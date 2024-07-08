«МегаФон»: зона покрытия мобильного интернета в Невельском районе выросла на 20%

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру сети четвертого поколения 4G в Невельском районе Псковской области. Теперь несколько тысяч жителей деревень смогут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на окраинах своих населенных пунктов благодаря увеличению зоны покрытия сети на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры МегаФона обновили оборудование и запустили дополнительный слой низкочастотного LTE, что позволило увеличить площадь распространения сигнала 4G. Улучшения коснулись жителей 8 населенных пунктов, среди которых Туричино, Усть-Долыссы, Борки, Ширнево, Ловец, Зуи, Козлово и Дубинино. После апгрейда сетевой инфраструктуры более двух тыс. жителей могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета за счёт повышения качества покрытия сети.

Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса подтверждают данные «МегаФона» — уже порядка 31% разговоров в Невельском районе совершаются на сетях четвертого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населённых пунктах Псковской области, стараясь минимизировать количество «белых пятен» на карте региона. После проведённых работ в Невельском районе заметно улучшилось качество связи: в удаленных деревнях на улицах и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть», — сказал Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.