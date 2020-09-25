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Инталев
Intalev
Инталев упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 58 3
|Руссофт - Russoft 330 1
|Федосеев Алексей 18 15
|Ипатов Вадим 81 9
|Курьянов Сергей 150 8
|Бейдер Александр 75 7
|Полякова Елена 7 7
|Киселев Сергей 13 5
|Иванова Елена 70 4
|Порошенко Петр 17 3
|Потапенко Михаил 43 2
|Романов Дмитрий 54 2
|Зайцев Андрей 41 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Храмцовская Наталья 40 2
|Макаров Валентин 157 1
|Гришин Александр 12 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Никитин Сергей 34 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Долгих Александр 6 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Левиков Дмитрий 4 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Турусов Сергей 2 1
|Иммоева Марина 1 1
|Данилов Алексей 5 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Виноградов Алексей 4 1
|Мраморов Дмитрий 25 1
|Соколова Анастасия 8 1
|Степанов Сергей 16 1
|Зотов Дмитрий 7 1
|Осеевский Михаил 241 1
|Аитов Тимур 184 1
|Матвиенко Валентина 95 1
|Родионов Александр 31 1
|Матвеев Александр 3 1
|Калинин Дмитрий 8 1
|Наумова Ольга 4 1
|Аксельрод Александр 40 1
|Плотников Павел 8 1
|Gartner 3095 3
|Forrester Research 760 3
|IDC - International Data Corporation 4414 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2502 2
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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