Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Гребенюк Константин



02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гребенюк Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11928 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4011 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1298 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11405 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 108 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5220 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 655 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 222 1
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 116 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13971 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1150 1
Google Android устройства-девайсы 741 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1064 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4053 1
Application store - магазин приложений 1234 1
Оповещение и уведомление - Notification 4787 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1242 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2259 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2228 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28540 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24537 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2993 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8238 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 145 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 639 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 108 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7871 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12898 1
VK RuStore - Рустор 376 1
NFCGate 9 1
WhatsApp Messenger 1107 1
Google Android 14189 1
Google Play - Google Store - Android Market 3331 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5371 1
Google Android Package Kit - APK 193 1
Беларусь - Белоруссия 5785 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Россия - РФ - Российская федерация 147534 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 651 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 927 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 205 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52095 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48849 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10048 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 869 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153