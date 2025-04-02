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Гребенюк Константин
|02.04.2025
|F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1
Гребенюк Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2135 1
|Беларусь - Белоруссия 5785 1
|Германия - Федеративная Республика 12754 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147534 1
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