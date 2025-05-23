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Солонин Владимир
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|Positive Technologies: количество фишинговых атак выросло на треть за год 1
|16.07.2019
|«Интеллектуальная безопасность» автоматизировала управление инцидентами кибербезопасности в СДМ-банке 1
Солонин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Security Vision - Интеллектуальная безопасность 213 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1287 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Стюгин Михаил 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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