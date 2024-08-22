Trojan RAT Remote Access Toolkit Trojan Средство удаленного управления Троян
|22.08.2024
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Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег
I квартале продолжила расти доля использования ВПО для удаленного управления (remote access trojan, RAT) в атаках на организации, а также было выявлено массовое распространение скиммеров (ВПО д
|24.12.2021
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Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows
Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предпол
|24.11.2021
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Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа
Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT могут использоваться для отраслевого шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже распределенных атак типа «отказ
|23.04.2021
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Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram
ленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устана
|20.09.2018
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«Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля
Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, пос
|22.02.2018
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Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X
RAT-невидимка и база разрешений Эксперт по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться нев
|30.08.2013
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Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии
Примечательно, что сервер управления, с которым связывалась троянская программа удалённого доступа (RAT), находился на территории Украины, рассказали CNews в компании. В апреле 2013 г. секретар
|23.08.2012
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Злоумышленники получают доступ к веб-камерам и микрофонам пользователей с помощью RAT
циальной инженерии, злоумышленники вынуждают свою потенциальную жертву установить на свой компьютер RAT (Remote Access Tool — инструмент удаленного доступа). Данное программное обеспечение пред
|28.03.2008
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GTA4: Everyone's A Rat
Компания Rockstar, как и было обещано ранее, опубликовала последний трейлер из экшена Grand Theft Auto 4 перед, собственно, его выходом. Видеоролик под названием "Everyone's A Rat" можно скачать в стандартном разрешении (10,68 МБ) и в высоком (35,14 МБ). О GTA4, без сомнения, в ближайшем месяце мы услышим еще не раз, но, похоже, больше не увидим трейлеров от самой Ro
Trojan RAT и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|BleepingComputer - Издание 337 3
|Securelist 22 2
|Nature 811 2
|Future - Space.com 198 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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