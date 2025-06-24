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«МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина

Свыше 220 тыс. жителей Сахалинской области получили возможность пользоваться более стабильным LTE-сигналом, на средней скорости до 50 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» провели технические работы на существующем телеком-оборудовании в Южно-Сахалинске, Холмске, Невельске и Ногликах в районах с высокой нагрузкой на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры подключили среднечастотный диапазон на базовых станциях в жилых кварталах и локациях, где мобильной связью пользуется большое количество абонентов. Это позволило сети быстрее обрабатывать одновременные интернет-запросы пользователей, а также обеспечило стабильное и качественное соединение в часы пиковых нагрузок. Средняя скорость передачи данных в обновленных районах достигает 50 Мбит/с.

В Южно-Сахалинске работы проводились в районе улицы Холмская и Хомского шоссе — по этой дороге жители сел Дальнее и елочки приезжают в областной центр на работу или за покупками. Сейчас они смогут быстрее искать нужную информацию в Сети, а в дороге комфортно слушать музыку.

В Холмске дополнительные LTE-слои были активированы на базовых станциях в районе площади Ленина и по улице Советской. Рядом с обновленными телеком-объектами расположены автовокзал, кафе, магазины, где ежедневно тысячи абонентов оператора пользуются цифровыми сервисами.

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В Ногликах специалисты оператора улучшили качество связи 4G в районах улиц Физкультурная и Деповская, в Невельске работы были проведены по улице Рыбацкая.

«Технологии, которые применяют наши специалисты, позволили оперативно модернизировать оборудование и улучшить качество мобильной связи в ключевых городах региона. Теперь пользователи могут комфортно использовать цифровые сервисы в тех локациях, где раньше LTE-сигнал был недостаточным», — отметила директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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