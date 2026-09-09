Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Мурманская область Оленегорск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2349 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
|Чуйко Владимир 22 2
|Евдокимов Сергей 4 2
|Разживина Зинаида 2 1
|Мальцев Геннадий 1 1
|Никора Евгений 1 1
|Лоншакова Ольга 3 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Иванов Сергей 405 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
|Корчагин Павел 18 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Куличенко Алексей 4 1
|Карпачев Александр 25 1
|Терехова Оксана 13 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Мирон Станислав 6 1
|Коломцев Юрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.