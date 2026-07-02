Индексная книга (каталог) CNews*
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FemTech Фемтех
- FemTech – решения и стартапы, ориентированные на женское здоровье
- Фемтех — это одно из наиболее перспективных направлений цифровых продуктов, главной задачей которого является создание решений для улучшения жизни женщин (в самых разных сферах)
- Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка
- MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
FemTech и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Clatch 2 1
|МТС Bartello 5 1
|Kaspersky Security Network - KSN 101 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
|МТС GOGYM 3 1
|Meditopia 5 1
|FitStars - Фитстарс 6 1
|7Hops - Static Media - Women.com 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
|NYT - The New York Times 1099 1
|Wired - Издание 275 1
|NBC News 187 1
|NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 11 1
|iVillage 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.