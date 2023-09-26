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Доверенная платформа Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности Тайзен.ру Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen

Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen

Ассоциация «Доверенная платформа» является объединением участников индустрии, проводящих совместную работу по созданию российских информационно-коммуникационных технологий. В составе Ассоциации более 30 компаний. Основным направлением деятельности является содействие исполнению стратегии развития радиоэлектронной промышленности в части создания российских аппаратно-программных решений – IP-блоков, ЭКБ, оборудования и платформенных решений, обеспечивающих реализацию сквозных технологий безопасности и доверия.


26.09.2023 РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа»

стемы управления» (АО «РАСУ», входит в состав госкорпорации «Росатом») стало участником Ассоциации «Доверенная платформа», которая объединяет участников рынка разработки технологий безопасности
06.08.2021 Росатом, «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» объединились для внедрения принципов сквозной безопасности

Госкорпорация «Росатом», «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» заключили меморандум о сотрудничестве в целях внедрения принципов сквоз
19.08.2019 «Булат» присоединился к ассоциации «Доверенная платформа»

Разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования компания «Булат», находящаяся в контуре управления концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех», присоединилась к ассоциации «Доверенная платформа». Ассоциация объединяет лидеров информационной безопасности России, производителей телеком- и ИТ-оборудования, поставщиков свободного ПО. Свою миссию в рамках ассоциации ко
19.09.2016 «Лаборатория Касперского» разработает защищенную платформу для интернета вещей в рамках сотрудничества с «Тайзен.Ру»

«Лаборатория Касперского» присоединилась к ассоциации «Тайзен.Ру», объединяющей российских разработчиков ИТ-решений на базе открытой операционной си
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»

Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen дл
18.02.2016 «Аладдин Р.Д.» вступил в ассоциацию «Тайзен.ру»

, объявила о вступлении в ассоциацию разработчиков и пользователей операционной системы «Тайзен» — «Тайзен.ру». Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Ключе
04.02.2016 Samsung объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру»

фофорум», проходящего в здании Правительства Москвы, объявила о вступлении в российскую ассоциацию «Тайзен.ру». Об этом говорится в заявлении Samsung, поступившем в редакцию CNews. Российская а

Публикаций - 51, упоминаний - 71

Доверенная платформа и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4974 8
Samsung Electronics 10324 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 6
Intel Corporation 12252 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 6
Новые облачные технологии (НОТ) 455 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 5
Dell EMC 5038 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 4
ГЛОНАСС АО 200 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 3
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 20 3
Apple Inc 12202 3
Lenovo Group 2299 3
Nvidia Corp 3531 3
HP Inc. 5702 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2562 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 3
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 2
MediaTek - Ralink 531 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 2
Ростелеком 9829 2
Huawei 3981 2
МегаФон 9105 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12983 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
Merlion - Мерлион 826 2
SAP SE 5311 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 628 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 2
Maykor GMCS 44 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 49 2
Сенсорные Системы 66 2
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
РВК - Российская венчурная компания 551 4
РЖД - Российские железные дороги 1929 3
Газпром нефть 628 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Почта России ПАО 2137 1
Деловые Линии ГК 70 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
РЭО - Российский экологический оператор 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4265 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2950 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11870 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6017 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 479 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5530 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 341 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 753 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1103 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4866 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2549 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
Федеральное казначейство России 1794 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 256 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 376 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 7
ГосИнформСистемы 131 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 318 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 15 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Linux Foundation 187 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 16
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20999 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14527 10
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 6
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Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 6
Linux OS 10123 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4598 6
Google Android 14156 5
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Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 4
Новые облачные технологии - МойОфис 802 4
Intel x86 - архитектура процессора 1879 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 4
Kaspersky OS 126 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5346 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 3
Microsoft Windows 15809 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 3
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1445 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 545 2
InfoTeCS - ViPNet Client 90 2
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 995 2
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 841 2
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 2
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
IVA Largo - Видеотерминал 27 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 45 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 490 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1103 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1571 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Тихонов Андрей 41 8
Юсупов Ренат 118 4
Райкевич Алексей 89 4
Духвалов Андрей 25 2
Переверзев Алексей 8 2
Лашин Ренат 72 2
Крикушенко Владимир 6 2
Ачкасов Евгений 36 2
Ким Александр 41 2
Шумилов Максим 12 2
Комиссаров Дмитрий 227 2
Гуриев Марат 17 2
Кабанов Владимир 178 1
Смирнов Павел 45 1
Абакумов Евгений 206 1
Легостаева Светлана 91 1
Иванов Владислав 20 1
Лысенко Александр 8 1
Яковлев Валерий 2 1
Яковев Александр 1 1
Пушкина Инна 1 1
Федоров Алексей 121 1
Наквасин Сергей 18 1
Абдулин Ренат 5 1
Мишустин Михаил 688 1
Чаркин Евгений 297 1
Кузьменко Александр 4 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Балахонов Евгений 4 1
Понькин Александр 31 1
Дегтев Геннадий 262 1
Рябова Галина 26 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 98 1
Хренов Сергей 37 1
Угольков Виталий 3 1
Гуськов Антон 41 1
Воропаева Екатерина 22 1
Никифоров Николай 1136 1
Шадаев Максут 1026 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52377 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14200 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17272 5
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 3
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 2
Беларусь - Белоруссия 5766 2
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 713 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 115 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13379 1
Земля - планета Солнечной системы 10430 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
Грузия 1247 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Армения - Республика 2306 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Южная Корея - Республика 6692 1
Россия - ЦФО - Калужская область 993 1
Монголия 353 1
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Сомали - Федеративная Республика - Африканский рог 43 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29644 14
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24468 8
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6284 5
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4003 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 4
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6252 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3066 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 919 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5583 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1347 3
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Ведомости 1049 2
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Правжизнь.РФ 3 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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