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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197056
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Меркулова Екатерина

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Исследование МТС: более 80% женщин регулярно пользуются ИИ 1
25.04.2024 МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch 1
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
07.02.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Меркулова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15574 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2386 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9465 1
Ланит - Норбит - Norbit 427 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 181 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8750 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Natura Siberica - Натура Сиберика 6 1
Holika Holika - Холика холика ритэйл 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 430 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21751 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6429 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61117 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5216 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34385 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12089 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3762 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 775 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6463 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5578 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6838 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4349 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2023 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13630 2
Метавселенная - Metaverse 122 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1086 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1623 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5102 2
FemTech - Фемтех 12 1
Соцсеть - Сторис 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64249 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17858 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4702 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 717 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2832 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24161 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2733 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12819 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13757 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15937 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6355 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3244 1
Оповещение и уведомление - Notification 5806 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 62 2
Meditopia 5 1
FitStars - Фитстарс 6 1
МТС Clatch 2 1
МТС Bartello 5 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
Галкин Николай 138 2
Щиров Илья 45 2
Бугаенко Андрей 13 2
Алешкин Сергей 65 2
Граденко Михаил 56 2
Капустина Алена 4 2
Волков Алексей 55 1
Иванов Максим 17 1
Лебедев Артемий 110 1
Серов Сергей 9 1
Мартынов Родион 4 1
Вишневский Константин 4 1
Ермилов Дмитрий 2 1
Шихалиев Фрэнк 7 1
Азбуханов Айрат 2 1
Лисовец Валерий 2 1
Симонова Анна 2 1
Савин Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 164683 4
Казахстан - Республика 6004 1
Армения - Республика 2433 1
Беларусь - Белоруссия 6253 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 721 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5623 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10208 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53026 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33406 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11207 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 11 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8552 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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