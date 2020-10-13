«Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений

«Аэродиск» и «Нетрис», центр компетенции «Ростелекома» в области видеонаблюдения для умных городов, регионов и крупного бизнеса, провели тестирование производительности. Тесты показали, что комплексное решение, состоящее из СХД Aerodisk Engine и программного обеспечения Netris CCTV, можно эффективно использовать в системах видеонаблюдения любого масштаба и сложности.

Ключевой целью тестирования стала оценка производительности и эффективности работы Платформы видеонаблюдения «Нетрис» (ПО Netris CCTV) и СХД Aerodisk Engine, а также поиск оптимальных конфигураций системы хранения данных для работы с программным обеспечением. Компании стремились оценить оптимальное число видеокамер, которое сможет поддерживать комплексное решение на базе ПО Netris CCTV и СХД Aerodisk Engine. Это позволит проводить оперативную оценку возможностей в рамках конкретных проектов, а также повышать отказоустойчивость создаваемых систем.

Тестовый стенд включал в себя виртуальные машины комплекса Netris CCTV и СХД Aerodisk Engine N2 из 12 NL-SAS дисков 12 Тбайт и двух SSD объемом 1,8 Тбайт. Виртуальные машины комплекса Netris CCTV обеспечивали работу 200 камер с битрейтом 5 Мбит/с каждая, усреднённая скорость потока записи на СХД составила 120 Мб/с. Рабочее дисковое пространство, предоставляемое тестовой конфигурацией объёмом 105 Тбайт, обеспечивало десятидневный цикл непрерывной записи.

Анализ нагрузки процессоров и дисковой подсистемы СХД показал, что у системы есть существенный запас производительности и комплексное решение может быть масштабировано. По итогам тестирования был сделан вывод, что комплексное решение, состоящее из СХД Aerodisk Engine и программного обеспечения Netris CCTV, может быть использовано в любых проектах по созданию интеллектуальных систем видеонаблюдения. В будущем на основе результатов тестов будут составлены референсные архитектуры для конфигураций систем видеонаблюдения с разным числом камер.

Платформа видеонаблюдения «Нетрис» – комплексное решение для умных и безопасных городов и регионов, государственных и муниципальных предприятий, транспортных объектов, транснациональных корпораций и крупных территориально-распределённых организаций. Платформа позволяет подключать неограниченное число источников видеоизображения, обеспечивать безопасность, осуществлять эффективное управление территорией и организацией за счёт своей модульной архитектуры и обширного функционала видеоаналитики.

Aerodisk Engine – это российская Enterpise-СХД с высокими показателями производительности и отказоустойчивости, подходящее для ИТ-инфраструктур различных масштабов и сложности. Среди функциональных возможностей системы – поддержка до восьми контроллеров в активном режиме, файловый и блочный доступ, многоуровневое хранение, SSD-кэширование, дедупликация, локальная и удаленная репликация.

«Сейчас наше сотрудничество с “Нетрис” проходит полностью в дистанционном формате: мы удалённо договорились о тестировании, собрали демонстрационный стенд, передали доступы и обсудили результаты. Это показывает высокий уровень компетенций обеих сторон в области организованности и коммуникаций. Взаимодействие по такой схеме дало нам очень полезный опыт, который мы обязательно используем при тестированиях в рамках будущих проектов», – отметил Алексей Хорохордин, ведущий системный архитектор компании «Аэродиск».

«Отличные результаты тестирования открывают для наших компаний отличные перспективы. На базе двух наших продуктов в ближайшем будущем мы планируем сделать одно программно-аппаратное решение для видеонаблюдения, которое будет поставляться уже в оптимизированном и преднастроенном варианте с единой технической поддержкой во всех регионах России. То есть по сути это будет коробочное решение, которое существенно упростит выполнение проектов по видеонаблюдению для конечных заказчиков, поскольку не потребует выполнять комплекс стандартных работ по интеграции СХД и CCTV-систем», – сказал Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

«Видео-ядро является одним из важнейших элементов интеллектуальной системы видеонаблюдения. При создании систем масштаба города или региона требуется использовать видео-ядро исключительной производительности, соответствующие требования предъявляются и к системе хранения данных. В отличие от большинства других информационных систем, система видеонаблюдения генерирует колоссальный объем видеоданных, для которых необходимо обеспечивать не только запись и хранение в режиме 24/7/365, но также циклическую перезапись, что является задачей, выходящей за рамки функционирования обычных СХД, особенно когда в систему входят десятки тысяч камер. Результаты проведенного тестирования подтверждают, что СХД Aerodisk Engine в комплексе с платформой видеонаблюдения Нетрис с этой задачей успешно справляется», – отметил Александр Долгих, генеральный директор компании «Нетрис».

В будущем компании планируют реализовывать различные проекты в области безопасности для умных городов, регионов и крупного бизнеса, а также для управления в едином информационном пространстве объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределёнными объектами.