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Долгих Александр



28.04.2025 «МегаФон» оцифровал европейские сады в псковской глубинке 1
10.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи на федеральной трассе «Р-23» в Псковской области 1
30.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в жилых кварталах Пскова 1
08.07.2024 «МегаФон»: зона покрытия мобильного интернета в Невельском районе выросла на 20% 1
18.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет на территории пушкинского музея‑усадьбы Михайловское 1
17.05.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 24 поселения Псковской области 1
03.05.2024 «МегаФон»: смартфоны с поддержкой цифровых звонков есть у 76% псковичей 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил интернет на псковских дачах 1
18.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Великих Луках 1
05.03.2024 «МегаФон» обновил инфраструктуру в малых городах Псковской области 1
26.01.2024 Мобильный интернет впервые появился на Талабских островах 1
02.10.2023 «Мегафон» привел LTE в Полистовский природный заповедник 1
05.09.2023 «Мегафон» включил LTE в одном из самых крупных мужских монастырей в России 1
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
18.11.2016 Сеть 4G «Мегафона» в Пскове выросла в 6 раз 1
08.08.2016 4G от «Мегафона» расширяет границы в Псковской области 1
07.11.2006 "Деловой квартал" помогает челябинским компаниям автоматизировать управление 1
10.03.2006 В "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард" построено хранилище данных 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Долгих Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9185 14
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 4
Netris - Нетрис 53 2
Ростелеком 9875 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 164 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
Softline - Софтлайн 2947 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Microsoft Corporation 24799 1
Directum - Директум 1112 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1103 1
Naumen - Наумен 641 1
Галактика - Корпорация 1475 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
Инталев - Intalev 273 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
АйТи 1378 1
СкайТек 2 1
X5 Group - Перекрёсток 566 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Прагматика 6 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 220 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 153 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11956 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8533 13
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8034 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52263 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20995 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24832 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7488 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1082 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3604 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16281 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13622 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1502 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3075 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2854 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9603 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10748 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7758 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4871 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6507 1
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Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 638 1
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NtechLab FindFace 49 1
Netris CCTV 2 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 168 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 1
Microsoft Dynamics 1179 1
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
SAP Sybase 289 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 48 1
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 459 1
Honor - серия смартфонов 209 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 18 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 127 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1438 1
Володкович Вячеслав 98 1
Минин Александр 9 1
Хорохордин Алексей 5 1
Зайцев Андрей 50 1
Дуйкова Полина 7 1
Никитин Сергей 75 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Лазарев Алексей 5 1
Ковтун Оксана 2 1
Мазеин Дмитрий 2 1
Пинигина Галия 2 1
Россия - СЗФО - Псковская область 642 14
Россия - РФ - Российская федерация 147893 10
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 308 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43954 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17738 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2494 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 2
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Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2552 1
Россия - УФО - Тюменская область 1192 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2996 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2490 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2414 1
Reference - Референс 186 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3554 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4104 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5638 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6000 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8979 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11088 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4989 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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