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Инталев
Intalev



25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 1
16.06.2017 Чтобы выжить, «дочка» «1С-Битрикс» сменила имя и национальность 1
22.05.2017 «Инталев: Корпоративный менеджмент» стал доступен для смартфонов и планшетов на базе iOS 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
12.04.2017 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.4 1
07.11.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.3 2
14.09.2016 Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет 1
20.04.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.0 3
21.07.2014 «РЖДстрой» внедрил систему аналитической отчетности с помощью IBS 1
20.06.2014 «Инталев» разработал линейку типовых решений для автоматизации управления финансами в компаниях малого и среднего бизнеса 5
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка» 3
27.12.2013 В программе НГУЭУ появился новый учебный курс об ИТ в управлении финансами 4
18.12.2013 Лесопромышленный комплекс «Томлесдрев» оптимизировал свою работу с помощью «Инталев» 5
13.12.2013 «Инталев» автоматизировал бизнес-процессы в Управляющей компании «Партнер-Сервис» 3
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
25.11.2013 «Инталев» автоматизировал процессы платежного календаря в ГК «Мортон» 2
06.11.2013 Автодилер Hyundai и Volkswagen в России автоматизировал управленческий учет вместе с «Инталев» 5
25.10.2013 «Инталев» выходит на рынок стран Европейского союза 3
25.09.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления агрохолдинга Ставропольского края 3
09.08.2013 «Инталев» внедрила комплексную систему управления финансами и KPI для «Шанс-Авто» 1
18.07.2013 «Оборонпром» выбрал «Инталев» для постановки управленческого учета 2
17.07.2013 «КазТрансГаз Аймак» внедрил систему стратегического управления с помощью «Инталев» 3
24.06.2013 В новом релизе «Инталев: Корпоративный менеджмент» появилась возможность импорта данных из внешних баз «1С: Предприятия» 6
17.06.2013 «Инталев: Корпоративный менеджмент» теперь полностью автоматизирует управление проектами 4
23.05.2013 Tupperware выбрал «Инталев» для автоматизации системы отчетности по US GAAP 4
17.05.2013 «Инталев» автоматизирует сеть мебельных супермаркетов «Хомстер Украина» 1
27.03.2013 «Томлесдрев» совместно с «Инталев» строит систему управления 4
13.03.2013 «Пермский моторный завод» автоматизировал управление финансами с помощью «Инталев» 3
20.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему управления финансами Russian Research Group 5
04.02.2013 «Инталев» автоматизировал систему бюджетирования для автодилера Hyundai и Volkswagen в России 1
24.01.2013 «Инталев» разработал систему KPI и систему стимулирования персонала для ритейлера «Телекс» 3
16.01.2013 «Инталев» разработал систему ключевых показателей эффективности для ТД «Дмитрогорский продукт» 3
13.12.2012 «Инталев» внедрила систему управления платежами в «Стройконсалтинге+» 1
06.12.2012 «Мортон» строит систему KPI с помощью «Инталев» 3
12.11.2012 Вышел новый релиз «Инталев: Корпоративный Менеджмент» 1
17.10.2012 «Инталев» открывает представительство в Татарстане 2
12.10.2012 «Инталев» оптимизирует систему управления для НПО «Мостовик» 5
19.09.2012 «Инталев» автоматизировала управление финансами для «СтройМенеджмента» 2
20.08.2012 «Инталев» автоматизировал бюджетное управление для «Мрия Агрохолдинга» 1

Публикаций - 265, упоминаний - 583

Инталев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

4830 50
Microsoft Corporation 20359 13
Docsvision - ДоксВижн 938 12
InterTrust - ИнтерТраст 291 11
Oracle Corporation 5704 11
TerraLink - ТерраЛинк 197 10
Directum - Директум 768 9
Корус Консалтинг ГК 930 8
IBM 8299 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1188 7
OpenText 172 5
SAP SE 4249 5
Abbyy 1029 4
Naumen - Наумен 426 4
Рексофт - Reksoft 308 4
АйТи 1058 3
Yandex - Яндекс 4465 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 674 3
Аскон - Ascon 260 3
NVision Group - Энвижн Груп 616 3
1С-Битрикс 386 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1747 3
Галактика центр 4 3
Masterdata - Мастердата 16 3
Галактика - Корпорация 480 3
VK - Mail.ru Group 2784 3
Softline - Софтлайн 1706 3
Softline Solutions 40 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3707 2
Парус 349 2
МФИ Софт 115 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 440 2
Dell EMC 4378 2
СКБ Контур 428 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 267 2
НТВ-Плюс 249 2
Google LLC 8987 2
Paybot 68 2
Ростех Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 18 1
Xerox 1005 1
Hyundai Motor 248 4
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 59 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 223 3
Мортон 18 3
НОВЭКС 6 3
РАО ЕЭС России ПАО 180 2
Татнефть 165 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 193 2
Газпром ПАО 711 2
X5 Group - Перекресток 246 2
Т плюс - Энергосбыт плюс 15 1
Сургутнефтегаз - СНГ 159 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 23 1
РЖД - Российские железные дороги 1276 1
Интер РАО ПАО 246 1
МРСК Сибири ПАО - Красноярскэнерго 10 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 71 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
Renault - Рено Россия 117 1
Аэрофлот 587 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 188 1
Балтика - Пивоваренная компания 133 1
KIA Motors 80 1
Открытие ФК 562 1
РЖД строй 7 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Деловые Линии ГК 38 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 103 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 46 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 51 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 231 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 105 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 220 1
Вертолеты России 117 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 3
Президент Украины 21 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 115 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 98 1
ФГП ВО ЖДТ России - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1882 1
World Bank Group - Всемирный банк 221 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 58 3
Руссофт - Russoft 330 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2053 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1883 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 667 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11888 11
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 118 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 967 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2372 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1607 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 26 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 562 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 342 3
Workflow - Поток работ 92 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 200 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 231 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 258 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2448 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 666 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 164 2
Автоматизация 51 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 877 2
BMS - Building Management System 45 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1048 1
Collaboration - Совместная работа 16 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 93 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 34 1
WCM - Web Content Management System 29 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 522 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 600 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1437 1
Big Data - Большие данные 1202 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 446 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 22 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 172 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 69 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 610 1
Инталев Корпоративный менеджмент 46 45
Инталев Корпоративные финансы 46 41
Microsoft Excel 692 17
Microsoft Office 2839 14
Инталев Корпоративный навигатор 15 13
Microsoft SharePoint Products and Technologies 893 7
Инталев Бизнес-процессы 7 7
Логика Бизнеса - Логика СЭД 177 6
Microsoft SQL Server 1139 6
SQL - Язык программирования 546 6
OpenText Documentum 340 6
Инталев Бюджетное управление 5 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 275 4
Инталев Гиперкуб 4 4
Инталев + ВУЗ 4 4
Инталев Корпоративная аналитика 3 3
VK - Mail.ru Одноклассники 949 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 424 3
Инталев Корпоративный контроллинг 3 3
Инталев Документооборот 3 3
Alfresco 118 3
Галактика ERP 86 2
Microsoft Dynamics 240 2
Naumen Contact Center - Naumen Phone 103 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 170 2
Naumen DMS 21 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 221 2
Naumen Service Desk 124 2
HCL WebSphere 506 2
Microsoft Windows 1318 2
Инталев Корпоративный CRM 2 2
Инталев Управление финансами 2 2
Oracle Hyperion Planning 94 2
1С:Бухгалтерия 474 2
Инталев Корпоративные Документы и Процессы 2 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 2
Google Picasa Web Albums 145 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 1
Инталев Учебный портал 1 1
Drupal - CMS-система 71 1
Федосеев Алексей 18 15
Ипатов Вадим 81 9
Курьянов Сергей 150 8
Бейдер Александр 75 7
Полякова Елена 7 7
Киселев Сергей 13 5
Иванова Елена 70 4
Порошенко Петр 17 3
Потапенко Михаил 43 2
Романов Дмитрий 54 2
Зайцев Андрей 41 2
Лазарев Алексей 5 2
Храмцовская Наталья 40 2
Макаров Валентин 157 1
Гришин Александр 12 1
Рыжиков Сергей 108 1
Никитин Сергей 34 1
Шалманов Сергей 184 1
Долгих Александр 6 1
Зеленский Владимир 12 1
Левиков Дмитрий 4 1
Бейлезон Олег 32 1
Турусов Сергей 2 1
Иммоева Марина 1 1
Данилов Алексей 5 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Виноградов Алексей 4 1
Мраморов Дмитрий 25 1
Соколова Анастасия 8 1
Степанов Сергей 16 1
Зотов Дмитрий 7 1
Осеевский Михаил 241 1
Аитов Тимур 184 1
Матвиенко Валентина 95 1
Родионов Александр 31 1
Матвеев Александр 3 1
Калинин Дмитрий 8 1
Наумова Ольга 4 1
Аксельрод Александр 40 1
Плотников Павел 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 73
Украина 5174 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 12
Казахстан - Республика 3768 10
Россия - СФО - Новосибирск 2799 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2817 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 811 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 4
Украина - Киев 863 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1125 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 3
Индия - Республика 3441 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1769 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 169 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1687 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 987 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3603 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1043 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 925 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 591 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 662 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1864 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1373 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 481 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1539 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1530 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 312 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 659 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 188 2
Прибалтика - Балтия 1177 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 345 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1137 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 415 14
БДДС - бюджет движения денежных средств 43 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3978 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3557 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 151 5
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 116 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4878 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2581 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 361 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
Страхование - Страховое дело 57 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1037 2
Русский язык 1413 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 394 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 160 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1434 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 896 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 214 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 189 1
Человеческий фактор 164 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7893 3
TAdviser - Центр выбора технологий 222 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 2
НТВ - Телекомпания 262 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 2
ТНТ - Телеканал 110 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 545 1
The Register 1198 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 313 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 1
Vc.ru - Виси.ру 9 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 1
Gartner 3095 3
Forrester Research 760 3
IDC - International Data Corporation 4414 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 310 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 56 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 59 1
Форум финансовых директоров 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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