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Иваницкая Юлия



20.12.2024 Телеком-модернизация «МегаФона»: На Сахалине оператор увеличил интернет-скорости 1
06.11.2024 Пионеры на Сахалине подключились к 4G «МегаФона» 1
20.09.2024 Малые сахалинские села «засветились» на цифровой карте «МегаФона» 1
07.08.2024 «МегаФон» усиливает 4G в Сахалинской области 1
24.07.2024 На дачных участках и аэродроме «Пушистый» полетел 4G «МегаФона» 1
11.07.2024 «МегаФон» «зажег» 4G на пути к маяку Анива 1
27.06.2024 «МегаФон» расширил цифровой охват на Сахалине 1
16.05.2024 «МегаФон» улучшил связь 4G для дачников Южно-Сахалинска 1
16.04.2024 Покрытие 4G расширено в сахалинском городе, который первым встретил Чехова 1
15.02.2024 Быстрый интернет «прописался» в новостройках Сахалина 1
29.01.2024 «МегаФон» прокачал сеть LTE на острове Сахалин 1
07.12.2023 «Мегафон» запустил 4G в селе Горное на острове Итуруп 1
07.11.2023 В Победино и Шахтерске «Мегафон» прокачал сеть LTE 1
06.10.2023 «Мегафон» улучшил связь 4G в 53 населенных пунктах Сахалина 1
25.07.2023 «Мегафон» запустил высокоскоростной интернет на крупнейшем аэровокзале Дальнего Востока 1
16.06.2023 Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет «Мегафона» 1
08.06.2023 «Мегафон» запустил мобильную связь и интернет в селе Шебунино 1
01.06.2023 «Мегафон» улучшил покрытие 4G от севера до юга Сахалина 1
25.05.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в Озерском 1
29.03.2023 «Мегафон» ускорил интернет на Курильском побережье 1
28.02.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет к сезону зимней рыбалки на Сахалине 1
12.12.2022 Жители села Зырянское впервые получили доступ к сотовой связи 1
06.12.2022 Жители села Старорусское получили доступ к устойчивой сотовой связи 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Иваницкая Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Цифровые Привычки 24 2
Apple Inc 12101 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 13
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 12
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 9
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 4
Оповещение и уведомление - Notification 4608 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 284 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Голосовые сообщения - Voice messages 287 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 48 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
РТС-тендер - ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 31 1
Снегирев Александр 9 1
Шебунин Герасим 1 1
Бочарников Владимир 1 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 24
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 7
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Парамушир 94 4
Тихий океан - Охотское море - Татарский пролив 20 4
Россия - ДФО - Сахалинская область - Александровск-Сахалинский 21 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Охинский район - Оха 8 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильск 24 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаков 15 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 33 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Сахалин 24 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Горячий Ключ 12 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старая Русса - Старорусский район 7 1
Тихий океан - Охотское море 55 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 9 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - Крайний Север 265 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск 34 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Южно-Курильск 22 1
Япония 13282 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Курильский район - Малокурильское - Малокурильский - Малокурильск 8 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 9
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Крылья Сахалина - фестиваль 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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