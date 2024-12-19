Шаталова Ольга
Шаталова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Слободин Виталий 17 6
|Саматов Константин 5 4
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Белоусова Виктория 3 3
|Кабаков Ярослав 59 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Зайнуллин Марат 1 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Абрамов Владимир 12 1
|Осотин Сергей 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Малышев Игорь 20 1
|Хаба Виктория 4 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Ворогушин Егор 5 1
|Туруханова Ольга 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
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