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Искусственный интеллект
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Исследование МТС: более 80% женщин регулярно пользуются ИИ

МТС и femtech-сервис Clatch объявили результаты исследования цифровых привычек женщин разных поколений. Согласно данным опроса, наиболее высокий уровень проникновения технологий ИИ зафиксирован среди молодых поколений. Искусственный интеллект используют 92% представительниц поколения Z и 88% поколения альфа. Среди миллениалов этот показатель заметно ниже — 63%.

По данным опроса, 93% женщин используют цифровые продукты ежедневно, а каждая пользовательница в среднем взаимодействует сразу с пятью сервисами. Поколение альфа и зумеры сделали искусственный интеллект частью повседневной жизни, тогда как миллениалы чаще используют его как рабочий инструмент и альтернативу поисковым системам.

Для поколения альфа и зумеров искусственный интеллект стал прежде всего инструментом обучения. Для учебы его используют 17% представителей альфа и 18% зумеров. Также молодежь активно применяет ИИ для поиска информации и обсуждения разных тем. Так, среди альфа 13% используют ИИ для общения, а 8% обращаются к нему за психологической поддержкой. Среди миллениалов аналогичные показатели составляют 3% и 2% соответственно.

Миллениалы демонстрируют более прагматичный подход. Почти четверть (23%) представителей поколения используют ИИ для поиска информации, а 11% — для решения рабочих задач. Кроме того, они чаще других используют нейросети как замену традиционным поисковым системам и инструмент автоматизации повседневных процессов.

Среди тех, кто пока не использует ИИ, лишь 12% планируют начать пользоваться подобными сервисами в ближайшие шесть месяцев. Почти 40% не собираются этого делать, а еще 48% пока не определились. Девушки оценивают уровень доверия к нейросетям на 3,5 балла из 5, а уровень полезности — на 4. Негативное отношение к искусственному интеллекту выразили лишь 3% участниц исследования.

Несмотря на высокое распространение ИИ, сдерживающими факторами остаются не технические ограничения, а психологические барьеры. Для поколения альфа основной проблемой является отсутствие понимания практической пользы технологий. Зумеры чаще всего опасаются ошибок и недостоверных результатов. Среди миллениалов одним из наиболее заметных барьеров остается предпочтение живого общения, 28% респондентов заявили, что в ряде ситуаций предпочли бы обратиться к человеку, а не к искусственному интеллекту. Также среди всех поколений сохраняются опасения относительно социальных последствий развития технологий и недостатка знаний о возможностях ИИ.

«Цифровые продукты встроены в ежедневную рутину женщин разных поколений, от мессенджеров, платформ для обучения и рабочих инструментов до сервисов для оценки самочувствия и отслеживания цикла. Они помогают планировать день, заботиться о здоровье, решать бытовые и профессиональные задачи, подстраиваясь под разные роли и потребности. Мы наблюдаем переход ИИ из категории инноваций в категорию цифровой нормы. При этом каждое поколение находит для него собственный сценарий использования. В результате развивается тренд к персонализированным сервисам. Так, цифровая среда становится не просто набором приложений, а реальным помощником в жизни», — сказала CEO femtech-приложения Clatch Екатерина Меркулова.

Для представительниц поколения Альфа цифровая среда остается прежде всего пространством для общения и развлечений. Почти четверть (24%) используют сервисы для развлечения, 20% — для поиска информации, 17% — для учебы, 13% — для общения с ИИ, 12% — для обучения и 10% — для рабочих задач. Зумеры чаще всего используют цифровые продукты для развлечения (16%), поиска информации (15%), общения (14%) и работы (12%), а также заметно активнее других применяют маркетплейсы. Миллениалы, в свою очередь, чаще ориентированы на практические сценарии: поиск информации (15%), хобби и творчество (17%), учебу (12%) и рабочие задачи (4%).

Отдельный блок исследования посвящен тому, за что женщины готовы платить в цифровой среде. Чаще всего платные подписки оформляют на музыкальные сервисы и фильмы, а среди всей выборки 52,7% респонденток готовы платить за подписку больше 500 руб. При этом у поколения Альфа платные подписки есть только у 38,3% девушек, что остается самым низким показателем среди всех групп из-за отсутствия собственных денег.

Всего в исследовании приняли участие более 2,7 тыс. женщин со всей России.

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