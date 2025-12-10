Получите все материалы CNews по ключевому слову
APT37 Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni Хакерская группировка
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
APT37 и организации, системы, технологии, персоны:
|Павлов Никита 114 1
|Гриффит Вёрджил - Griffith Virgil 2 1
|Milenkoski Alexandar - Миленкоски Александар 1 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Мельникова Анастасия 431 1
|Водясов Алексей 222 1
|Авезова Яна 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.