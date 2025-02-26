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БЭСК Башкирская электросетевая компания Башкирэнерго

БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго


26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 1
12.03.2024 МТС автоматизировала учет электроэнергии на главной трассе Ямала 1
09.10.2023 Башкирская электросетевая компания перевела диспетчеров на коммуникационную платформу eXpress 3
19.06.2023 МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 3
05.05.2023 Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией 1
01.02.2023 Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами 3
14.09.2022 МТС обеспечила электросетевую компанию на Ямале интеллектуальной системой безопасности 1
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца 1
14.04.2022 Главный хозяин МТС, попав под санкции, тут же поделился акциями с сыном 1
07.12.2021 МТС поможет пензенским энергетикам предотвращать хищения и аварии в электросетях 2
16.11.2021 МТС и «Башкирэнерго» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 4
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
17.07.2017 Хозяева МТС объявили дефолт 2
21.01.2015 В «Башкирской электросетевой компании» внедрен «1С:Документооборот 8» 2
21.07.2014 ТТК выиграл 18 государственных тендеров в трех регионах Поволжья 1
25.04.2014 В МГТС назначен новый финансовый директор 1
10.01.2013 АФК «Система» заключила мега-контракт с Microsoft 1
30.10.2012 «Башкирэнерго» построил высокоскоростную сеть передачи данных на оборудовании Qtech 1
11.09.2012 Объем рынка мобильных М2М-сервисов в России по итогам первого полугодия достиг 3 млн SIM-карт 1
31.05.2012 Выручка АФК «Система» за первый квартал 2012 г. составила $7,9 млрд 1
12.03.2012 «Башкирэнерго» сэкономила более 780 млн руб. благодаря площадке B2B-Center 3
06.04.2011 Объем торгов в системе B2B-Center в первом квартале 2011 г. вырос в 15 раз 1
22.03.2011 В Уральском филиале «АйТи» новый руководитель 2
13.01.2011 Объём электронных торгов на площадке B2B-Center в 2010 г. вырос в 3 раза 1
27.11.2009 «Башкирэнерго» управляет сбытом теплоэнергии с помощью «1С:Предприятия 8» 3
14.11.2008 Polymedia завершила реконструкцию ЦДП РДУ «Башкирэнерго» 5
23.06.2008 Polymedia завершила работу над новым проектом для «Башкирэнерго» 2
12.12.2005 "Корпорация ЮНИ" завершила модернизацию опорной сети "Башкирэнерго" 3
19.04.2005 "Башкирэнерго" внедрила систему бюджетирования 1
07.10.2003 Предательство сотрудников — ахиллесова пята систем защиты 1

Публикаций - 30, упоминаний - 54

БЭСК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 8
8273 5
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 226 3
Microsoft Corporation 24678 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1309 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
Софт-портал - Soft-portal 6 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 2
ЭЛАС НПО 14 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Ростелеком 9755 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4921 1
SAP SE 5287 1
Oracle Corporation 6712 1
Информзащита 767 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2046 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Trend Micro 604 1
РТИ 146 1
АйТи 1372 1
Qtech - Кьютэк 173 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
ЮНИ Корпорация 65 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 264 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 3
Газпром ПАО 1345 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 2
Почта России ПАО 2119 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 863 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Komatsu - Комацу 18 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Полипластик 12 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Химпром 22 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
Гранит 53 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Малахит 21 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Роснефть - РН-Сибнефтегаз 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1364 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 12 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 156 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 9
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2289 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 253 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1076 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 154 2
МТС EnergyTool 12 2
Microsoft Office 3758 1
1С:ERP Управление предприятием 561 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
1С:Документооборот КОРП 82 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 27 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2051 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Google Android 14073 1
Apple iOS 7849 1
Евтушенков Владимир 208 3
Петричкович Ярослав 29 2
Черный Михаил 6 2
Нуралиев Борис 290 1
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Казак Максим 162 1
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Аветисян Армен 47 1
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Белоус Юлия 7 1
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Шароватов Дмитрий 8 1
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Митрохин Станислав 3 1
Нуралиев Сергей 4 1
Найденков Сергей 14 1
Синицкий Михаил 1 1
Петричкович Екатерина 3 1
Курбанов Тимур 13 1
Акилин Павел 3 1
Рего Андрей 6 1
Горлушкин Алексей 1 1
Майоров Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 23
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1241 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 4
Беларусь - Белоруссия 5715 4
Украина 7631 3
Армения - Республика 2294 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 2
Россия - УФО - Челябинская область 1232 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 2
Россия - ПФО - Пензенская область 596 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 2
Китай - Тайвань 4002 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13348 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 858 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 2
Россия - Крайний Север 271 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1296 2
Казахстан - Республика 5568 1
Россия - УФО - Свердловская область 1520 1
Индия - Bharat 5472 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Россия - ПФО - Самарская область 1329 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 463 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 615 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 706 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 463 1
Европа 21811 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 1
Япония 13310 1
Россия - СФО - Новосибирск 4332 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Бессоновский район 3 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - СФО - Омская область 678 1
Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1553 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 5
Энергетика - Energy - Energetically 5131 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24262 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16404 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4043 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6175 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1654 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5817 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2341 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2500 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3206 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6000 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 2
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 454 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 282 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 1
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