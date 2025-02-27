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Полякова Елена



27.02.2025 Positive Technologies: более половины российских компаний подверглись атакам за последний год 1
29.11.2024 PT Sandbox защищает ИТ-инфраструктуру аэропорта Пулково от вредоносных программ 1
16.08.2017 «Инталев» обновила «Инталев: Корпоративный менеджмент» и модуль «Управление проектами» до версии 7.3.0 1
22.05.2017 «Инталев: Корпоративный менеджмент» стал доступен для смартфонов и планшетов на базе iOS 1
12.04.2017 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.4 1
07.11.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.3 1
14.09.2016 Рынок CPM-систем в России: число новых проектов снизилось, востребованность отечественных решений растет 1
20.04.2016 Система «Инталев: Корпоративный менеджмент» обновлена до версии 7.2.0 1
13.08.2009 В группе компаний «Инталев» новые назначения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Полякова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Инталев - Intalev 273 7
8275 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 2
Apple Inc 12156 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 4
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 3
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1706 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1836 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1037 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2961 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3094 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 889 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 857 1
Инталев Корпоративный менеджмент 48 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 2
Positive Technologies - PT Sandbox 74 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 131 1
Google Android 14079 1
Apple iOS 7852 1
Microsoft Office 3758 1
Apple - App Store 2904 1
Боровков Павел 3 1
Савчук Елена 2 1
Захарова Юлия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1378 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 733 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1742 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3132 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7884 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
Ведомости 1028 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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