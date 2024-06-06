Sokolov внедрил систему электронного кадрового документооборота от HRlink

Ювелирный холдинг Sokolov запустил проект по переходу на электронный кадровый документооборот (КЭДО) с помощью платформы от HRlink. Внедрение системы было реализовано за полгода. Об этом CNews сообщили представители Sokolov.

К сервису HRlink подключились около семи тыс. сотрудников Sokolov, которые теперь могут подписывать все кадровые документы в электронном виде с использованием удостоверенной электронной подписи. Платформа доступна как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

Запуск КЭДО позволил Sokolov полностью отказаться от бумажного документооборота в кадровых процессах. Сервис HRlink обеспечивает централизованный контроль над подписанием документов во всех регионах присутствия компании. Фирменная розница Sokolov насчитывает сегодня 750 магазинов в 230 городах России и СНГ, включая 190 франшиз. Также внедрение электронного документооборота помогло сократить расходы на бумагу, логистику и хранение документов.

«Работа с КЭДО делает процессы более экологичными и эффективными с точки зрения использования ресурсов. За период перехода на электронный формат мы сэкономили объем бумаги, эквивалентный 100 деревьям», - сказала Ольга Шаталова, руководитель управления автоматизации и кадрового администрирования ГК Sokolov.

Для Sokolov переход на КЭДО стал важным шагом в совершенствовании HR-процессов и формировании привлекательного бренда работодателя.

«Сотрудники получают возможность удаленно подписывать документы с первого дня работы, а HR-специалисты - эффективно контролировать этот процесс. Такой подход дает конкурентное преимущество работодателю на рынке труда», - сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.