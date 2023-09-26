«Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области

Более 40% населения Мурманской области получили доступ к мобильному интернету «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с. Инженеры оператора увеличили пропускную способность сети, расширили зону покрытия LTE и повысили скорость передачи данных в 13 районных городах региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учетом особенностей распределения мобильного сигнала в населенных пунктах региона. Проведенный апгрейд базовых станций в низкочастотном диапазоне LTE позволил расширить зону покрытия на 30%. В результате улучшенное качество услуг мобильной связи стало доступно абонентам компании в городах Североморск, Кировск, Апатиты, Полярные зори, а также в Кандалакше, Ковдоре, Заполярном, Снежногорске, Гаджиево, Оленегорске, Мончегорске и др.

«Мы регулярно отслеживаем рост нагрузки на объекты связи в разных населенных пунктах региона и максимально оперативно реагируем на изменения – добавляем или модернизируем базовые станции, чтобы абоненты компании могли пользоваться качественными цифровыми сервисами. В этом году мы модернизировали и построили более 200 базовых станций, расположенных в населенных пунктах, где проживает более 40% жителей области», — отметил Владимир Чуйко, директор «Мегафона» в Мурманской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.