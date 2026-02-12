Разделы

Ким Александр


СОБЫТИЯ


12.02.2026 У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор 5
12.05.2025 Сооснователь МЦСТ пообещал через два года выпустить процессор на новой архитектуре, превосходящий иностранные аналоги «в 30-200 раз» 1
29.04.2025 Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита» 2
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком 1
23.08.2023 Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником 1
25.11.2022 Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию 1
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования 1
17.01.2022 Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России 2
11.10.2021 Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
28.10.2020 Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
23.12.2019 ОС «Лотос» получила поддержку аппаратной платформы «Эльбрус» 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 2
14.01.2019 Начались массовые продажи «Эльбрусов» в гражданский сектор 1
04.12.2018 CNews поздравляет с Днем российской информатики 1
01.10.2018 Стартап, основатели которого продали квартиры, получил $8 млн от АФК «Система», «Роснано» и РВК 1
10.07.2018 Готовятся к серии промышленные ПК на «Эльбрусах» со встроенной защитой от ошибок ПО 1
10.08.2016 Сколько стоила разработка российских процессоров «Эльбрус» 1
21.07.2016 Российские микропроцессоры сегодня: начало пути 1
21.09.2015 Регионы увеличивают затраты на ИКТ 1
20.08.2015 Первый заместитель губернатора ХМАО Александр Ким: Федеральные тренды должны быть более конкретными 1
25.12.2014 В России начинается выпуск материнских плат на отечественных процессорах 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
28.10.2014 Александр Ким - От ИТ к когнитивным центрам 1
01.07.2014 Создан российский процессор «Эльбрус» на базе технологии 28 нм 1
27.06.2014 Первый замгубернатора Югры: от ИТ к когнитивным центрам 1
21.04.2014 Новые российские процессоры «Эльбрус» готовы заместить импортные чипы 1
14.01.2014 Чиновники ХМАО оформили через СМЭВ более 1 млн справок 1
30.04.2013 Разработчики российского процессора «Эльбрус» просят поддержки государства 1
15.01.2013 Первые ПК на российских процессорах сошли с конвейера 2
06.07.2012 Kraftway выпускает ПК на российских процессорах 1
05.07.2012 Разработчик процессоров «Эльбрус» готовит мега-проект по суперЭВМ 1
12.10.2011 РАСПО развалилась, разработчики СПО ставят на программную нацплатформу 1
10.12.2008 Средства аутентификации eToken от Aladdin сертифицированы в Казахстане 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Ким Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 30
Intel Corporation 12577 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 292 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3320 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 455 5
Ростелеком 10412 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 3
Nvidia Corp 3777 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 6 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 2
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
9113 2
AMD - Advanced Micro Devices 4494 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 668 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 57 2
Т-Платформы - T-Platforms 401 2
РТИ 147 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 626 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Google LLC 12340 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 51 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 104 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 20 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 19 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
Альтоника ПК 16 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 505 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
EPIC Telecom Invest 208 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 68 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 58 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 15 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1528 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
BMW Group 469 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
Gett 87 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 352 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3514 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13037 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 3
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 5 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2094 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Государственная система технического регулирования республики Казахстан 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5049 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 918 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 7
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 7
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 6
Моноблок - Monoblock PC 1047 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1747 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 5
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 5
DDR - Double data rate 2945 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1858 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 4
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 350 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25694 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1568 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2214 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13394 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 33
Intel x86 - архитектура процессора 1992 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 8
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 7
Linux OS 11021 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2082 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1541 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2000 E2K 12 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3 МВК 7 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5920 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1053 3
Microsoft Windows 16436 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 3
C/C++ - Язык программирования 855 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 11 2
Linux - Debian GNU 541 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 10 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 2
Google Android 14819 2
Apple iOS 8322 2
Oracle Java - язык программирования 3351 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 2
Intel Itanium 641 2
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Intel Pentium III 781 1
GNU C Library Glibc 31 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 702 1
Бабаян Борис 15 4
Петричкович Ярослав 30 2
Маркушкин Дмитрий 6 2
Филиппов Константин 4 2
Дубас Никита 2 2
Трушкин Константин 59 2
Суворов Александр 19 1
Борисов Александр 39 1
Савин Александр 15 1
Басов Алексей 115 1
Катков Алексей 42 1
Юдников Андрей 14 1
Митрофанов Андрей 9 1
Горшенин Максим 39 1
Летов Максим 1 1
Пирогов Николай 8 1
Косенко Николай 1 1
Еремеев Владимир 11 1
Кураш Антон 32 1
Иванников Виктор 23 1
Лебедев Сергей 59 1
Вахтеров Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Фадеева Елена 7 1
Брыкин Арсений 57 1
Зырянов Борис 12 1
Брук Исаак 2 1
Ухлинов Леонид 59 1
Юсупов Ренат 123 1
Красников Геннадий 72 1
Бойко Алексей 110 1
Коротков Андрей 85 1
Калин Сергей 31 1
Богданов Виталий 12 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Бокач Александр 2 1
Мосеев Виталий 16 1
Овчинникова Юлия 10 1
Чернавцев Геннадий 4 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 6
Китай - Тайвань 4147 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1334 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 916 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 2
Индия - Bharat 5731 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1035 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1457 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Москва - ЦАО - Неглинка 2 1
Казахстан - Республика 5844 1
Европа 24682 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1104 1
Земля - планета Солнечной системы 10694 1
Беларусь - Белоруссия 6080 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Франция - Французская Республика 8005 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1924 1
Россия - ЦФО - Курская область 705 1
Индонезия - Республика 1021 1
Россия - ПФО - Самарская область 1481 1
Украина 7815 1
Евразия - Евразийский континент 631 1
США - Калифорния 4781 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Россия - УФО - Тюменская область 1290 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 990 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
Малайзия 902 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1592 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 4
Информатика - computer science - informatique 1144 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3800 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10446 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 3
Молодёжный парламентаризм 6 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1792 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 863 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Аренда 2581 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2209 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 2
Ведомости 1297 2
Мобильные системы 117 1
Phys.org 972 1
АиФ - Аргументы и факты 51 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1167 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 11
РАН - Российская академия наук 2035 8
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 7
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 6 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 3
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 204 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
ЭНИН - Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского - Лаборатория электросистем 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
РАН ИБРАЭ - Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук 16 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 16 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 1
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
ЮФУ - НИИ МВС - Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета 3 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 42 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 268 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 216 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 58 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418889, в очереди разбора - 726080.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

