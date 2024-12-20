Иваницкая Юлия
Иваницкая Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 24
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
|Цифровые Привычки 24 2
|Apple Inc 12101 1
|Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 7 1
|Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
|Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
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