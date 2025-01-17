Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

ИТ для безопасности труда: на обогатительной фабрике КГМК тестируют новое приложение

Прототип системы сбора информации об проблемах и происшествиях NoRiskNN работает на базе мобильного приложения для сотрудников компании «Норникель» «Суперника». Разработали приложение NoRiskNN специалисты ДИТ Норникель, а пилотной площадкой для его испытания стала обогатительная фабрика в Заполярном.

«Приложение создано для того, чтобы любой сотрудник компании мог сообщить о выявленном риске или потенциальном происшествии, которые могут повлечь за собой травмы сотрудников или нарушение производственного процесса. У работников есть возможность внести информацию о выявленной проблеме в мобильное приложение, а дальше для устранения этой проблемы подключаются координаторы и исполнители. Приложение помогает оперативно выявлять риски и повысить скорость реагирования на них», – рассказала Kn51 менеджер ДИТ Норникель Мария Богомолова, курирующая развитие приложения.

В испытании новой системы участвовали 50 сотрудников фабрики в течение 120 дней. Предварительные итоги испытания приложения NoRiskNN подвели на собрании трудового коллектива 10 декабря. При этом были отмечены заслуги наиболее активных сотрудников.

За время работы с приложением на обогатительной фабрике от рабочей группы поступило 59 обращения, 22 из них удалось закрыть, устранив нарушения. Разработчики приложения NoRiskNN получили обратную связь по улучшению работы системы – предложено добавить пуш-уведомления, создать рейтинговую систему, чтобы внести соревновательный элемент в работу по выявлению рисков, а также добавить возможность прикреплять фотографии к сообщениям.

«Тестирование приложения еще продолжается, но уже появляется множество вопросов и предложений. Этот проект развивается параллельно с текущей работой по охране труда, – рассказал Kn51 заместитель начальника фабрики – начальник службы Максим Беляков. – Данное приложение призвано не исключить все те инструменты, которые уже разработаны, а скорее дополнить или улучшить их, оптимизировать. Во-первых, оно выводит на новый уровень реакции на риски, а во-вторых, в этом приложении также вижу потенциал для развития персонала в понимании рисков, умении их относить к определенным категориям».

После испытаний новой системы сбора информации в рамках рабочей группы обогатительной фабрики есть планы тиражировать этот опыт на другие производственные подразделения Кольской ГМК.

Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30%
Маркет

«Базу для данного приложения сейчас строит обогатительная фабрика вместе с компанией «Норникель». Так, схема взаимодействия, схема поиска расположения – это, в том числе, предложения работников обогатительной фабрики. По сути, когда в Кольской ГМК получат готовый проект, это будет приложение, созданное на базе совместного опыта обогатительной фабрики и компании «Норникель». С учетом того, что оно будет работать в первую очередь на безопасность людей, это очень вдохновляет», – поделился Максим Беляков.

Самые активные участники рабочей группы, выявившие наибольшее количество рисков, получили памятные подарки.

«Мне всегда интересны новые проекты, поэтому с радостью принял приглашение на тестирование NoRiskNN на базе «Суперники» и с удовольствием включился в работу. Совместно с рабочей группой тестировали само приложение, прорабатывали интерфейс, функционал, чтобы сделать его удобным, понятным и максимально простым для всех, – поделился начальник разделения концентрата ОФ Сергей Фирстов. – Это приложение может стать удобным инструментом для каждого работника, чтобы вносить свои предложения и решения по выявлению трудностей и рисков, которые встречаются на рабочих местах. Прототип сейчас в стадии тестирования – у него есть плюсы, но есть и ограничения. В основном они связаны с оперативностью – нет уведомлений, не хватает возможности прикреплять фото и видео, но разработчики работают над решением этих проблем».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще