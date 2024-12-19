Слободин Виталий
Слободин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазарев Николай 19 6
|Кабаков Ярослав 59 6
|Налепов Роман 21 6
|Шаталова Ольга 12 6
|Подольский Евгений 5 4
|Зинатуллина Светлана 4 4
|Ушанова Мария 6 4
|Татаренко Игорь 10 4
|Масленникова Дарья 4 4
|Парфенов Сергей 12 3
|Попов Геннадий 19 3
|Шатунов Илья 5 3
|Литвиненко Анастасия 7 3
|Комиссаров Кирилл 8 3
|Лутковский Роман 4 3
|Токарева Ольга 4 3
|Коростелев Владимир 3 3
|Задорожный Евгений 3 3
|Филаткина Юлия 3 3
|Москворецкий Дмитрий 4 3
|Степанов Юрий 5 3
|Туруханова Ольга 5 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Кудинов Игорь 17 3
|Калашникова Наталья 4 3
|Герфурт Юлия 3 3
|Мельзак Ирина 3 3
|Белоусова Виктория 3 3
|Саматов Константин 5 3
|Корнейчук Василий 6 2
|Саттаров Даниэль 2 2
|Пижанков Максим 3 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Пантелеев Алексей 11 2
|Великанова Алла 3 2
|Овсянникова Ксения 6 2
|Луганцев Александр 51 2
|Токарев Никита 6 2
|Голуб Павел 7 2
|Наумов Владимир 17 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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