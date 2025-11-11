Разделы

Kimsuky Хакерская группировка


СОБЫТИЯ

11.11.2025 Северокорейские хакеры научились удаленно стирать содержимое смартфонов на Android 1
30.09.2024 Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T 1
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР 1
13.08.2024 Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи 1
27.05.2024 Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор 1
27.02.2024 Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
16.04.2018 «Лаборатория Касперского»: Азия и Ближний Восток стали эпицентром целевых атак в 2018 году 1

Kimsuky и организации, системы, технологии, персоны:

Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 78 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5236 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1571 2
Hades - Хакерская группировка 4 1
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni - Хакерская группировка 8 1
GitHub 950 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 4 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
Check Point Software Technologies 798 1
Palo Alto Networks 167 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Intel Corporation 12511 1
Google LLC 12189 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 2
Hensoldt 2 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Diehl Group - Diehl Stiftung - Diehl Defence 3 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5749 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 45 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3103 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 438 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31316 7
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13534 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3258 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 853 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 927 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2342 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10013 2
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 28 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2301 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31743 2
Implant - Имплант 176 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 565 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14717 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10510 1
Аналоговые технологии 2826 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 456 1
Google Android устройства-девайсы 779 1
Application store - магазин приложений 1357 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 472 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 199 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 180 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 717 1
HTTP POST 37 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 72 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3131 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8092 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2646 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5652 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25506 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9935 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11232 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1416 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1727 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 250 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7530 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12273 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2292 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 135 1
FreePik 1385 2
Google Android 14605 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 615 2
Linux OS 10811 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2330 2
Intel Security McAfee - Secure Computing - Secure Firewall - Sidewinder - Secure Web Gateway 18 1
Palo Alto Networks - Cortex XDR - Cortex XSOAR - Cortex Xpanse - Cortex XSIAM 2 1
Python PyPI - Python Package Index 43 1
Apple iOS 8201 1
Google Android RAT - Remote Administration Tool 1 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 119 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 146 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 281 1
Microsoft Windows 16257 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1113 1
Apple macOS 2223 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 117 1
C/C++ - Язык программирования 835 1
Наместников Юрий 40 2
Павлов Никита 108 1
Нечаев Сергей 3 1
Milenkoski Alexandar - Миленкоски Александар 1 1
Мельникова Анастасия 431 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 570 6
Южная Корея - Республика 6835 5
Россия - РФ - Российская федерация 155557 4
Азия - Азиатский регион 5725 2
Индия - Bharat 5663 2
Ближний Восток 3023 2
Азия Южная - Южно-Азиатский регион 112 2
Япония 13510 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1774 1
Китай - Тайвань 4117 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1172 1
Малайзия 890 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 708 1
Монголия 364 1
Филиппины - Республика 580 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18068 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53317 1
Германия - Федеративная Республика 12916 1
Земля - планета Солнечной системы 10630 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4080 1
Украина 7772 1
Европа Восточная 3121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54651 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8885 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1111 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 230 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2164 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50959 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5924 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 547 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1250 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1821 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3680 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1057 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3688 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 1
Wikipedia - Википедия 573 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 108 1
