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Индексная книга (каталог) CNews*
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FemTech Фемтех

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.07.2026 Исследование МТС: более 80% женщин регулярно пользуются ИИ 1
12.11.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia внедрила решение для сверки документов в компании «Валента Фарм» 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1
02.03.2023 Сделки ранних стадий поддержали рынок: 2022 г. занял второе место по объемам инвестиций за последнее десятилетие 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
03.12.2012 Четверть современных женщин отравлены токсинами 1
02.09.2011 Самые страшные темы Рунета: бесплатный софт, порно и кулинария 1
20.12.2010 Соцсеть Diets.ru набрала 10 тыс. пользователей с начала декабря 1
15.08.2008 Интернет : женщины созрели 1
10.07.2007 Мужчины догоняют по болтливости женщин 1
24.03.2006 Женщины ходят в Сеть днем, а мужчины - вечером 1
15.04.2002 БАС завершило внедрение КИС "Парус" в медико-санитарной части ЗИЛА 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

FemTech и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5588 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 2
МегаФон 10619 1
Softline - Софтлайн 3678 1
9506 1
Konica Minolta 422 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4877 1
Yahoo! 3726 1
OpenText - Micro Focus - Novell 879 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 84 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
Playrix Holding 33 1
Comcast 231 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Siemens AG - Siemens Group 2665 1
EasyData 8 1
Natura Siberica - Натура Сиберика 6 1
Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ - Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева 7 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 22 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
Группа Самолет 106 1
Braun GmbH 79 1
Северсталь ПАО - Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Лукойл Транс - Лукойл Автотранссервис 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 281 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35766 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17858 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24161 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5320 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6355 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3216 2
Соцсеть - Сторис 90 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5216 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6429 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 346 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28043 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5468 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16917 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3627 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10119 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13843 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12728 1
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MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1829 1
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Microsoft Windows BitLocker 942 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
МТС GOGYM 3 1
Meditopia 5 1
FitStars - Фитстарс 6 1
Дю Татьяна 1 1
Mehl Matthias - Мел Маттиас 1 1
Fallows Deborah - Фаллоуз Дебора 4 1
Stellin Catherine - Стеллин Катерина 1 1
Наместников Юрий 40 1
Трофимов Сергей 5 1
Клименко Сергей 3 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
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Рубцова Евгения 5 1
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Казахстан - Республика 6004 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3416 1
Земля - планета Солнечной системы 10831 1
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Беларусь - Белоруссия 6253 1
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 298 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 227 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5623 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6534 1
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 486 1
7Hops - Static Media - Women.com 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
NYT - The New York Times 1099 1
Wired - Издание 275 1
NBC News 187 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 11 1
iVillage 32 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
comScore 379 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
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