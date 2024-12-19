Шарипов Тимур
|19.12.2024
|Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
|13.12.2024
|DeepMail отмечена наградой CNews 1
Шарипов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
|iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Коптелов Игорь 5 2
|Денисенко Юлия 6 2
|Карпинский Алексей 42 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Кудинов Игорь 17 1
|Лазарев Николай 19 1
|Налепов Роман 21 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Слободин Виталий 17 1
|Тараканова Алена 6 1
|Туруханова Ольга 5 1
|Белоусова Виктория 3 1
|Мельзак Ирина 3 1
|Герфурт Юлия 3 1
|Савосина Юлия 3 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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