расположенных в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока. Косметическая продукция отвечает международным стандартам органической, натуральной и этичной косметики, что подтверждено  экосертификатами COSMOS STANDARD и VEGAN. Компания выпускает продукцию под брендами Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica. Косметика ГК Natura Siberica продается в собственных розничных магазинах, в крупнейших торговых сетях и на маркетплейсах по всей России и за рубежом.


19.02.2025 Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» утвердил Феликса Либа на позицию нового генерального директора группы 1
22.08.2024 Sitronics Group внедрит отечественную ERP-систему в ГК Natura Siberica 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Natura Siberica и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 459 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6699 1
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Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 1
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Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 437 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 438 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4248 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 531 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
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МТС GOGYM 3 1
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МТС Clatch 1 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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