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МТС Clatch
Clatch (фемтех) — это календарь цикла и самочувствия с настраиваемыми напоминаниями и аналитикой, основанный на научном подходе. Приложение реализует партнерства с другими продуктами экосистемы МТС, такими как Строки, GoGym, МТС Music, МТС Travel, Bartello. В числе внешних партнеров продукта — Natura Siberica, Holika Holika, Sokolov, FitStars, Meditopia, Zigmund.Online и ряд других брендов и сервисов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|02.07.2026
|Исследование МТС: более 80% женщин регулярно пользуются ИИ 1
|25.04.2024
|МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1
МТС Clatch и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
|Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
|Natura Siberica - Натура Сиберика 6 1
|Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
|МТС GOGYM 3 1
|Meditopia 5 1
|FitStars - Фитстарс 6 1
|МТС Bartello 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164683 2
|Казахстан - Республика 6004 1
|Армения - Республика 2433 1
|Беларусь - Белоруссия 6253 1
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