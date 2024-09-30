Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком

МЦСТ, создатель процессоров «Эльбрус», передан во внешнее управление. Чаще всего такое означает далеко не лучшее положение дел в компании. Пока неясно, как компания будет выходить из ситуации. У МЦСТ нет собственных фабрик – «Эльбрусы» до февраля 2022 г. выпускались на заводах TSMC, но она больше не обслуживает клиентов из России. МЦСТ – один из двух крупнейших в стране разработчиков ЦП — еще есть «Байкал-Электроникс», процессоры которой тоже выпускала TSMC.

У МЦСТ масштабные проблемы

Российское АО «МЦСТ», созданное в 1992 г. и известное своими процессорами «Эльбрус», передано во внешнее управление. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой сразу на двух приближенных к Минпромторгу России источника. Дополнительно на это указали и представители неназванных ИТ-компаний.

Как пишут «Ведомости, МЦСТ «могла сорвать сроки выполнения гособоронзаказа». По мнению приближенного к Минпромторгу источника издания, алгоритм передачи МЦСТ под внешнее управление схож с механизмом аналогичной процедуры вокруг предприятия по производству средств радиосвязи спецназначения НПО «Ангстрем». В мае 2023 г. ее передали во внешнее управление Объединенной приборостроительной корпорации. РБК пишет, что тогда преследовалось несколько целей, но основной среди них было «купирование рисков срыва гособоронзаказа».

РБК уточняет, что НПО «Ангстрем» сорвал гособоронзказ по причине «нехватки комплектующих». Введенное после этого внешнее управление «будет использоваться для конкурентной борьбы» на фоне того, что нынешние поставщики армии «не справились с выполнением задач по обеспечению войск системами связи».

У МЦСТ нет собственных фабрик. С 27 февраля 2022 г. компания испытывала сложности с производством своих процессоров, так как ранее их годами выпускала тайваньская TSMC – крупнейший контрактный вендор полупроводников в мире. Теперь же она отказывается производить российские микросхемы, что отражается не только на МЦСТ, но и на компании «Байкал-Электроникс», разрабатывающей процессоры «Байкал». В России выпускать чипы обеих компаний возможным не представляется – они обе разрабатывают относительно современные решения, а российские заводы по производству полупроводников рассчитаны максимум на 65 нм – техпроцесс из начала XXI века. Тем не менее, в мае 2022 г. о планах переноса производства «Эльбрусов» в Россию все же говорили, хотя уже тогда говорилось, что нужных мощностей для этого в стране нет.

МЦСТ Во что выльется передача МЦСТ прямому конкуренту, пока неясно

Отметим также, что в июле 2024 г., незадолго до передачи МЦСТ во внешнее управление компания решила раскрыть исходные коды и попутно создать экосистему свободного ПО для своих процессоров наряду с международным комьюнити разработчиков.

Передать конкурентам

К моменту выхода материала факт передачи МЦСТ внешнему управлению официально не подтверждался и не опровергался, и также не было достоверно известно, кто именно теперь руководит процессами в компании. Однако, согласно информации источников «Ведомостей», МЦСТ перешла под контроль одного из своих прямых конкурентов – НПЦ «Элвис».

Как сообщал CNews, НПЦ «Элвис» известна своими мобильными процессорами «Скиф». Как именно все это будет реализовано с юридической точки зрения, к моменту выхода материала не сообщалось, но важно отметить, что в связи с тем, что организационно-правовая форма МЦСТ – акционерное общество, она имеет право не публиковать данные об учредителях и о финансовых результатах. И этим правом она пользуется.

По данным «Коммерсанта», контролирующая доля разработчика «Эльбрус» находится в руках его гендиректора Александра Кима. МЦСТ не публикует финансовые данные с 2018 г. – в этот период она получила выручку 2,08 млрд руб. и 40 млн руб. чистой прибыли. Иначе говоря, совершенно непонятно, как на деятельности МЦСТ отразилась сначала пандемия коронавируса COVID-19, а затем и отказ TSMC от сотрудничества, но информация о переходе компании под внешнее управление может указывать, что дела у нее могут идти не самым лучшим образом.

Добавим, что 24 декабря 2023 г. МЦСТ учредил ООО «Эльбрус». Уставный капитал новой компании составил 100 тыс. руб., а в качестве основного вида деятельности была указана «разработка программного обеспечения». МЦСТ получил 40%, еще 35% досталось ООО «Научно-исследовательский центр цифровых технологий» (НИЦ ЦТ), а оставшиеся 25% отошли ООО «Институт государственно-частного планирования» (Институт ГЧП).

Без государства не обошлось

Спустя год после прекращения выпуска «Эльбрусов» на заводах TSMC компания МЦСТ была как никогда близка к смене владельца. «Коммерсант» в начале 2023 г. писал, что ее хотело купить НПО «Критические информационные системы» с большой долей госучастия ввиду того, что это «дочка» корпорации «Росатом». По словам собеседников «Ведомостей», стороны даже сидели за столом переговоров, но прийти к соглашению в итоге не сумели.

Интерес «Росатома» к МЦСТ – не единственный пример потенциального участия государства в работе компании. «Ведомости» пишут, что решение о вводе в компании внешнего управления принял непосредственно Минпромторг.

Источники издания в самом ведомстве, а также в ИТ-компаниях уверены, что Минпромторг намерен «скрестить усилия двух разных разработчиков» процессоров с целью «повышения эффективности двух предприятий».

Что известно о новом «управленце»

НПЦ «Элвис» – давний игрок на рынке процессоров. Над своими мобильными чипами «Скиф» вендор трудится на протяжении более трех десятков лет, и информацию о его совладельцах, как и в случае с МЦСТ, тоже нельзя назвать публичной. Пока известно лишь, что основатель компании Ярослав Петричкович летом 2022 г. покинул состав учредителей, после чего, контролировать «Элвис» стал бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» Михаил Черный, который также являлся главой правления «Элвиса».

Спустя недель после ухода Петриковича его дочь взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа». Как сообщал CNews, это зеленоградское предприятие «Смарткор», на сайте которой на момент смены владельцев было указано, что она располагает собственной производственной площадкой, несколькими зарубежными представительствами и компетенциями по линии ВЭД и сертификациями в реестре российского «железа». По данным ФНС, в 2021 г., незадолго до смены владельца, штат «Смарткор» состоял из всего лишь одного человека.