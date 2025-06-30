Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк

Health & Nutrition повысила эффективность складов с помощью платформы процессной аналитики от VK Tech Компания Health & Nutrition внедрила платформу VK Process Mining от VK Tech. Решение позволяет анализировать данные Warehouse Management System (WMS), системы управления складом. С помощью VK Process Mi

Health & Nutrition сокращает логистические издержки с помощью Process Mining Компания Health & Nutrition, производитель напитков на растительной основе, совместно с ИТ-интегратором GlowByte завершила инновационный проект по цифровой трансформации цепочек поставок с использование

Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition Иркутске и других городах До 2023 г. компания была российским подразделением французской корпорации Danone. После того, как Health&Nutrition стала независимой, компания приняла решение заменить

Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining Компания Health & Nutrition провела анализ цепей поставок молочной и другой скоропортящейся продукции. В результате удалось найти способы доставлять товары быстрее и дольше сохранять свежесть продуктов,

Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone) распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего российского подразделения Danone. WMS стала новым стандартом автоматизации складов крупнейшего производителя молочной п

Компания Health and Nutrition сократила время закрытия вакансий благодаря автоматизации найма и искусственному интеллекту от «Поток» Компания Health and Nutrition (экс-Danone) автоматизировала наем сотрудников, используя систему «Поток рекрутмент». Благодаря вн

Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов ов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук. По словам Александра Меньшикова, Digital manager в Danone, до проекта автоматизации процесс логистики не был совершенен, данные вносились вручную или объединялись из разных систем. «Где-то требовалось принятие решения сотрудником, хотя алгоритм

Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining Международный производитель продуктов здорового питания Danone совместно с компанией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в

«Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone Совместно с ГК «Корус консалтинг» компания Danone в России смоделировала возможности оптимизации затрат на сырье с помощью перераспредел

Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions Российское подразделение Danone перенесло корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS

«Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone «Ростелеком» обеспечил миграцию информационных систем и бизнес-критичных приложений производителя продуктов питания, компании Danone на собственную облачную инфраструктуру. «Ростелеком» провел комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечив миграцию инфраструктуры Danone с собственных программно-аппа

Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции В Минпромторге прошла установочная встреча проектно-экспертной группы будущего эксперимента по маркировке готовой молочной продукции. В ней приняли участие Danone, PepsiCo, ГК «Галактика», Московский завод плавленых сыров «Карат» и другие компании. Для маркировки молочных продуктов будет использоваться цифровой код Data Matrix, который будет нанос

Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone Руководство Danone Россия рекомендовало резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково» компанию Intelligence Reta

Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут» Группа компаний «Скаут» внедрила систему спутникового мониторинга транспорта в автопарке группы компаний Danone в России. Система помогает контролировать работу торговых представителей, а также их стиль вождения — с целью предотвращения аварий. Сейчас к системе уже подключено 1,2 тыс. единиц транс

Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса Группа компаний Danone сократила издержки на покупку молочного сырья на 1,5% в год благодаря внедрению автоматизированной системы планирования молочного баланса, разработанной компанией «Прогноз». Такая эконом

SAP и Danone создали решение для измерения объема выбросов углекислого газа Компании SAP и Danone объединили свои ноу-хау и опыт экспертов для создания инновационного решения, которое

«Инфосистемы Джет» построили систему анализа эффективности производства в «Danone-Юнимилк» зданию современной системы аналитической отчетности на базе платформы QlikView для группы компаний «Danone-Юнимилк». В настоящее время система позволяет анализировать эффективность работы 15 те

Softline стандартизировала ПО для «Юнимилк» Компания Softline завершила проект по внедрению системы управления рабочими станциями на базе Microsoft System Center Configuration Manager 2007 для компании «Юнимилк», что позволило стандартизировать программное обеспечение и упростить систему поддержки пользователей в территориально распределенных офисах заказчика. Компания «Юнимилк» сегодня

Danone в России доверила администрирование серверов MS SQL «Инфосистемам Джет» е на проблемы заказчика в рамках установленных сроков 24/7 и консультирование специалистов компании Danone в России по любым вопросам, связанным с работой СУБД и серверного оборудования, говори

Разработанная МТС и «Ситроникс» услуга «НИКА» следит за транспортом в «Юнимилк» ции проекта по автоматизированному мониторингу автотранспорта с помощью услуги «НИКА» для «Компании Юнимилк». В рамках комплексного решения «НИКА» на транспортное средство устанавливается абоне

«Юнимилк» меняет MS Axapta на SAP богатый отраслевой опыт: именно эта компания выступала экспертом по аналогичным вопросам у компании Danone, причем в мировом масштабе. Александр Ленский из «Юнимилк» в беседе с CNews отметил, ч

«Юнимилк» переведет все бизнес-процессы на платформу SAP Компании «Юнимилк» и SAP приступили к реализации проекта по внедрению информационной системы на платфор

Softline провела аудит ИТ-инфраструктуры «Компании Юнимилк» т в группу Softline) проводили комплексный анализ системы корпоративной электронной почты «Компании Юнимилк», на основании которого были предложены рекомендации по модернизации в соответствии с

АСУМТ «Оптимум» в Саратове: «мобильные» заказы на продукцию Danone Саратовская компания «Асдан» автоматизировала торговых представителей, собирающих предварительные заказы на поставки молочной продукции Danone и «Вимм-Билль-Данн». Проект по внедрению АСУ мобильной торговли «Оптимум» и интеграцию ее с учетной системой предприятия «1С: Торговля и Склад 7.7» осуществил дилер ГК CDC в Саратовской

«Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах по автоматизации учета первого в Украине и второго по величине в России молочного холдинга — «Юнимилк». ИС на платформе «1С:Предприятие 8» теперь работает на 20 заводах «Юнимилка». Полнос

«Юнимилк» оптимизирует управление стратегическими запасами Компания TopS Business Integrator (TopS BI) и группа «Юнимилк» завершили первый этап внедрения системы планирования запасов на предприятиях группы. В рамках комплексного проекта автоматизации холдинга руководством компании инициирован проект по со

"Юнимилк" автоматизировал производственный учет Компания «1С: ВДГБ» объявила об успешном завершении проекта по унификации производственного учета в холдинге «Юнимилк». За 4 месяца на базе тиражного решения «1С:Управление производственным предприятием 8.0» специалистами «1С: ВДГБ» разработано решение с учетом всех особенностей производственного учета

"Юнимилк" протестировал возможности Microsoft Dynamics AX Промышленный холдинг «Юнимилк» – один из лидеров на рынке молочных и кисломолочных продуктов России и Украины – испытал возможности масштабирования установленного у него решения на базе Microsoft Dynamics AX. Опытно

"1С:Предприятие 8.0" запущено на 8 заводах "Юнимилк" Группа «Юнимилк», консалтинговая компания ФТО и 1С:ВДГБ сообщили об успешном запуске системы на платф

"Юнимилк" модернизировала ИТ-инфраструктуру HP объявила о завершении проекта по модернизации информационной инфраструктуры молочного холдинга «Юнимилк» с помощью серверов HP Integrity на базе процессора Intel Itanium 2. По мнению интегр

"Юнимилк" внедрила MS BS Axapta Компания Columbus IT Partner завершила ключевой этап проекта по внедрению системы Microsoft Business Solutions-Axapta на предприятии молочной промышленности «Юнимилк». Проект по внедрению Microsoft Axapta в «Юнимилк» стартовал весной 2004 года. Выбор системы и поставщика происходил в рамках открытого тендера. Целью внедрения системы является

За пародию на логотип Danone виновные заплатят по 60 тыс. франков Французский суд приговорил Оливье Мальнюи (Olivier Malnuit) и ассоциацию Reseau Voltaire выплатить по 60 тыс. франков группе Danone за публикацию в интернете пародий на логотип этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. Ответчики являлись владельцами сайтов JeBoycotteDanone.com и сайта с таким же названием в зоне .net

Французский суд запретил сайт, призывающий к бойкоту Danone Французский суд практически запретил сайт, призывающий к бойкоту продукции компании Danone, приняв решение о запрете на использование на этом сайте логотипов и марок, принадлежащих этой компании, сообщает Yahoo!Actualites. В случае нарушения этого требования, владельцы сайта д