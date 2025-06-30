Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

Логика молока ЛМ Health&Nutrition H&N ЭЙЧ ЭНД ЭН Danone Данон Россия Данон Индустрия - Юнимилк

Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк

Health&Nutrition —  производитель молочных продуктов и детского питания в России. 90% производимой продукции компании относится к категории здорового питания.

 

 

 

"Локализация экосистемы планирования промо" Владислав Дегтярь, Руководитель департамента цифровых информационных систем, Health&Nutrition (ex. Danone Россия), CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2025 Health & Nutrition повысила эффективность складов с помощью платформы процессной аналитики от VK Tech

Компания Health & Nutrition внедрила платформу VK Process Mining от VK Tech. Решение позволяет анализировать данные Warehouse Management System (WMS), системы управления складом. С помощью VK Process Mi
25.06.2025 Health & Nutrition сокращает логистические издержки с помощью Process Mining

Компания Health & Nutrition, производитель напитков на растительной основе, совместно с ИТ-интегратором GlowByte завершила инновационный проект по цифровой трансформации цепочек поставок с использование
23.06.2025 Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition

Иркутске и других городах До 2023 г. компания была российским подразделением французской корпорации Danone. После того, как Health&Nutrition стала независимой, компания приняла решение заменить
28.05.2025 Health&Nutrition перенесла планирование и управление цепями поставок на отечественную IBP-платформу 
27.05.2025 Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining

Компания Health & Nutrition провела анализ цепей поставок молочной и другой скоропортящейся продукции. В результате удалось найти способы доставлять товары быстрее и дольше сохранять свежесть продуктов,
23.01.2024 Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone)

распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего российского подразделения Danone. WMS стала новым стандартом автоматизации складов крупнейшего производителя молочной п
29.11.2023 Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток»

Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря вн
18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

ов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук. По словам Александра Меньшикова, Digital manager в Danone, до проекта автоматизации процесс логистики не был совершенен, данные вносились вручную или объединялись из разных систем. «Где-то требовалось принятие решения сотрудником, хотя алгоритм
14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining

Международный производитель продуктов здорового питания Danone совместно с компанией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone

Совместно с ГК «Корус консалтинг» компания Danone в России смоделировала возможности оптимизации затрат на сырье с помощью перераспредел
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions

Российское подразделение Danone перенесло корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS
16.11.2020 «Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone

«Ростелеком» обеспечил миграцию информационных систем и бизнес-критичных приложений производителя продуктов питания, компании Danone на собственную облачную инфраструктуру. «Ростелеком» провел комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечив миграцию инфраструктуры Danone с собственных программно-аппа
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции

В Минпромторге прошла установочная встреча проектно-экспертной группы будущего эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. В ней приняли участие Danone, PepsiCo, ГК «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» и другие компании. Для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет нанос
20.10.2017 Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone

Руководство Danone Россия рекомендовало резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково» компанию Intelligence Reta
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут»

Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danone в России. Система помогает контролировать работу торговых представителей, а также их стиль вождения — с целью предотвращения аварий. Сейчас к системе уже подключено 1,2 тыс. единиц транс
03.02.2015 Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса

Группа компаний Danone сократила издержки на покупку молочного сырья на 1,5% в год благодаря внедрению автоматизированной системы планирования молочного баланса, разработанной компанией «Прогноз». Такая эконом
02.04.2012 SAP и Danone создали решение для измерения объема выбросов углекислого газа

Компании SAP и Danone объединили свои ноу-хау и опыт экспертов для создания инновационного решения, которое

12.01.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему анализа эффективности производства в «Danone-Юнимилк»

зданию современной системы аналитической отчетности на базе платформы QlikView для группы компаний «Danone-Юнимилк». В настоящее время система позволяет анализировать эффективность работы 15 те
31.08.2011 Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк»

Компания Softline завершила проект по внедрению системы управления рабочими станциями на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 для компании «Юнимилк», что позволило стандартизировать программное обеспечение и упростить систему поддержки пользователей в территориально распределенных офисах заказчика. Компания «Юнимилк» сегодня
20.10.2010 Danone в России доверила администрирование серверов MS SQL «Инфосистемам Джет»

е на проблемы заказчика в рамках установленных сроков 24/7 и консультирование специалистов компании Danone в России по любым вопросам, связанным с работой СУБД и серверного оборудования, говори
18.01.2010 Разработанная МТС и «Ситроникс» услуга «НИКА» следит за транспортом в «Юнимилк»

ции проекта по автоматизированному мониторингу автотранспорта с помощью услуги «НИКА» для «Компании Юнимилк». В рамках комплексного решения «НИКА» на транспортное средство устанавливается абоне
04.03.2009 «Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP

богатый отраслевой опыт: именно эта компания выступала экспертом по аналогичным вопросам у компании Danone, причем в мировом масштабе. Александр Ленский из «Юнимилк» в беседе с CNews отметил, ч
04.03.2009 «Юнимилк» переведет все бизнес-процессы на платформу SAP

Компании «Юнимилк» и SAP приступили к реализации проекта по внедрению информационной системы на платфор
27.01.2009 Softline провела аудит ИТ-инфраструктуры «Компании Юнимилк»

т в группу Softline) проводили комплексный анализ системы корпоративной электронной почты «Компании Юнимилк», на основании которого были предложены рекомендации по модернизации в соответствии с
13.06.2007 АСУМТ «Оптимум» в Саратове: «мобильные» заказы на продукцию Danone

Саратовская компания «Асдан» автоматизировала торговых представителей, собирающих предварительные заказы на поставки молочной продукции Danone и «Вимм-Билль-Данн». Проект по внедрению АСУ мобильной торговли «Оптимум» и интеграцию ее с учетной системой предприятия «1С: Торговля и Склад 7.7» осуществил дилер ГК CDC в Саратовской

20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах

по автоматизации учета первого в Украине и второго по величине в России молочного холдинга — «Юнимилк». ИС на платформе «1С:Предприятие 8» теперь работает на 20 заводах «Юнимилка». Полнос
30.01.2007 «Юнимилк» оптимизирует управление стратегическими запасами

Компания TopS Business Integrator (TopS BI) и группа «Юнимилк» завершили первый этап внедрения системы планирования запасов на предприятиях группы. В рамках комплексного проекта автоматизации холдинга руководством компании инициирован проект по со
08.11.2006 "Юнимилк" автоматизировал производственный учет

Компания «1С: ВДГБ» объявила об успешном завершении проекта по унификации производственного учета в холдинге «Юнимилк». За 4 месяца на базе тиражного решения «1С:Управление производственным предприятием 8.0» специалистами «1С: ВДГБ» разработано решение с учетом всех особенностей производственного учета
29.09.2006 "Юнимилк" протестировал возможности Microsoft Dynamics AX

Промышленный холдинг «Юнимилк» – один из лидеров на рынке молочных и кисломолочных продуктов России и Украины – испытал возможности масштабирования установленного у него решения на базе Microsoft Dynamics AX. Опытно
29.08.2006 "1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк"

Группа «Юнимилк», консалтинговая компания ФТО и 1С:ВДГБ сообщили об успешном запуске системы на платф
27.10.2005 "Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру

HP объявила о завершении проекта по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интегр
26.01.2005 "Юнимилк" внедрила MS BS Axapta

Компания Columbus IT Partner завершила ключевой этап проекта по внедрению системы Microsoft Business Solutions-Axapta на предприятии молочной промышленности «Юнимилк». Проект по внедрению Microsoft Axapta в «Юнимилк» стартовал весной 2004 года. Выбор системы и поставщика происходил в рамках открытого тендера. Целью внедрения системы является

05.07.2001 За пародию на логотип Danone виновные заплатят по 60 тыс. франков

Французский суд приговорил Оливье Мальнюи (Olivier Malnuit) и ассоциацию Reseau Voltaire выплатить по 60 тыс. франков группе Danone за публикацию в интернете пародий на логотип этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. Ответчики являлись владельцами сайтов JeBoycotteDanone.com и сайта с таким же названием в зоне .net
24.04.2001 Французский суд запретил сайт, призывающий к бойкоту Danone

Французский суд практически запретил сайт, призывающий к бойкоту продукции компании Danone, приняв решение о запрете на использование на этом сайте логотипов и марок, принадлежащих этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. В случае нарушения этого требования, владельцы сайта д
17.04.2001 Danone подала в суд на сайт, заявляющий, что люди - не йогурты

Французская агропромышленная группа Danone подала в суд на сайт jeboycottedanone.com, сообщает Yahoo! Actualites. Этот сайт был создан группой энтузиастов, издающих журнал Technikart, в знак протеста против планов по реструктуриз

Публикаций - 162, упоминаний - 226

Логика молока и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25338 26
SAP SE 5466 24
9114 15
Ростелеком 10416 12
Oracle Corporation 6902 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 12
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 9
Softline - Софтлайн 3330 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1545 8
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 8
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 292 8
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 7
Hoff Tech - Хофф Тех 45 6
Yandex - Яндекс 8613 6
IBM - International Business Machines Corp 9566 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 5
Intel Corporation 12579 5
HP Inc. 5772 5
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 164 5
IEK Group - ИЭК Холдинг 38 5
Siemens AG - Siemens Group 2633 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 211 4
Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Почта России - Почта Диджитал - Почта Сервис 15 4
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 4
Корус Консалтинг ГК 1369 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 4
Naumen - Наумен 691 4
Галактика - Корпорация 1510 4
АйТи 1440 4
СКАУТ 77 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 181 3
Jume - Джум 8 3
Broadcom - VMware 2511 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 3
Huawei 4294 3
Accenture plc 697 3
VK - Mail.ru Group 3537 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2742 10
X5 Group - Перекрёсток 613 10
Альфа-Банк 1890 9
Евросеть 1417 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 8
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 7
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 998 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 6
Роснефть НК - нефтяная компания 534 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 6
ПСБ - Промсвязьбанк 913 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 6
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 15 5
Почта России ПАО 2267 5
Газпром ПАО 1425 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 5
GFG - Lamoda - Купишуз 199 5
Газпром нефть 680 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 5
Транснефть 325 5
Unilever - Юнилевер Русь 166 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 204 5
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 49 5
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 5
ВТБ - ВТБ24 669 5
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 5
Пивоварни Ивана Таранова 11 4
Связной ГК 1384 4
Лента - Сеть розничной торговли 2290 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3281 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6348 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5053 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 358 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Российский клуб финансовых директоров 32 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 217 2
Объединения сетевых операторов розничной торговли, производителей и поставщиков 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 1
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
Демократическая политическая партия США 120 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 249 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5297 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7664 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 14
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1443 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13400 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4960 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13031 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 10
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12412 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2794 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8472 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8207 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2972 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26108 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4156 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 6
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Microsoft Dynamics CRM 546 5
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 484 5
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 18 4
Google Android 14823 4
Microsoft Windows 16437 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5200 4
Microsoft Dynamics 1185 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 4
Microsoft Windows 2000 8679 4
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 3
Infor - SSA Global Technologies 27 3
Jume Platform 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2920 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 3
Apple iOS 8325 3
Linux OS 11023 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1274 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 84 3
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 3
СКАУТ Безопасное вождение 27 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 141 2
Microsoft Office 3999 2
Microsoft Azure 1472 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1732 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 704 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 169 2
1С:ERP Управление предприятием 736 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 2
Docker - Платформа распределённых приложений 446 2
Иванов Владислав 23 8
Томилов Алексей 12 5
Старостин Георгий 27 5
Шлегель Андрей 5 5
Назаров Кирилл 5 5
Клявин Владимир 51 5
Костров Дмитрий 35 5
Чегодаев Станислав 20 5
Варламова Екатерина 10 4
Бояринова Елизавета 4 4
Мякишев Кирилл 9 4
Федулаев Алексей 7 4
Рослов Николай 4 4
Галаган Станислав 4 4
Козлов Михаил 175 4
Пургин Денис 9 4
Михалев Александр 26 4
Валиотти Николай 9 4
Шолина Ксения 7 4
Орешкин Юрий 3 3
Скворцов Николай 3 3
Кащеев Николай 3 3
Кореневич Владимир 3 3
Дегтярь Владислав 3 3
Руденко Георгий 7 3
Мелконян Гурген 6 3
von Achen John - Вон Эйкен Джон 6 3
Панченко Иван 179 3
Чукарин Алексей 59 3
Меньшиков Александр 5 3
Виноградов Александр 63 3
Попков Андрей 24 3
Громов Владимир 14 3
Леушев Андрей 75 3
Чиков Сергей 18 3
Благирев Алексей 24 3
Потапов Олег 8 3
Телышев Роман 5 3
Крюков Антон 6 3
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 3
Россия - РФ - Российская федерация 158442 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 17
Европа 24684 11
Франция - Французская Республика 8006 11
Украина 7815 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 10
Казахстан - Республика 5847 6
Азия - Азиатский регион 5766 6
Германия - Федеративная Республика 12963 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2946 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 4
Япония 13569 3
Беларусь - Белоруссия 6082 3
Индия - Bharat 5733 3
Европа Восточная 3124 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3212 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 3
Россия - СФО - Новосибирск 4707 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1131 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2243 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 3
Европа Западная 1493 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1056 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 2
Южная Корея - Республика 6881 2
Армения - Республика 2385 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Африка - Африканский регион 3580 2
Италия - Итальянская Республика 4439 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Россия - ПФО - Самарская область 1482 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2152 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 23
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11783 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 23
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5302 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 16
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 9
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1203 8
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1555 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5416 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3262 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2977 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 5
Аудит - аудиторский услуги 3113 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 5
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 242 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2591 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Ведомости 1297 2
Trouw 3 1
Финансовая газета 24 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 322 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 14
IDC - International Data Corporation 4944 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 4
Gartner - Гартнер 3622 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 3
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 73 1
Fortune Global 500 290 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
CNews Мишень 173 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
eMarketer 206 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 91 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 466 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 297 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
CNews FORUM Кейсы 281 3
ERP-Forum 3 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
ИнфоКом 118 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
AI Russia Awards 4 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще