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Trojan RAT Remote Access Toolkit Trojan Средство удаленного управления Троян


 


22.08.2024 Исследование Positive Technologies: киберпреступники атакуют жертв руками их коллег

I квартале продолжила расти доля использования ВПО для удаленного управления (remote access trojan, RAT) в атаках на организации, а также было выявлено массовое распространение скиммеров (ВПО д
24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предпол
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа

Компания Avast опубликовала отчет об угрозах за III квартал 2021 г. По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT могут использоваться для отраслевого шпионажа, кражи учетных данных, преследования и даже распределенных атак типа «отказ
23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram

ленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устана
20.09.2018 «Лаборатория Касперского»: треть компьютеров на промышленных предприятиях в опасности из-за инструментов удаленного контроля

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что на каждом третьем компьютере в промышленной сети установлен какой-либо инструмент удаленного контроля (RAT – remote administration tool). При этом каждый пятый RAT идет по умолчанию вместе с ПО для промышленных систем. Такая ситуация создает потенциальный риск для индустриальных сред, пос
22.02.2018 Создан вирус, невидимый для антивирусов и Mac OS X

RAT-невидимка и база разрешений Эксперт по безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил RAT-вредонос, который атакует компьютеры под управлением Mac OS X и умудряется оставаться нев
30.08.2013 Франкоязычные компании стали жертвами атак с применением агрессивной социальной инженерии

Примечательно, что сервер управления, с которым связывалась троянская программа удалённого доступа (RAT), находился на территории Украины, рассказали CNews в компании. В апреле 2013 г. секретар
23.08.2012 Злоумышленники получают доступ к веб-камерам и микрофонам пользователей с помощью RAT

циальной инженерии, злоумышленники вынуждают свою потенциальную жертву установить на свой компьютер RAT (Remote Access Tool — инструмент удаленного доступа). Данное программное обеспечение пред
28.03.2008 GTA4: Everyone's A Rat

Компания Rockstar, как и было обещано ранее, опубликовала последний трейлер из экшена Grand Theft Auto 4 перед, собственно, его выходом. Видеоролик под названием "Everyone's A Rat" можно скачать в стандартном разрешении (10,68 МБ) и в высоком (35,14 МБ). О GTA4, без сомнения, в ближайшем месяце мы услышим еще не раз, но, похоже, больше не увидим трейлеров от самой Ro

Публикаций - 100, упоминаний - 131

Trojan RAT и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 25
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 14
Microsoft Corporation 24624 12
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 10
Google LLC 11775 9
Telegram Group 1983 9
Check Point Software Technologies 760 7
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Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 6
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 6
Fortinet 387 4
Dropbox 498 3
MVPower 11 3
Apple Inc 12100 3
Proofpoint 37 3
NSO Group 30 3
Trend Micro 601 3
Intel Corporation 12197 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 2
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Yandex - Яндекс 7339 2
HP Inc. 5685 2
ESET - ESET Software 1133 2
F-Secure 211 2
Gen Digital - Avast Software 174 2
TA505 - Хакерские группировки 7 2
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Huawei 3933 2
Broadcom - VMware 2359 2
NetWire 4 2
Malwarebytes Labs 34 2
Bronze Union - LuckyMouse - APT27 - Хакерская круппировка 10 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Sansec 6 2
Palo Alto Networks 146 2
Unsplash 762 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 1
Tesla Motors 396 1
TMT Investments 113 1
Yara - Яра 15 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
RAND Corporation 33 1
Amnesty International 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
MalwareHunterTeam 13 1
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
Fortinet Security Day 9 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Kaspersky NEXT 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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