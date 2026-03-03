Разделы

МегаФон 4G+/LTE-сеть


03.03.2026 В Беляшах 4G: «МегаФон» дотянул сеть четвертого поколения до популярной у экстремалов точки 1
11.11.2025 «МегаФон» усилил сеть 4G в Преображении 1
06.08.2025 «МегаФон» расширил покрытие LTE-сети в горной местности Тувы 1
07.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G в аграрном районе Мордовии 1
25.02.2025 На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G 1
26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
11.12.2024 Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья 1
27.11.2024 Снег, лыжи, интернет: на Хехцире «МегаФон» усилил 4G к началу зимнего сезона 1
15.10.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети труднодоступные села в Тюменском Заболотье 1
11.07.2024 «МегаФон» «зажег» 4G на пути к маяку Анива 1
27.06.2024 «МегаФон» расширил цифровой охват на Сахалине 1
16.05.2024 «МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска 1
29.02.2024 Мобильному интернету в Шерегеше добавили скоростей 1
14.12.2023 В Приамурье 10 малых сел «Мегафон» подключил к 4G 1
17.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G для работников ГОК «Дальграфит» 1
13.07.2023 Мобильный интернет «Мегафона» появился на дачных участках Вилюйского тракта 1
05.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Тюменской области 1
04.07.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в селе Томтор к празднику Ысыах Олонхо 1
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края 1
20.04.2023 «Мегафон» обеспечил связь 4G на туристических маршрутах в Большом Голоустном 1
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении 1
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья 1
02.02.2017 «Мегафон» обеспечил 4G-связью более 60% жителей Еврейской автономии 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
18.10.2016 «Мегафон» расширил географию покрытия LTE в Забайкалье 1
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края 1
22.09.2016 «Мегафон» улучшил 4G-интернет в крупных городах Дагестана 1
15.06.2016 Половине жителей Сахалина теперь доступен 4G-интернет от «Мегафона» 1
26.04.2016 «МегаФон» удвоил 4G-трафик в Приморье 1
18.03.2016 «МегаФон» запустил сеть LTE-Advanced в Новосибирске 1
05.02.2016 «МегаФон» сделал доступными услуги 4G-интернета еще для 140 000 жителей Амурской области 1
19.01.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети LTE в Приморье 1
13.07.2015 «МегаФон» расширяет сеть LTE в Приморье 1
01.04.2015 «МегаФон» настроил интернет 4G+ на максимальную скорость в Ростове-на-Дону 1
08.12.2014 «МегаФон» увеличил объем трафика на линейке опций «Интернет S-XL» 1
11.09.2014 «МегаФон» подготовился к запуску технологии VoLTE 1
15.07.2014 Сеть 4G+ «МегаФона» начинает работу в Республике Тыва 1
11.03.2014 «МегаФон» подвел итоги первого года работы 4G в Тамбове 1
20.02.2014 Исследована зависимость проникновения услуг LTE от выбранной модели тарификации относительно 3G 1

МегаФон 10157 53
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 14
Samsung Electronics 10745 5
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 2
Ростелеком 10456 2
Huawei 4306 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14733 2
Qualcomm Technologies 1923 2
LG Electronics 3687 2
HTC Corporation 1506 2
NVision Group - Энвижн Груп 686 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 428 1
3Q 48 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
БУХта - Buhta 95 1
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 15 1
КЗТМ - Каспийский завод точной механики 1 1
Системы документооборота 512 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5340 1
Yandex - Яндекс 8668 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
Apple Inc 12791 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
9126 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1616 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 1
Telegram Group 2681 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
AT&T Inc 1699 1
Docsvision - ДоксВижн 1038 1
Telconet 34 1
ФОРС - Центр разработки 683 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Дагестан Санаторий 1 1
ЭльгаУголь УК - Эльга УК 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8345 1
Евросеть 1417 1
Альфа-Групп 733 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
SoftBank Group 273 1
Bayer AG - Байер 85 1
Верный - торговая сеть 312 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 226 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Garsdale Services 39 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 162 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13091 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5358 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2978 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9505 53
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8878 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29013 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17256 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22087 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57908 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6722 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25804 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25626 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74246 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12763 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4056 13
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8569 12
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1326 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3144 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7717 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4074 9
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1105 9
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 9
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9626 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15012 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1682 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8986 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3366 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8246 7
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14414 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6338 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21868 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13097 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11375 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5737 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10548 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1895 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1624 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3359 3
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 435 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5955 3
МегаФон V - серия планшетов 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 2
Apple iPad 3948 2
Samsung Galaxy 1003 2
Apple iPhone 5 782 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
Avaya VSP - Avaya Virtual Services Platform - Avaya VENA - Avaya Virtual Enterprise Network Architecture 7 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Google YouTube - Видеохостинг 2923 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 364 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5243 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple iPad mini 425 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 259 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2464 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 41 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Microsoft Dynamics 1185 1
EA Origin 190 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Иваницкая Юлия 34 3
Оловянников Дмитрий 70 3
Сергеев Михаил 112 3
Ермоленко Евгений 8 2
Мамедова Мария 33 2
Симаткина Светлана 58 2
Идегел Монгуш 20 2
Дубин Михаил 50 2
Майстренко Игорь 46 2
Григорьев Александр 23 2
Корчагин Павел 17 2
Барков Алексей 37 1
Седов Владимир 12 1
Гарцев Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Исаев Александр 34 1
Погосян Тигран 26 1
Курданов Андрей 16 1
Спицына Наталия 20 1
Дудкин Максим 37 1
Пиков Владимир 10 1
Просвиркина Елена 5 1
Асваров Олег 5 1
Денисов Сергей 24 1
Ким Андрей 51 1
Сергиенко Сергей 12 1
Шаров Максим 2 1
Пфлаумер Евгений 32 1
Земнухов Денис 30 1
Борунов Валерий 11 1
Муравьев Николай 3 1
Бувальцев Иван 10 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Bayer Michael - Байер Майкл 8 1
Хертек Экер 27 1
Путин Владимир 3397 1
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1137 1
Никифорова Светлана 34 1
Усманов Алишер 306 1
Россия - РФ - Российская федерация 159101 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46244 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18872 9
Россия - СФО - Новосибирск 4727 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1722 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2957 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1729 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2258 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1260 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 389 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1112 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1261 4
Россия - ДФО - Амурская область 868 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 21 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 3
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 139 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ 67 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Агинский Бурятский округ - Могойтуйский район - Могойтуй - Цаган-Ола 23 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8254 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1653 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1847 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3006 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 678 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 3
Россия - СФО - Республика Тыва 380 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1464 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 376 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 1015 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 289 3
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 39 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 86 2
Россия - Шишкино 7 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Атамановка 9 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область - Ивано-Арахлейский государственный природный ландшафтный парк 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53648 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10568 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55284 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7039 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6444 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20510 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10813 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1024 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1969 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 935 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5759 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3691 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51540 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32116 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8227 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2971 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1618 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1527 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9753 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26153 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5938 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 190 2
Английский язык 6905 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7628 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2599 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6316 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5989 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 661 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1938 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1207 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1299 1
Металлы - Никель - Nickel 349 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2987 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1837 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 264 1
The Washington Post 344 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3779 1
Туран Университет 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 534 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 614 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 92 1
