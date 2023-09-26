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Доверенная платформа Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности Тайзен.ру Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen
Ассоциация «Доверенная платформа» является объединением участников индустрии, проводящих совместную работу по созданию российских информационно-коммуникационных технологий. В составе Ассоциации более 30 компаний. Основным направлением деятельности является содействие исполнению стратегии развития радиоэлектронной промышленности в части создания российских аппаратно-программных решений – IP-блоков, ЭКБ, оборудования и платформенных решений, обеспечивающих реализацию сквозных технологий безопасности и доверия.
|26.09.2023
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РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа»
стемы управления» (АО «РАСУ», входит в состав госкорпорации «Росатом») стало участником Ассоциации «Доверенная платформа», которая объединяет участников рынка разработки технологий безопасности
|06.08.2021
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Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности
Госкорпорация «Росатом», «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» заключили меморандум о сотрудничестве в целях внедрения принципов сквоз
|19.08.2019
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«Булат» присоединился к ассоциации «Доверенная платформа»
Разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования компания «Булат», находящаяся в контуре управления концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», присоединилась к ассоциации «Доверенная платформа». Ассоциация объединяет лидеров информационной безопасности России, производителей телеком- и ИТ-оборудования, поставщиков свободного ПО. Свою миссию в рамках ассоциации ко
|19.09.2016
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«Лаборатория Касперского» разработает защищенную платформу для интернета вещей в рамках сотрудничества с «Тайзен.Ру»
«Лаборатория Касперского» присоединилась к ассоциации «Тайзен.Ру», объединяющей российских разработчиков ИТ-решений на базе открытой операционной си
|29.08.2016
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Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»
Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen дл
|18.02.2016
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«Аладдин Р.Д.» вступил в ассоциацию «Тайзен.ру»
, объявила о вступлении в ассоциацию разработчиков и пользователей операционной системы «Тайзен» — «Тайзен.ру». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Ключе
|04.02.2016
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Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру»
фофорум», проходящего в здании Правительства Москвы, объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру». Об этом говорится в заявлении Samsung, поступившем в редакцию CNews. Российская а
Доверенная платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Тихонов Андрей 41 8
|Юсупов Ренат 118 4
|Райкевич Алексей 89 4
|Духвалов Андрей 25 2
|Переверзев Алексей 8 2
|Лашин Ренат 72 2
|Крикушенко Владимир 6 2
|Ачкасов Евгений 36 2
|Ким Александр 41 2
|Шумилов Максим 12 2
|Комиссаров Дмитрий 227 2
|Гуриев Марат 17 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Смирнов Павел 45 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Иванов Владислав 20 1
|Лысенко Александр 8 1
|Яковлев Валерий 2 1
|Яковев Александр 1 1
|Пушкина Инна 1 1
|Федоров Алексей 121 1
|Наквасин Сергей 18 1
|Абдулин Ренат 5 1
|Мишустин Михаил 688 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Балахонов Евгений 4 1
|Понькин Александр 31 1
|Дегтев Геннадий 262 1
|Рябова Галина 26 1
|Мылицын Роман 111 1
|Эйгес Павел 98 1
|Хренов Сергей 37 1
|Угольков Виталий 3 1
|Гуськов Антон 41 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Шадаев Максут 1026 1
|Ведомости 1049 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11282 1
|Правжизнь.РФ 3 1
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