18.08.2025 Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

d-смартфонов, в которые установлены приложения для бесконтактной оплаты. Вредонос PhantomCard - это троянец, который используется для проведения ретрансляционных атак и последующих мошеннически
08.08.2025 Троян Buhtrap разослали от имени взломанных пользователей «Диадока»

получить зараженные вложения и запустить их на своих рабочих местах. Как определить наличие трояна Троян можно обнаружить по следующим признакам: – Появление нового exe-файла с необычным назва
06.08.2025 «Лаборатория Касперского»: злоумышленники используют новый мультитул для атак на пользователей Android в России

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый троянец-шпион, атакующий владельцев Android-устройств в России. Специалисты назвали его LunaS
01.08.2025 Хакеры шпионили за иностранными посольствами в Москве, выдавая трояны за антивирусы «Касперского»

иводя при этом никаких доказательств, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет корпорации Microsoft. Хакерская группировка Turla, также известная как Secret Blizzard, маскировала свои трояны под антивирусный софт от «Лаборатории Касперского». Целью хакеров стали посольства иностранных государств. По данным аналитиков Microsoft, хакеры Turla выдавали свое вредоносное программ
31.07.2025 Хозяева смартфонов Samsung и Xiaomi в опасности. На них нацелился мерзкий троян, втихаря ворующий деньги

ьцы Android-смартфонов крупнейших мировых брендов оказались под угрозой остаться без денег на банковском счете. Как пишет портал Bitsight, ограбить их хотят киберпреступники, распространяющие опасный троян ToxicPanda. В настоящее время вредонос активно шествует по Европе. В особой опасности находятся владельцы смартфонов Xiaomi и Redmi, а также А-серии мобильников Oppo и аналогичной линейки
23.06.2025 «Лаборатория Касперского» обнаружила SparkKitty, кроссплатформенный троянец-шпион для iOS и Android

ерсии TikTok и под видом приложений, преимущественно связанных с криптовалютами и азартными играми. Троянец-шпион отправляет злоумышленникам изображения из галереи на заражённом телефоне и инфо
18.06.2025 Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

лектронную почту. Пользователь получает сообщение с заманчивым предложением, переходит по ссылке, и троян автоматически устанавливается на устройство. Популярна также практика маскировки вирусо
29.05.2025 Злоумышленники распространяют троянец Zanubis под видом неоплаченного счёта

ространяется под видом выставленных пользователю счетов и инструкции от «банковского консультанта». Троянец умеет красть учётные данные от финансовых сервисов, а также ключи от криптокошельков.
22.05.2025 Искусственный интеллект может быть «троянским конем»: эксперт рассказали об уязвимостях ИИ-агентов

ия. Дата-сеты могут содержать бэкдоры, то есть уязвимости, позволяющие злоумышленникам перехватывать контроль и получать доступ к любым данным пользователя. В данном случае ИИ становится своего рода «троянским конем». Злоумышленники могут нанести вред и с помощью «перегруза» ИИ-агента специально модифицированными запросами, что ведет к быстрому исчерпанию вычислительных мощностей компании и
28.04.2025 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов

енная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тыс. руб.). В настоящее время действующее законод
25.04.2025 Positive Technologies обнаружила связь группировок Aggah, Blind Eagle и TA558

ки, а также использовали общую инфраструктуру Crypters And Tools и набор ВПО (Remcos RAT, AsyncRAT, NjRAT, LimeRAT). «Многие исследователи принимали особенности Crypters And Tools за что-то уни
17.04.2025 Российский госсектор подвергается кибератакам: в ход пущен троянец удаленного доступа

сле библиотека CiscoSparkLauncher.dll. Она представляет собой бэкдор, который загружает и запускает троянец MysterySnail. Затем зловред взаимодействует с серверами, созданными атакующими, через
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

й его запустили, и передает ее на командный сервер через протокол HTTPS. Затем он загружает и запускает объект второй стадии в кодировке Base64. Этим объектом является RN Stealer, многофункциональный троянец, который способен выводить важную информацию из систем под управлением Apple macOS: метаданные, сведения об установленном ПО, список каталогов и контент из домашнего каталога пользовате
08.04.2025 Российские пользователи получают майнер и троянец вместо приложений Microsoft Office

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что злоумышленники распространяют майнер и троянец ClipBanker под видом офисных приложений Microsoft на платформе SourceForge. В России с этой вредоносной кампанией столкнулись уже больше 4,6 тыс. пользователей (данные на основе аноними
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков

скомпрометированных устройств пользователей из России, на которых одновременно используются Android-троян CraxsRAT и вредоносный софт на основе легитимной программы NFCGate. В отчете F6 указанн
01.04.2025 Новая версия Triada крадет криптовалюту, аккаунты в мессенджерах и подменяет номера телефонов во время звонков

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили модифицированную версию троянца Triada. Зловредом оказались заражены совсем новые Android-устройства — подделки под разные по
01.04.2025 На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok

ователя-жертвы, как через несколько минут в ней появляются и все остальные. Попав в устройство, эти троянцы первым делом собирают данные о системе: модель устройства, версия ОС, объем SD-карты,
28.03.2025 Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

анным компании. Исследование компании KELA, специализирующейся на киберразведке, выявило интересные детали о жизни Rey. В начале 2024 г. он дважды становился жертвой заражения инфостилерами Redline и Vidar. Инфостилер — это приложение, которое злоумышленники неизбирательно устанавливают на любые доступные компьютеры для кражи любой полезной информации. Целью инфостилера в первую очередь явл
27.03.2025 Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

одсчетам специалистов F.A.C.C.T., к июню 2024 г. количество групп, работающих по схеме «Мамонт», выросло до 1,57 тыс. В январе 2025 г. эксперты «Лаборатории Касперского» включили мобильный банковский троянец Mamont в число трех, определяющих российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android. По их данным, в IV квартале 2024 г. количество атак с использованием Mamont выросло больше
21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт

удалось отнести его к какому-либо из известных семейств», - отмечают исследователи и добавляют, что троянец все время модифицируется, и его код и возможности меняются с каждой следующей версией
18.03.2025 После угона Telegram-аккаунтов скамеры рассылают фальшивые опросы от имени «Единой России» для кражи денег

на приложений Google Play, с которой предлагается скачать поддельное приложение. В приложении скрыт троян, поэтому сразу после установки оно запрашивает разрешение на доступ к контактам и SMS.

06.03.2025 Дорогостоящий троянец под Android атакует десятки банков и криптобирж

дящие команды получая через HTTPS. Тем самым обеспечивается дополнительная гибкость действий и устойчивость (против попыток удаления)», - пишут исследователи. Michael Förtsch / Unsplash Дорогостоящий троянец под Android бьет по банкам и криптобиржам MQTT - это протокол обмена данными между различными аппаратными устройствами. Он широко применяется, помимо прочего, в сфере интернета вещей. И
18.02.2025 Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

алитик, имеющий доступ к критически важным разведданным. В какой-то момент эти сотрудники загрузили трояны на устройство, которое они использовали для работы. В результате чего были раскрыты не
13.02.2025 «Касперский»: Российский телеком и промышленность атакуют мутанты опасных троянских программ

Российский бизнес под кибератакой Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили кампанию с использованием ранее неизвестной модификации бэкдора Merlin, а также новой версии зловреда Loki, об этом сообщает портал SecureList. Обе вредоносных программы созданы для работы с фреймворком с открытым исходным кодом Mythic. С ИТ-атаками столкнулись более десятка российских организа
12.02.2025 Двойник Loki: российские организации атакует новая версия бэкдора Merlin

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили кампанию с использованием ранее неизвестной модификации бэкдора Merlin, а также новой версии зловреда Loki. Обе вредоносных программы созданы для работы с фреймворком с открытым исходным кодом Mythic. С атаками столкнулись более 10 российских организаций из разных отраслей — от телекоммуникаций
07.02.2025 В магазине приложений для iPhone впервые нашли трояны для взлома криптокошельков и кражи криптовалют

строгую модерацию на официальных площадках, а также на известность схемы по краже криптокошельков при помощи OCR, зараженные приложения все равно оказались в Google Play и App Store. Особенно опасен троянец тем, что ничто не выдает вредоносный имплант внутри приложения: запрашиваемые им разрешения могут использоваться в основной функциональности приложения или показаться на первый взгляд н
04.02.2025 «Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки

Вредоносное ПО в приложениях Неизвестный ранее троянец обнаружила «Лаборатория Касперского» в 20 поддельных приложениях на App Store и Googl
30.01.2025 Kaspersky GReAT: в популярных мессенджерах под видом приглашения на свадьбу распространяется новый троянец для кражи данных

на пользователей Android. Под видом приглашений на свадьбу злоумышленники в мессенджерах рассылают троянец Tria — ранее неизвестную программу-стилер, которая крадёт данные из SMS, популярных м
29.01.2025 SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году

на российских пользователей Android в 2024 г. и остаются актуальными в начале 2025 года. Среди них: троянец с функциями удаленного доступа, мобильный банковский троянец и вредоносная вер
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python

екущих атаках: подразделение по кибербезопасности Unit 42 компании Palo Alto Networks выявило новый троянец для обеспечения удаленного доступа PondRAT. В настоящее время этот вредонос используе
26.12.2024 Бесконтактный банкинг за себя (и того парня): схема с кражей денег посредством технологии при помощи NFC добралась и до российских пользователей Android

одимо проследовать по присланной ссылке на мошеннический сайт, откуда скачивается вредоносный APK с трояном NGate, замаскированный под приложение портала «Госуслуг», Банка России, или одного из
17.12.2024 Поддельные онлайн-магазины, фальшивые менеджеры и фейковый трекер: появилась сложная схема распространения троянца Mamont

еобходимо было ввести в приложении, — якобы для отслеживания заказа. «Mamont — мобильный банковский троянец, который стал активно применяться злоумышленниками только в 2024 г. При этом за октяб
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте

ями, отмечает новые тенденции во вредоносных рассылках. На первое место среди вредоносных начинок фишинговых писем вырвался стилер Formbook — его доля в рассылках увеличилась в 4 раза. Прежний лидер, AgentTesla, откатился сразу на третью позицию, а вторую строчку заняло малоизвестное ВПО DarkGate. Примечательно, что в фишинговых письмах уже практически не встретишь ссылки — в 82% вложений н
06.11.2024 «Лаборатория Касперского»: троянец SteelFox крадёт данные российских пользователей и использует их устройства для майнинга криптовалюты

GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обнаружили новый троянец и назвали его SteelFox. В нём реализована функциональность майнера и стилера: зловред
05.11.2024 Bi.Zone: злоумышленники чаще всего атакуют российские компании с помощью троянов удаленного доступа и стилеров
02.11.2024 В Telegram-каналах о финансах распространяется троян, ворующий данные

пьютерах, они также злоупотребляют видеоконференционными сервисами для кражи данных. Вирусы DCRat и NjRAT специально разработаны для этой цели на компьютерах, а для смартфонов используется SpyN
01.11.2024 Ловля на живца: злоумышленники распространяют троянец через финансовые каналы в Telegram

.lnk, .com и .cmd). Если пользователь откроет эти файлы, на устройство загрузится вредоносное ПО — троянец DarkMe, позволяющий удалённо выполнять команды с сервера злоумышленников и красть дан
31.10.2024 Киберугрозы в III квартале 2024 г.: троянские угрозы остаются главной опасностью.

было зафиксировано на 5% больше вирусных атак, по сравнению с предыдущим периодом, на это повлияли троянские угрозы, которые остаются главной опасностью с долей 89%, что на 3% выше, чем во II

31.10.2024 Android-троян CraxsRAT ворует данные пользователей под видом мобильных приложений госучреждений

инцифры России, Центрального Банка России, а также операторов связи или антивирусов. Судя по всему, троян активно используется как финансово мотивируемыми группами, так и теми, чей целью являет
24.10.2024 «МегаФон»: россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами

специалистами оператора за три квартала 2024 г., превысило 135 тыс. В процессе установки мобильный троян обычно запрашивает различные доступы: к чтению SMS, совершению вызовов, медиабиблиотеке

