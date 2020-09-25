«Вэк сервис» автоматизировал процессы обслуживания более 400 объектов по всей России с помощью Okdesk

Facility-оператор «Вэк сервис» внедрил help desk систему Okdesk. Это позволило компании автоматизировать процессы обслуживания более 400 объектов по всей России, организовать работу распределенного штата выездных сотрудников. Также благодаря системе facility-оператор существенно сократил время на обработку и ведение заявок, что положительно отражается на его финансовых показателях.

С ростом количества обслуживаемых объектов и расширением географии деятельности компании требовался специализированный инструмент, который позволил бы автоматизировать все важные процессы обслуживания объектов недвижимости.

После длительного изучения рынка различных систем руководство компании остановило свой выбор на Okdesk.

Благодаря этой системе увеличилось количество каналов обращений для клиентов. В автоматическом режиме заявки распределяются по исполнителям. При этом система учитывает загруженность выездного инженера и географическую расположенность объекта обслуживания.

С клиентскими обращениями специалисты в «полях» работают посредством мобильного приложения. В приложении также есть необходимые возможности для автономной работы выездного специалиста: перечень предстоящих работ, описание, история обслуживания и многое другое. Также в мобильном приложении можно приложить отчет о проделанной работе, что существенно снижает коммуникации внутри компании.

«Автоматизированная система позволяет нам тем же штатом обслуживать в два раза больше объектов. Считаю, что подобные инструменты необходимы для современных компаний на рынке технического обслуживания», – отметил главный инженер по эксплуатации компании «Вэк сервис» Константин Самойлов.

«Системы автоматизации обслуживания помогают не только навести порядок в бизнесе, но и сократить издержки. Это особенно актуально в кризисный период, когда важно доказывать свою ценность для заказчиков и предлагать услуги по конкурентной цене», – сказал руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграции Okdesk Игорь Кудинов.