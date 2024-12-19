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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Слободин Виталий



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
11.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
08.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
25.10.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 2
13.03.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
29.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
13.02.2024 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
20.11.2023 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2023» состоится 28 ноября 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Слободин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 6
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 4
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
8213 3
SAP SE 5277 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 3
iCore - Ай Ко ЗАО 56 3
ЛогЛаб 6 2
ProfSoft - ПрофСофт 2 2
Microsoft Corporation 24625 2
Arcsinus - Арксинус 8 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
1С-Рарус 887 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Oracle Corporation 6688 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Цифра ГК 2426 1
Такском - Taxcom 240 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Специальные технологии 65 1
Системы документооборота 498 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 17
Альфа-Банк 1769 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 8
Основа Холдинг ГК 25 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
Почта России ПАО 2112 3
ВТБ Лизинг 68 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 3 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 2
Zenden Group - Дом одежды 65 2
Stada 25 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 2
Татнефть 226 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Carlsberg Group 25 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 8
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 8
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 8
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 6
Оцифровка - Digitization 4540 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 5
Электронный документ - Electronic document 1454 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 288 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Okdesk - Облачные Решения 51 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 3
WSS Docs 25 2
Норникель - Суперника 12 1
Microsoft Azure 1408 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Apache OpenOffice 472 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Архивный фонд РФ 100 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Яндекс.Маркет 937 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Галактика Diadoc 6 1
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 14 1
Лазарев Николай 19 6
Кабаков Ярослав 59 6
Налепов Роман 21 6
Шаталова Ольга 12 6
Подольский Евгений 5 4
Зинатуллина Светлана 4 4
Ушанова Мария 6 4
Татаренко Игорь 10 4
Масленникова Дарья 4 4
Парфенов Сергей 12 3
Попов Геннадий 19 3
Шатунов Илья 5 3
Литвиненко Анастасия 7 3
Комиссаров Кирилл 8 3
Лутковский Роман 4 3
Токарева Ольга 4 3
Коростелев Владимир 3 3
Задорожный Евгений 3 3
Филаткина Юлия 3 3
Москворецкий Дмитрий 4 3
Степанов Юрий 5 3
Туруханова Ольга 5 3
Карпинский Алексей 42 3
Кудинов Игорь 17 3
Калашникова Наталья 4 3
Герфурт Юлия 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Белоусова Виктория 3 3
Саматов Константин 5 3
Корнейчук Василий 6 2
Саттаров Даниэль 2 2
Пижанков Максим 3 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Пантелеев Алексей 11 2
Великанова Алла 3 2
Овсянникова Ксения 6 2
Луганцев Александр 51 2
Токарев Никита 6 2
Голуб Павел 7 2
Наумов Владимир 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
Евразия - Евразийский континент 607 2
Европа 21767 1
Европа Восточная 3075 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Казахстан - Республика 5526 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 10
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 178 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 12
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 14
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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