ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение

Прототип системы сбора информации об проблемах и происшествиях NoRiskNN работает на базе мобильного приложения для сотрудников компании «Норникель» «Суперника». Разработали приложение NoRiskNN специалисты ДИТ Норникель, а пилотной площадкой для его испытания стала обогатительная фабрика в Заполярном.

«Приложение создано для того, чтобы любой сотрудник компании мог сообщить о выявленном риске или потенциальном происшествии, которые могут повлечь за собой травмы сотрудников или нарушение производственного процесса. У работников есть возможность внести информацию о выявленной проблеме в мобильное приложение, а дальше для устранения этой проблемы подключаются координаторы и исполнители. Приложение помогает оперативно выявлять риски и повысить скорость реагирования на них», – рассказала Kn51 менеджер ДИТ Норникель Мария Богомолова, курирующая развитие приложения.

В испытании новой системы участвовали 50 сотрудников фабрики в течение 120 дней. Предварительные итоги испытания приложения NoRiskNN подвели на собрании трудового коллектива 10 декабря. При этом были отмечены заслуги наиболее активных сотрудников.

За время работы с приложением на обогатительной фабрике от рабочей группы поступило 59 обращения, 22 из них удалось закрыть, устранив нарушения. Разработчики приложения NoRiskNN получили обратную связь по улучшению работы системы – предложено добавить пуш-уведомления, создать рейтинговую систему, чтобы внести соревновательный элемент в работу по выявлению рисков, а также добавить возможность прикреплять фотографии к сообщениям.

«Тестирование приложения еще продолжается, но уже появляется множество вопросов и предложений. Этот проект развивается параллельно с текущей работой по охране труда, – рассказал Kn51 заместитель начальника фабрики – начальник службы Максим Беляков. – Данное приложение призвано не исключить все те инструменты, которые уже разработаны, а скорее дополнить или улучшить их, оптимизировать. Во-первых, оно выводит на новый уровень реакции на риски, а во-вторых, в этом приложении также вижу потенциал для развития персонала в понимании рисков, умении их относить к определенным категориям».

После испытаний новой системы сбора информации в рамках рабочей группы обогатительной фабрики есть планы тиражировать этот опыт на другие производственные подразделения Кольской ГМК.

«Базу для данного приложения сейчас строит обогатительная фабрика вместе с компанией «Норникель». Так, схема взаимодействия, схема поиска расположения – это, в том числе, предложения работников обогатительной фабрики. По сути, когда в Кольской ГМК получат готовый проект, это будет приложение, созданное на базе совместного опыта обогатительной фабрики и компании «Норникель». С учетом того, что оно будет работать в первую очередь на безопасность людей, это очень вдохновляет», – поделился Максим Беляков.

Самые активные участники рабочей группы, выявившие наибольшее количество рисков, получили памятные подарки.

«Мне всегда интересны новые проекты, поэтому с радостью принял приглашение на тестирование NoRiskNN на базе «Суперники» и с удовольствием включился в работу. Совместно с рабочей группой тестировали само приложение, прорабатывали интерфейс, функционал, чтобы сделать его удобным, понятным и максимально простым для всех, – поделился начальник разделения концентрата ОФ Сергей Фирстов. – Это приложение может стать удобным инструментом для каждого работника, чтобы вносить свои предложения и решения по выявлению трудностей и рисков, которые встречаются на рабочих местах. Прототип сейчас в стадии тестирования – у него есть плюсы, но есть и ограничения. В основном они связаны с оперативностью – нет уведомлений, не хватает возможности прикреплять фото и видео, но разработчики работают над решением этих проблем».