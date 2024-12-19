Туруханова Ольга
Туруханова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
|iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
|1С 8213 1
|Okdesk - Облачные Решения 51 5
|Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
|Белоусова Виктория 3 3
|Слободин Виталий 17 3
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Карпинский Алексей 42 1
|Шарипов Тимур 2 1
|Савосина Юлия 3 1
|Тятенкова Елена 25 1
|Лазарев Николай 19 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Кудинов Игорь 17 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Налепов Роман 21 1
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