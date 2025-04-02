F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новые атаки на клиентов российских банков с использованием связки Android-трояна CraxsRAT и приложения NFCGate. Теперь злоумышленники могут без единого звонка устанавливать на устройства пользователей вредоносный софт, способный через NFC-модули дистанционно перехватывать и передавать данные банковских карт. По данным аналитиков F6, в марте 2025 г. в России суммарно насчитывалось свыше 180 тыс. скомпрометированных устройств, на которых установлены CraxsRAT и NFCGate. Об этом CNews сообщили представители F6.

Франкенштейн в смартфоне

В I квартале 2025 г. решение F6 Fraud Protection зафиксировало увеличение доли скомпрометированных устройств пользователей из России, на которых одновременно используются Android-троян CraxsRAT и вредоносный софт на основе легитимной программы NFCGate. В отчете F6 указанные приложения были названы среди главных угроз для клиентов российских банков в 2025 г., и прогноз оказался точным.

CraxsRAT – многофункциональный Android-троян, изначально созданный на исходных кодах вредоносного ПО SpyNote. Проникает на мобильные устройства под видом легитимных приложений и обновлений. После установки предоставляет злоумышленникам возможность удаленного управления, включая выполнение различных действий без ведома пользователя. Впервые исследователи F6 описали CraxsRAT в октябре 2024 г.

По данным аналитиков F6, в феврале 2025 г. число заражений CraxsRAT в России увеличилось в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2024 г., а количество скомпрометированных Android-устройств, на которых было установлено это ВПО, превысило 22 тыс.

NFCGate – мобильное приложение, разработанное немецкими студентами в 2015 г. На его основе злоумышленники создали вредоносное ПО. При установке такого приложения на устройство под видом легитимного программа просит пользователя приложить банковскую карту к NFC-модулю и ввести пин-код, данные сразу же передаются на устройство преступников и позволяют им обналичить деньги со счета пользователя в банкомате. Впервые исследователи F6 описали использование NFCGate в преступных целях в январе 2025 г.

Общая сумма ущерба от атак на клиентов российских банков с использованием вредоносного ПО на основе NFCGate за первые два месяца 2025 г. оценивается почти в 200 млн руб. За февраль 2025 г. число таких атак увеличилось на 80% по сравнению с январем 2025 г. С начала 2025 г. атакам подверглась лишь малая часть из зараженных устройств – более 1200. Общее число скомпрометированных Android-устройств, на которых установлены вредоносные версии NFCGate, по итогам февраля превысило 158 тыс. и продолжает расти.

Звонить больше не нужно

В начале 2025 г. для доставки NFCGate на устройства пользователей злоумышленники предпочитали использовать телефонные звонки и сообщения в мессенджерах. Под предлогом «защиты» банковской карты, получения более выгодных условий от банка, взлома личного кабинета «Госуслуг», продления договора сотовой связи, замены медицинского полиса, оплаты услуг ЖКХ, требований безопасности, подтверждения личности жертву убеждали в необходимости установки специального мобильного приложения.

Сейчас злоумышленники все чаще выбирают троян CraxsRAT для доставки NFCGate на устройства пользователей. На это указывает увеличение доли устройств, на которых одновременно используются CraxsRAT и NFCGate. Кроме того, специалисты F6 обнаружили в даркнете объявления об аренде вредоносного софта, объединяющего возможности этих приложений.

Совместное применение CraxsRAT и NFCGate значительно расширяет возможности злоумышленников для кражи денег клиентов банков. Главная опасность такой связки ВПО – в том, что мошенникам больше не нужно звонить и убеждать пользователя в необходимости установить «приложение». Для передачи преступникам контроля над своим смартфоном достаточно неосторожно установить одно приложение, замаскированное под полезную программу. Так злоумышленники получат полный доступ ко всем банковским приложениям, возможность перехватывать уведомления и коды подтверждения, а также обналичивать похищенные со счетов деньги.

Грабитель притворился защитником

Специалисты F6 проанализировали технику проникновения CraxsRAT и NFCGate на устройства пользователей.

Основной вектор распространения CraxsRAT – социальная инженерия. Через мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, злоумышленники рассылают вредоносные APK-файлы, замаскированные под фотоархивы, видеофайлы и различные приложения. Специалисты департамента киберразведки (Threat Intelligence) и департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 в ходе исследования обнаружили более 140 уникальных образцов CraxsRAT.

В топ-10 «масок» этого вредоносного приложения входят: «Фотографии.apk», «Photo.apk» и «Мои голые видео.apk»; приложения госсервисов и ведомств («Госуслуги», «Минздрав», «Минцифры», «Центральный банк РФ» и т.д.); фейковое приложение «ГосЗащита»; приложения для работы с документами; приложения для просмотра видео; приложения для обработки фотографий; приложения мобильных операторов России и Белоруссии; популярные антивирусы; приложения для защиты от спам-звонков; «теневые» версии Telegram и другие модули для мессенджера (например, Telegram Video Player).

Также специалисты F6 обнаружили свыше 100 уникальных образцов ВПО для Android на основе NFCGate.

Топ-10 фейковых приложений, под которые маскируется такой вредоносный софт: приложения госсервисов и ведомств (в том числе ФНС, Банка России, Минцифры); несуществующие приложения госструктур (например, «Защита карт ЦБ РФ», «Госуслуги Верификация», «Сертификат Безопасности», «GosSecure»); «Поддержка»; 5G; приложения мобильных операторов; популярные антивирусы; приложения для бесплатных звонков через интернет; приложения для видеосвязи; программы для бесконтактных платежей; приложение для диагностики автомобилей.

«Используя связку CraxsRAT и NFCGate, злоумышленники могут вывести деньги со счетов пользователя без единого звонка. Это открывает для преступников новые возможности как для операций по обналичиванию похищенных средств, так и для полного цикла мошенничества. Такая комбинация вредоносов позволяет получить полноценный доступ к мобильному устройству, включая приложения дистанционного банковского обслуживания. Злоумышленники могут перехватывать как уведомления и коды подтверждения от банка, так и авторотационные данные, у них появляется возможность прямого обналичивания средств с карты жертвы за счет перехвата NFC-трафика и компрометации данных карты», – сказал Константин Гребенюк, специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6.

Как защититься от CraxsRAT и NFCGate. Рекомендации специалистов F6 для пользователей

Не общайтесь в мессенджерах с неизвестными, кем бы они ни представлялись: сотрудниками банков, операторов почтовой и сотовой связи, госсервисов или коммунальных служб.

Не переходите по ссылкам из смс и сообщений в мессенджерах, даже если внешне они похожи на сообщения от банков и других официальных структур.

Не устанавливайте приложения по ссылкам из смс, сообщений в мессенджерах, писем и подозрительных сайтов. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов приложений, таких как RuStore и GooglePlay. Перед установкой обязательно проверяйте отзывы на приложение, обращая особое внимание на негативные отзывы – это поможет определить фейковые и потенциально опасные программы.

Если вам предлагают установить или обновить приложение банка и присылают ссылку, позвоните на горячую линию, указанную на обороте банковской карты, и уточните, действительно ли полученное вами предложение исходит от банка.

Не сообщайте посторонним CVV и PIN-коды банковских карт, логины и пароли для входа в онлайн-банк. Не вводите эти данные на незнакомых, подозрительных сайтах и в приложениях, которые устанавливаете впервые.

Если вы понимаете, что ваша банковская карта скомпрометирована, сразу же заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка, или с использованием банковского приложения.

Рекомендации специалистов F6 для подразделений информационной безопасности банков

Исключить общение с клиентами в мессенджерах. Уведомить клиентов, что сотрудники банка не используют мессенджеры для связи с клиентами.

При подозрительных авторизациях и операциях в банкомате по NFC запрашивать у пользователя пластиковую карту.

Учитывать данные геолокации пользователей.

Реализовать дополнительные меры защиты на устройстве пользователя по выявлению сторонних вредоносных приложений.

Дополнить антифрод-системы событиями банкоматной сети и событиями токенизации.

Защититься от подобных операций банкам помогают антифрод-решения с анализом сессионных и поведенческих данных, а также новые технологии выявления подозрительной активности, способные анализировать как отправителя, так и получателя платежа. Например, для оценки риска транзакции и проверки получателя (KYC, know your customer) модули решения F6 Fraud Protection могут реализовать сбор и обмен как кросс-канальными сессионными данными, в том числе идентификаторов устройств, параметров сетевого подключения, индикаторов компрометации, так и обезличенных персональных и транзакционных данных в режиме реального времени.