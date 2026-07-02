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МТС Clatch

Clatch (фемтех) — это календарь цикла и самочувствия с настраиваемыми напоминаниями и аналитикой, основанный на научном подходе. Приложение  реализует партнерства с другими продуктами экосистемы МТС, такими как Строки, GoGym, МТС Music, МТС Travel, Bartello. В числе внешних партнеров продукта — Natura Siberica, Holika Holika, Sokolov, FitStars, Meditopia, Zigmund.Online и ряд других брендов и сервисов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Исследование МТС: более 80% женщин регулярно пользуются ИИ 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МТС Clatch и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Natura Siberica - Натура Сиберика 6 1
Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6355 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12819 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3244 1
Оповещение и уведомление - Notification 5806 1
FemTech - Фемтех 12 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17858 1
Соцсеть - Сторис 90 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 717 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2832 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24161 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
МТС GOGYM 3 1
Meditopia 5 1
FitStars - Фитстарс 6 1
МТС Bartello 5 1
Меркулова Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 2
Казахстан - Республика 6004 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10208 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197056.
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