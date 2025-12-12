Разделы

Россия ДФО Сахалинская область Невельский район Невельск

Россия - ДФО - Сахалинская область - Невельский район - Невельск

СОБЫТИЯ


12.12.2025 Москвичи, иркутяне и красноярцы чаще других посещают Дальний Восток — big data T2 1
09.09.2025 Sitronics КТ и СДЭК совершили пилотную безэкипажную доставку груза на остров Монерон в Сахалинской области 1
27.08.2025 Абоненты Т2 стали качать в 5,5 раза больше на трассах Сахалина 1
24.06.2025 «МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина 1
05.12.2024 «МегаФон»: сахалинцы сделали почти 25% дальневосточного трафика на сайт Поезда Деда Мороза 1
08.07.2024 «МегаФон»: зона покрытия мобильного интернета в Невельском районе выросла на 20% 1
08.06.2023 «Мегафон» запустил мобильную связь и интернет в селе Шебунино 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
18.07.2017 «Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
16.11.2016 Интернет-трафик в сети Tele2 на Сахалине вырос в 19 раз 1
15.06.2016 Половине жителей Сахалина теперь доступен 4G-интернет от «Мегафона» 1
29.07.2015 Tele2 запустила сеть 3G в Сахалинской области 1
23.10.2014 «Ростелеком» реализует масштабный проект по развитию оптических сетей связи в Сахалинской области 1
29.09.2014 Назначен новый технический директор МТС в Хабаровском крае, ЕАО и ЧАО 1
03.09.2014 Началась информатизация архивов Сахалинской области 1
26.06.2014 ТТК подключил 25 тыс. жителей Сахалина к интернету 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
28.01.2014 «Ростелеком» переключает абонентов Сахалина на «оптику» 1
17.10.2013 Связь Tele2 доступна для 85% жителей Сахалина 1
04.10.2012 Tele2 запустил GSM-сеть на Дальнем Востоке 1
03.07.2012 Сахалинский филиал «Ростелекома» ввел новые тарифы на интернет 1
08.07.2011 МТС за год на 40% увеличила покрытие сети 3G на Сахалине 2
14.09.2009 На Сахалине и в Венесуэле произошли землетрясения 2
03.07.2008 ТТК и NTT запустили кабельную систему Сахалин - Хоккайдо 1
21.04.2008 Открыта кабельная система «Сахалин-Хоккайдо» 1
22.02.2008 Японская NTT Communications планирует с апреля оказывать услуги связи в России 1
10.08.2007 В Невельском районе Сахалина снова произошло землетрясение 3
09.08.2007 Новые землетрясения на Сахалине произошли прошлой ночью 1
02.08.2007 Землетрясение на Сахалине: новая информация 1
27.02.2007 ТТК и NTT Communications построят ВОЛС от Сахалина до Хоккайдо 1
05.12.2005 "Дальсвязь" ввела в эксплуатацию сеть сотовой связи в Сахалинской области стандарта GSM-900 1
06.10.2004 "МегаФон" начал работу на Сахалине 1
01.04.2004 "Дальсвязь" расширила зону действия СТК на Сахалине 1
10.02.2004 "Дальсвязь" запустила мультисервисную сеть на Сахалине 1
01.12.2003 "Дальсвязь" введет в Хабаровске более 46 тыс. номеров в 2003 году 1

