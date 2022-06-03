Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца

Основатель НПЦ «Элвис», разрабатывающего мобильные процессоры, в том числе «Скиф», вышел из капитала компании после трех десятков лет работы. 68-летний Ярослав Петричкович продал 30% акций, и теперь контроль над «Элвисом», который переживает непростое время на фоне американских и британских санкций, перешел к выходцу из АФК «Система» Михаилу Черному.

Выход из капитала

Производитель электроники гражданского назначения и разработчик российских ARM-процессоров научно-производственный центр (НПЦ) «Элвис» две недели назад сменил акционера, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке микроэлектроники и в правительстве.

После 30 лет работы из капитала компании вышел ее основатель Ярослав Петричкович. Сотрудники компании рассказывают, что получили письмо, в котором сообщается, что 68-летний акционер покидает компанию, так как «перенес тяжелую болезнь и не может больше принимать активное участие в делах». С 2012 по 2020 гг. он занимал должность гендиректора предприятия.

Контроль над «Элвисом» получил глава правления компании, бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» и член совета директоров «Башкирэнерго» Михаил Черный. Какую именно долю бизнеса он получил, источники издания не сообщили.

В «Элвисе» и АФК «Система» информацию «Коммерсанту» не подтвердили, но и не опровергли.

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Представители рынка микроэлектроники уверены, что со сменой бенефициара произойдет и корректировка направления развития компании. В то время как Петричкович был известен как «человек старой инженерной школы» с техническим складом ума; Черный больше преуспевал в коммерции и менеджменте. Это может помочь компании сменить приоритеты и начать работать с крупными партнерами.

Чем занимается «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», который в 1960–1980 гг. работал в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор», к которым относится «Скиф», радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст три мобильных процессора: для смартфонов («Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC.

Первые отладочные платы различной конфигурации со «Скифами» осенью 2021 г. получили «Инновационная внедренческая компания», с которой связан «Базальт СПО» — разработчик линейки ОС «Альт», «Открытая мобильная платформа» — разработчик российской мобильной ОС «Аврора», входящий в «Ростех» НИИ «Масштаб», ICL и «Байтэрг».

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В конце 2021 г. «Элвис» также стал участником проекта «Россетей» для разработки программно-аппаратных комплексов робототехнических систем охраны. Компания также собиралась поставлять процессор «Скиф».

Сложные времена для разработчика

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г., когда она заработала 2,4 млрд руб. Чистая прибыль упала почти на 100% и составила 2,5 млн руб. вместо 237,1 млн руб. в 2020 г.

Вероятно, не лучшим для бизнеса окажется и 2022 г., в том числе из-за пакета санкций США, который был введен на фоне геополитического кризиса на Украине 4 марта 2022 г. Жертвой санкций «Элвис» оказался наряду с другими отечественными чипмейкерами: «Байкал электроникс», МЦСТ, НТЦ «Модуль и пр. Согласно ограничениям, иностранные контрагенты теперь обязаны согласовывать с бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США все поставки российским компаниям. Речь идет о любой продукции, произведенной по американским технологиям. Американский регулятор намерен действовать в рамках «политики отказа».

Великобритания в отношении «Элвиса» ввела санкции 5 мая 2022 г. Они означают заморозку активов организаций и ограничения на оказание технологических услуг, среди которых запрет на использование в новых разработках архитектуры британской компании ARM и возможные ограничения на производство на фабриках по всему миру текущих моделей процессоров.

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В довершение всего производство российских процессоров было остановлено на заводах тайваньской TSMC.