Россия СЗФО Мурманская область Мончегорск

Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск

СОБЫТИЯ


08.12.2025 В Мончегорске усилили сеть LTE 1
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области 2
01.03.2024 МТС повысила надежность сети на Кольском полуострове 1
25.12.2023 «Норникель» выпустил корпоративное суперприложение с доступом к цифровым сервисам компании 1
05.12.2023 Кольская ГМК использует дополненную реальность на производстве 1
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
14.09.2023 МТС ускорила мобильный интернет ко Дню Рождения Мончегорска 1
25.04.2023 «Норникель» автоматизировал склады Кольской ГМК и Заполярного филиала 1
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области 1
05.12.2018 «Норникель» улучшил свои дата-центры на полмиллиарда рублей 2
05.12.2018 «Норникель» модернизировал собственные дата-центры 1
31.10.2018 «Норникель» создал хранилище технологических данных 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 1
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 2
21.10.2015 МТС расширяет LTE в Мурманской области 1
28.09.2015 200 тыс. домохозяйств Мурманской области охвачены оптикой «Ростелекома» 1
19.03.2015 ТТК подключил тысячного абонента в Мончегорске 1
13.03.2015 «Бинбанк Мурманск запустил денежные переводы «Золотая Корона» 1
14.05.2014 ТТК начал строительство сети ШПД в Мончегорске 2
08.07.2013 Сеть «Компьютерный мир» поглотила интегратора «Ланк Системс» 1
14.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 7-14 ноября 2011 г. 1
08.11.2011 Антон Перегородов назначен директором Мурманского филиала «ВымпелКома» 1
03.11.2011 В администрации Мончегорска модернизировали СЭД «БОСС-Референт» 1
05.03.2010 «Аскон» автоматизировал проектный центр «Норильского никеля» 1
18.06.2009 В Мурманской области разбился бомбардировщик Су-24 1
07.04.2009 «Рексофт» создал концепцию электронного документооборота для «Норильского никеля» 1
28.05.2007 Tele2 пришел в Мурманск 1
13.02.2007 "Норильский никель" создает собственную "силиконовую долину" 3
24.08.2004 В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 1
16.07.2004 "МегаФон" подключил 300 тыс. абонентов в Мурманской области 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1
22.07.2002 "МегаФон": 50 тысяч абонентов в Мурманской области 1

Публикаций - 33, упоминаний - 39

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 7
МегаФон 9892 4
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
SAP SE 5426 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
Apple Inc 12628 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
AdAstra - АдАстра 16 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
Сумма Технологий 23 1
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 1
ARM Holdings 91 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Южный регион 19 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 37 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Ростелеком 10306 1
Samsung Electronics 10625 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
X Corp - Twitter 2907 1
Huawei 4221 1
LG Electronics 3675 1
ZTE Corporation 772 1
HTC Corporation 1505 1
Рексофт - Reksoft 432 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 434 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Schneider Electric 591 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 8
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 6
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 28 2
Норникель - Институт Гипроникель 8 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Норникель - Норильскпроект 4 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 2
Система жизнеобеспечения 159 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 2
Управляемость - Manageability 1953 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 4
Apple iPad mini 425 2
Apple iPhone 5 777 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
Apple Локатор 84 1
AdAstra SCADA Trace Mode 13 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Норникель - Суперника 12 1
Apple iOS 8242 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 1
МТС Big Data 311 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Ухов Дмитрий 14 2
Низомиддинов Олег 12 2
Марков Кирилл 11 2
Евдокимов Сергей 4 2
Ивонина Екатерина 20 2
Перегородов Антон 2 2
Орешкин Сергей 7 1
Нафталь Вадим 1 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 1
Карпачев Александр 25 1
Терехова Оксана 13 1
Шалманов Сергей 201 1
Лукин Андрей 3 1
Сахаров Сергей 5 1
Макаров Михаил 8 1
Козырев Владимир 7 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Коломцев Юрий 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Перов Александр 1 1
Сергеев Геннадий 1 1
Мальцев Геннадий 1 1
Никора Евгений 1 1
Жиров Иван 2 1
Ковалева Елена 6 1
Шаньгина Ольга 2 1
Федин Дмитрий 1 1
Курбанов Эльдар 1 1
Дрик Владимир 4 1
Чуйко Владимир 13 1
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 26 1
Лоншакова Ольга 3 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Sewell Bruce - Сьюэлл Брюс 13 1
Пидемский Андрей 1 1
Емельянов Роман 1 1
Kramer Pam - Крамер Пэм 3 1
Brown Tudor - Браун Тадор 6 1
Шеховцов Юрий 34 1
Трапезин Владимир 30 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 723 21
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 16
Россия - РФ - Российская федерация 156831 15
Россия - Заполярье 130 11
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 27 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 9
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 55 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 13 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 270 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 4
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 25 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 9 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - СЗФО - Псковская область 670 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Армения - Республика 2368 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 46 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 15 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ловозеро 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Металлы - Никель - Nickel 347 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1195 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Экономический эффект 1219 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 203 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

