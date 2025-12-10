Разделы

APT37 Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni Хакерская группировка


10.12.2025 Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности 1
11.11.2025 Северокорейские хакеры научились удаленно стирать содержимое смартфонов на Android 3
05.06.2025 SC SIEM Q1-обновление: сотни индикаторов атак — фишинг, стилеры, бэкдоры 2
13.03.2025 Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана 1
27.02.2024 Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР 7
12.04.2023 Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows 3
03.10.2022 Хакеры атаковали создателей американского самолета-невидимки F-35. Русские и китайские ОС в безопасности 2
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 4
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1

