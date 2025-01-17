Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Норникель Суперника

Норникель - Суперника

«Суперника» — это  корпоративный суперапп для компаний реального сектора экономики России. Он объединил и сделал доступными для сотрудников более 40 сервисов компании: новостной портал, сервисы обратной связи, личный кабинет (на базе SAP), запись к врачу, систему онлайн-бронирования и чат-бот. В «Супернике» также реализованы инструменты для оперативного управления командой. Управлять циклом развития талантов своей команды, получать оперативный доступ к данным сотрудников, ставить КПЭ, оценивать результативность – все это доступно в мобильном телефоне менеджеров.

 

 

Василий Корнейчук, IT бизнес партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, Норникель "Корпоративный супер-апп Суперника", конференция CNews "Современный цифровой офис 2023" 28.11.2023 Москва


17.01.2025 ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение 2
24.12.2024 Коммуникационное ПО в 2025 году: от мессенджеров к супераппам 2
30.11.2024 Как супераппы изменили рабочее взаимодействие в бизнесе и в чем секрет популярности корпоративных супераппов 1
31.10.2024 Топ-40 игроков в сфере HR Tech 2023 заработали ₽22,5 млрд 1
27.04.2024 От ретроофиса к единому приложению для сотрудника: eXpress на конференции CNews «Современный цифровой офис» 1
Рынок HR Tech 1
27.03.2024 Алексей Лямин, Василий Корнейчук -

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

 3
Мобильность в бизнесе 2023 2
25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании 2
19.12.2023 Пользователями первого российского корпоративного супераппа «Суперника» стали уже 40 тыс. сотрудников компаний «Норникеля» из 22 городов 3
18.12.2023 Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема 1
09.12.2023 Какие цифровые сервисы помогут привлечь в компанию лучших специалистов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Норникель и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5276 5
Telegram Group 1983 3
8213 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
Microsoft Corporation 24623 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
1С-Рарус 887 1
Цифра ГК 2426 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 15 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Специальные технологии 65 1
Arcsinus - Арксинус 8 1
ProfSoft - ПрофСофт 2 1
Yandex - Яндекс 7339 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 1
Solar Staff 8 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Edstein - Эдштейн 7 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 134 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 7
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 495 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Оповещение и уведомление - Notification 4605 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Оцифровка - Digitization 4539 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Rakuten Viber 627 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 258 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
FreePik 980 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Врацкий Андрей 135 2
Корнейчук Василий 6 2
Лямин Алексей 13 2
Заржецкий Александр 35 1
Пантелеев Алексей 11 1
Великанова Алла 3 1
Луганцев Александр 51 1
Токарев Никита 6 1
Голуб Павел 7 1
Наумов Владимир 17 1
Григорян Александр 12 1
Слободин Виталий 17 1
Пижанков Максим 3 1
Саттаров Даниэль 2 1
Проскуряков Егор 1 1
Кулиш Антон 1 1
Ефимов Михаил 12 1
Ворогушин Егор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 348 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 912 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 92 1
Английский язык 6634 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 274 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 482 1
HRM - HR брендинг 85 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Mobile - рейтинг 20 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще