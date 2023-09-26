Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen

РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа» стемы управления» (АО «РАСУ», входит в состав госкорпорации «Росатом») стало участником Ассоциации «Доверенная платформа», которая объединяет участников рынка разработки технологий безопасности

Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности Госкорпорация «Росатом», «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» заключили меморандум о сотрудничестве в целях внедрения принципов сквоз

«Булат» присоединился к ассоциации «Доверенная платформа» Разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования компания «Булат», находящаяся в контуре управления концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», присоединилась к ассоциации «Доверенная платформа». Ассоциация объединяет лидеров информационной безопасности России, производителей телеком- и ИТ-оборудования, поставщиков свободного ПО. Свою миссию в рамках ассоциации ко

«Лаборатория Касперского» разработает защищенную платформу для интернета вещей в рамках сотрудничества с «Тайзен.Ру» «Лаборатория Касперского» присоединилась к ассоциации «Тайзен.Ру», объединяющей российских разработчиков ИТ-решений на базе открытой операционной си

Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen дл

«Аладдин Р.Д.» вступил в ассоциацию «Тайзен.ру» , объявила о вступлении в ассоциацию разработчиков и пользователей операционной системы «Тайзен» — «Тайзен.ру». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Ключе