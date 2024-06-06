Sokolov Лакса Трейдинг
Sokolov – российский бренд, который владеет одним из крупнейших предприятий-производителей ювелирных украшений в России и, помимо этого, развивает собственную сеть фирменных магазинов. SOKOLOV сотрудничает со множеством других компаний, и его украшения представлены в более чем 6000 мультибрендовых бутиках по всему миру.
|06.06.2024
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Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink
Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью
|31.05.2024
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Sokolov и KeepRise запустили пилот по оптимизации ценообразования ювелирных украшений
Ювелирный холдинг Sokolov и компания KeepRise запустили пилотный проект для внедрения инновационного подхода к ценообразованию ювелирных изделий. Об этом CNews сообщили представители KeepRise. С помощью платформ
|22.02.2023
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Sokolov внедрил аудиобейджи продавцов во всех магазинах федеральной сети
Ювелирный холдинг Sokolov завершил проект внедрения электронной системы аудиоконтроля работы консультантов собственной розничной сети. В течение прошлого года к системе были подключены более 1000 аудиобейджей в
|30.05.2022
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ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov
В фирменных магазинах ювелирного бренда Sokolov используют технологию безопасного распознавания паспорта России на базе ИИ, разработанную компанией Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines. В розничной сети б
|29.03.2022
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Sokolov запустил онлайн-конструктор ювелирных украшений
Ювелирный бренд Sokolov разработал и запустил на своем сайте онлайн-конструктор украшений. Сервис позволяет к
|19.08.2021
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Sokolov запустил виртуальную примерку ювелирных украшений
й. В ближайшее время функция появится и в мобильном приложении для iOs и Android. Сегодня примерить с помощью технологий дополненной реальности можно более 2000 колец, представленных в онлайн витрине Sokolov. До конца года компания планирует расширить функционал для браслетов и часов бренда. «Сегодня онлайн-продажи занимают уже 30% в обороте компании и продолжают расти, - говорит управляющи
|07.07.2021
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Бренд Sokolov запустил проект «Smart jewelry»
ением и не требует подзарядки. «Выпуск в продажу SMART-браслета – первый шаг на пути реализации нашей стратегии развития smart-jewelry в России и на международном рынке, - говорит управляющий партнер Sokolov Артем Соколов. – Сейчас у нас в разработке умные ювелирные украшения и бижутерия с различным функционалом – интеллектуальные браслеты и кольца для контроля за здоровьем, текущем состоян
|10.06.2021
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«Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV
«Корус консалтинг» создала WFM-решение для планирования персонала в ювелирной сети SOKOLOV. С помощью системы Verme WFM сеть ювелирных магазинов сможет корректно рассчитывать з
Sokolov и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 2
|Ассоциация ювелиров России 1 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Шадаев Максут 1008 24
|Кудашев Михаил 26 24
|Челидзе Джимшер 30 22
|Мельникова Алиса 90 22
|Ульянов Николай 112 22
|Григоренко Вадим 40 22
|Замаруев Владимир 40 22
|Киселев Сергей 59 22
|Натрусов Артем 284 22
|Катамадзе Анна 101 22
|Лобанов Максим 45 22
|Лукавенко Олег 35 18
|Будник Иван 19 14
|Сергеев Сергей 138 14
|Федоров Алексей 116 14
|Семенов Александр 145 13
|Спирин Антон 61 13
|Луганцев Александр 51 13
|Уткин Владислав 20 13
|Сельдемиров Александр 43 13
|Рыжков Станислав 15 13
|Александров Александр 70 13
|Рустамов Рустам 412 13
|Булгаков Кирилл 104 13
|Сухорукова Алена 16 13
|Гуренков Михаил 30 13
|Ульянычев Матвей 36 13
|Сивцев Илья 140 13
|Конева Татьяна 19 13
|Тятюшев Максим 97 13
|Московкина Нина 16 13
|Леонов Алексей 79 13
|Тугалева Наталья 15 13
|Демидов Сергей 127 13
|Попушой Александр 15 13
|Легостаева Светлана 82 13
|Евдокимов Игорь 50 13
|Старостин Георгий 23 13
|Кусеров Олег 18 13
|Карпов Роман 60 13
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|РИА Новости 917 1
|Ведомости 996 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
|Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 1
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