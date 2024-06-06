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Sokolov Лакса Трейдинг

Sokolov - Лакса Трейдинг

Sokolov – российский бренд, который владеет одним из крупнейших предприятий-производителей ювелирных украшений в России и, помимо этого, развивает собственную сеть фирменных магазинов. SOKOLOV сотрудничает со множеством других компаний, и  его украшения представлены в более чем 6000 мультибрендовых бутиках по всему миру.


06.06.2024 Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink

Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью

31.05.2024 Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений

Ювелирный холдинг Sokolov и компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформ
22.02.2023 Sokolov внедрил аудиобейджи продавцов во всех магазинах федеральной сети

Ювелирный холдинг Sokolov завершил проект внедрения электронной системы аудиоконтроля работы консультантов собственной розничной сети. В течение прошлого года к системе были подключены более 1000 аудиобейджей в

30.05.2022 ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov

В фирменных магазинах ювелирного бренда Sokolov используют технологию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. В розничной сети б
29.03.2022 Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений

Ювелирный бренд Sokolov разработал и запустил на своем сайте онлайн-конструктор украшений. Сервис позволяет к
19.08.2021 Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений

й. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android. Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в онлайн витрине Sokolov. До конца года компания планирует расширить функционал для браслетов и часов бренда. «Сегодня онлайн-продажи занимают уже 30% в обороте компании и продолжают расти, - говорит управляющи
07.07.2021 Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry»

ением и не требует подзарядки. «Выпуск в продажу SMART-браслета – первый шаг на пути реализации нашей стратегии развития smart-jewelry в России и на международном рынке, - говорит управляющий партнер Sokolov Артем Соколов. – Сейчас у нас в разработке умные ювелирные украшения и бижутерия с различным функционалом – интеллектуальные браслеты и кольца для контроля за здоровьем, текущем состоян
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV

«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme WFM сеть ювелирных магазинов сможет корректно рассчитывать з

Публикаций - 61, упоминаний - 65

Sokolov и организации, системы, технологии, персоны:

8213 28
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 15
Корус Консалтинг ГК 1217 14
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 14
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 14
Ред Софт - Red Soft 700 13
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 13
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 13
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 13
Neoflex - Неофлекс 220 13
Biocad - Биокад 78 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 12
Diasoft - Диасофт 870 12
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 11
R-Vision - Р-Вижн 153 11
МегаФон 8804 9
Газинформсервис - ГИС 272 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Северсталь Инфоком 63 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
Сбер - СберБизнес Софт 56 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 9
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 9
Ланит Интеграция 190 9
Polymedia - Полимедиа 138 9
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 9
ФинГрад - FinGrad 33 9
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
Аусферр ИТЦ 28 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Ростелеком 9700 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Yandex - Яндекс 7339 5
Picvario - Пикварио 15 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 25
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 23
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 23
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 22
Восток-Сервис ГК 52 22
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 22
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 21
Лента - Сеть розничной торговли 2080 19
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 19
Альфа-Банк 1769 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 16
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 13
Шереметьево Хэндлинг 36 13
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 13
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 13
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 13
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 13
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 13
Газпром бурение 30 13
Агроэко ГК 22 13
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
РЖД - Российские железные дороги 1903 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
ВТБ - Почта Банк 466 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 11
Кофемания 51 11
Ингосстрах СПАО 421 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 24
Федеральное казначейство России 1772 23
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
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Федоров Алексей 116 14
Семенов Александр 145 13
Спирин Антон 61 13
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Уткин Владислав 20 13
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Рыжков Станислав 15 13
Александров Александр 70 13
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Булгаков Кирилл 104 13
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Гуренков Михаил 30 13
Ульянычев Матвей 36 13
Сивцев Илья 140 13
Конева Татьяна 19 13
Тятюшев Максим 97 13
Московкина Нина 16 13
Леонов Алексей 79 13
Тугалева Наталья 15 13
Демидов Сергей 127 13
Попушой Александр 15 13
Легостаева Светлана 82 13
Евдокимов Игорь 50 13
Старостин Георгий 23 13
Кусеров Олег 18 13
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
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