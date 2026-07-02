Индексная книга (каталог) CNews*
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Меркулова Екатерина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Меркулова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 2
|Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 62 2
|Meditopia 5 1
|FitStars - Фитстарс 6 1
|МТС Clatch 2 1
|МТС Bartello 5 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
|Галкин Николай 138 2
|Щиров Илья 45 2
|Бугаенко Андрей 13 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Граденко Михаил 56 2
|Капустина Алена 4 2
|Волков Алексей 55 1
|Иванов Максим 17 1
|Лебедев Артемий 110 1
|Серов Сергей 9 1
|Мартынов Родион 4 1
|Вишневский Константин 4 1
|Ермилов Дмитрий 2 1
|Шихалиев Фрэнк 7 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Савин Олег 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164683 4
|Казахстан - Республика 6004 1
|Армения - Республика 2433 1
|Беларусь - Белоруссия 6253 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454253, в очереди разбора - 727464.
Создано именных указателей - 197056.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.