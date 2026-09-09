Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200886
ИКТ 15545
Организации 11829
Ведомства 1511
Ассоциации 1121
Технологии 3594
Системы 27092
Персоны 87758
География 3129
Статьи 1588
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

Россия СЗФО Мурманская область Оленегорск

Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск

СОБЫТИЯ


09.09.2026 Мурманскую область стали чаще выбирать для краткосрочных визитов 1
07.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Апатитах и Оленегорске 2
26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области 1
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 1
08.06.2017 МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги 2
01.03.2017 МТС удвоил скорости 4G для половины жителей Мурманской области 2
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
25.11.2009 «Северсталь» внедрит ERP за 15,6 млн евро 1
29.05.2009 «Ростелеком» построил ВОЛС «Петрозаводск – Мурманск» 1
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 1
28.05.2007 Tele2 пришел в Мурманск 1
24.08.2004 В Мурманской области запущена сеть "Би Лайн GSM" 1
16.07.2004 "МегаФон" подключил 300 тыс. абонентов в Мурманской области 1
16.07.2003 АЭС: К экономике реального времени 1
22.07.2002 "МегаФон": 50 тысяч абонентов в Мурманской области 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 4
SAP SE 5613 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
Huawei 4695 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Samsung Electronics 11110 1
Ростелеком 11007 1
Apple Inc 13232 1
LG Electronics 3744 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
ZTE Corporation 801 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 1
Schneider Electric 614 1
HTC Corporation 1512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
AdAstra - АдАстра 17 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 78 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Северсталь ПАО - Олкон - Оленегорский ГОК - Оленегорский горно-обогатительный комбинат 5 2
Северсталь ПАО - Карельский окатыш 12 2
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 2
Северсталь ПАО - Severstal 636 2
Северсталь ПАО - Северсталь Ресурс 18 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 459 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10283 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18174 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9629 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23067 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4510 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 4
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29814 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5005 3
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 264 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6508 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8724 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 315 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7874 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2643 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13115 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14032 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26469 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2955 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 90 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10789 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2591 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18255 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4204 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6755 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6490 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27004 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4187 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1597 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7556 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 736 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5696 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33723 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6293 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 343 3
Apple iPhone 5 783 2
Apple iPad mini 431 2
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 948 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
Apple Локатор 88 1
AdAstra SCADA Trace Mode 14 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 18 1
SAP PS - SAP Project System 6 1
SAP CO - SAP Controlling 8 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
Чуйко Владимир 22 2
Евдокимов Сергей 4 2
Разживина Зинаида 2 1
Мальцев Геннадий 1 1
Никора Евгений 1 1
Лоншакова Ольга 3 1
Шеховцов Юрий 34 1
Мордашов Алексей 64 1
Иванов Сергей 405 1
Кочетков Владислав 248 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
Корчагин Павел 18 1
Низомиддинов Олег 12 1
Куличенко Алексей 4 1
Карпачев Александр 25 1
Терехова Оксана 13 1
Шалманов Сергей 202 1
Мирон Станислав 6 1
Коломцев Юрий 1 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 791 15
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 675 11
Россия - СЗФО - Мурманская область - Кандалакшский район - Кандалакша 30 10
Россия - РФ - Российская федерация 167403 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 36 10
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика 787 6
Россия - Заполярье 143 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ковдор 14 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 20 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - ЗАТО Александровск - Гаджиево 6 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19645 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 761 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурмаши 8 4
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 61 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кировск 27 4
Россия - СЗФО - Мурманская область - Печенгский район - Печенга 14 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 802 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2870 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 723 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заозерск - Западная Лица 6 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Алакуртти 4 3
Финляндия - Финляндская Республика 3703 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 2
Россия - СЗФО - Псковская область 702 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 825 2
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 143 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 27 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Медвежьегорск 18 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 28 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 34 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь - Вышний Волочек 18 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 33 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Териберка 25 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Чудовский район - Чудово 25 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Ловозеро 4 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7633 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5774 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 2
Энергетика - Energy - Energetically 5917 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2579 2
Налогообложение - Амортизационные отчисления - Depreciation charges 35 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4592 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4449 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 707 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7069 1
Экономический эффект 1374 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1347 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6621 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3409 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18277 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2847 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1307 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1573 1
Металлы - Никель - Nickel 361 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 301 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще