Sokolov - Лакса Трейдинг

Ювелирный холдинг Sokolov и компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформ

Ювелирный холдинг Sokolov завершил проект внедрения электронной системы аудиоконтроля работы консультантов собственной розничной сети. В течение прошлого года к системе были подключены более 1000 аудиобейджей в