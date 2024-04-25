МТС запустила велнес-приложение для женщин Clatch

ПАО «МТС» сообщает о запуске женского велнес-приложения Clatch. Бесплатное приложение позволяет отслеживать и прогнозировать цикл, вести дневник самочувствия, а также получать аналитику и прогнозы на основе внесенных данных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Clatch позволяет подключить близких и делиться с ними информацией о цикле и заметками о самочувствии и настроении. Текст всех настраиваемых уведомлений в приложении можно отредактировать по усмотрению пользователя. Благодаря этому можно получать «зашифрованные» напоминания о фазах цикла и других важных событиях для женщины. Это делает использование приложения комфортным в любых обстоятельствах.

Модель расчета параметров цикла создавалась с использованием инструментов ИИ (искусственного интеллекта). В приложении есть контент в формате сторис, из которых можно получить информацию о здоровом образе жизни.

«FemTech — это одно из наиболее перспективных направлений цифровых продуктов, главной задачей которого является создание решений для улучшения жизни женщин (в самых разных сферах). Важно отметить, что Clatch не является Femtech приложением в традиционном смысле, а занимает место между продуктами для управления данными (например, трекерами физической активности или дневниками питания) и инфотейментом», — сказала руководитель сервиса Clatch Екатерина Меркулова.

«Приложение не дает медицинских или иных советов, но позволяет в удобной форме визуализировать данные и организовывать свою жизнь. Мы создаем дружелюбную среду для женщин, чтобы они могли лучше понять себя, а также получить мотивацию для здорового образа жизни. В дальнейшем приложение будет развиваться в сторону организации все большего количества данных – о питании, физической активности и эмоциях», — отметила Екатерина Меркулова.

За год работы в формате MVP приложение Clatch скачали более 350 тыс. человек из России, Казахстана, Армении, Белоруссии и ряда других стран. В планах на 2024 г. — рост до 1 млн пользователей, далее — расширение функционала, который будет включать в себя дневник питания, трекер воды, а также рекомендательную систему с персонифицированным контентом.

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Clatch — это календарь цикла и самочувствия с настраиваемыми напоминаниями и аналитикой, основанный на научном подходе. Приложение реализует партнерства с другими продуктами экосистемы МТС, такими как «Строки», GoGym, МТС Music, МТС Travel, Bartello. В числе внешних партнеров продукта — Natura Siberica, Holika Holika, Sokolov, FitStars, Meditopia, Zigmund.Online и ряд других брендов и сервисов.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.