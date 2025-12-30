Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cisco Talos
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Cisco Talos и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 3
|Gartner - Гартнер 3615 2
|HFS Research 49 1
|ARC Advisory Group 20 1
|Cisco Security Outcomes Study 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411627, в очереди разбора - 730583.
Создано именных указателей - 188425.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.