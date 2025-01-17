Норникель - Суперника

«Суперника» — это корпоративный суперапп для компаний реального сектора экономики России. Он объединил и сделал доступными для сотрудников более 40 сервисов компании: новостной портал, сервисы обратной связи, личный кабинет (на базе SAP), запись к врачу, систему онлайн-бронирования и чат-бот. В «Супернике» также реализованы инструменты для оперативного управления командой. Управлять циклом развития талантов своей команды, получать оперативный доступ к данным сотрудников, ставить КПЭ, оценивать результативность – все это доступно в мобильном телефоне менеджеров.

Василий Корнейчук, IT бизнес партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, Норникель "Корпоративный супер-апп Суперника", конференция CNews "Современный цифровой офис 2023" 28.11.2023 Москва