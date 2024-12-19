Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Кудинов Игорь



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
04.07.2022 «БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности 1
30.06.2022 Mall Management Group благодаря Okdesk сократила операционные трудозатраты в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на 20-30% 1
14.03.2022 Parsec внедрила Okdesk 1
10.03.2022 Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов с помощью Okdesk 1
17.05.2021 БЦ «Атмосфера» благодаря Okdesk реализовал у себя бизнес-модель rent as a service 1
02.03.2021 ТРЦ «Саларис» создал единую цифровую среду с помощью Okdesk 1
26.01.2021 «СМНП-3» внедрило систему Okdesk 1
18.11.2020 КСБ автоматизировали процессы обслуживания техсредств безопасности с помощью Okdesk 1
25.09.2020 «Вэк сервис» автоматизировал процессы обслуживания более 400 объектов по всей России с помощью Okdesk 1
05.08.2020 ТРЦ «Zеленопарк» оцифровал взаимоотношения с арендаторами и подрядчиками с помощью Okdesk 1
18.04.2014 В Санкт-Петербурге стартовал первый этап ABRT-Mangrove CEO Camp 1
16.04.2014 В Санкт-Петербурге начал работу ABRT-Mangrove CEO Camp для ИТ-стартапов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Кудинов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Telegram Group 1983 2
8213 2
Helpdesk.Systems 2 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
БРИГ Инжиниринговая компания 1 1
Parsec 16 1
Альфа-Банк 1769 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Саларис ТРЦ 5 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
Accel Partners 48 2
Sequoia Capital 111 2
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Workki - Сеть коворкингов 5 1
Атмосфера БЦ УК 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 889 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 2
Оцифровка - Digitization 4540 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Кнопочное управление 556 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 750 1
Okdesk - Облачные Решения 51 15
Terrasoft Creatio 96 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Слободин Виталий 17 3
Герфурт Юлия 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Белоусова Виктория 3 3
Гершфельд Андрей 3 2
Амроян Дмитрий 3 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Ребриков Андрей 1 1
Карымов Алексей 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Ягунов Артур 1 1
Вадяев Сергей 1 1
Самойлов Константин 1 1
Мальков Михаил 2 1
Авдеев Вадим 1 1
Кантемиров Алан 1 1
Соколов Вячеслав 4 1
Казберов Андрей 1 1
Туруханова Ольга 5 1
Шарипов Тимур 2 1
Савосина Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 2
Израиль 2730 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
Литва - Литовская Республика 651 2
Европа 21767 2
Америка Латинская 1812 2
Москва - Садовое кольцо 146 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще