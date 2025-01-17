Норникель Суперника
«Суперника» — это корпоративный суперапп для компаний реального сектора экономики России. Он объединил и сделал доступными для сотрудников более 40 сервисов компании: новостной портал, сервисы обратной связи, личный кабинет (на базе SAP), запись к врачу, систему онлайн-бронирования и чат-бот. В «Супернике» также реализованы инструменты для оперативного управления командой. Управлять циклом развития талантов своей команды, получать оперативный доступ к данным сотрудников, ставить КПЭ, оценивать результативность – все это доступно в мобильном телефоне менеджеров.
Василий Корнейчук, IT бизнес партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, Норникель "Корпоративный супер-апп Суперника", конференция CNews "Современный цифровой офис 2023" 28.11.2023 Москва
Норникель и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 135 2
|Корнейчук Василий 6 2
|Лямин Алексей 13 2
|Заржецкий Александр 35 1
|Пантелеев Алексей 11 1
|Великанова Алла 3 1
|Луганцев Александр 51 1
|Токарев Никита 6 1
|Голуб Павел 7 1
|Наумов Владимир 17 1
|Григорян Александр 12 1
|Слободин Виталий 17 1
|Пижанков Максим 3 1
|Саттаров Даниэль 2 1
|Проскуряков Егор 1 1
|Кулиш Антон 1 1
|Ефимов Михаил 12 1
|Ворогушин Егор 5 1
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