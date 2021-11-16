МТС и «Башкирэнерго» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о заключении соглашения с ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»), одной из крупнейших региональных российских электросетевых компаний. Партнерство предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях на всей территории республики Башкортостан.

Соответствующее соглашение подписали вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян и генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин.

Соглашение МТС и «Башкирэнерго» предусматривает запуск в опытно-промышленную эксплуатацию платформы по выявлению коммерческих потерь в электросетях. Решение представляет собой программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта позволяет выявить приборы учета, передающие заниженные показания. Самообучающаяся модель на основе загруженных данных счетчиков, где ранее были выявлены хищения, выделяет характерные признаки и анализирует информацию, поступающую из автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ). Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, удобном для планирования выездов бригад.

В рамках соглашения, к платформе по выявлению коммерческих энергетических потерь планируется подключить не менее 200 тыс. существующих приборов учета «Башкирэнерго», расположенных на территории республики.

Совместный проект по созданию платформы поиска потерь в электросетях реализуется компаниями с конца 2020 г. В результате тестирований на электросетях Уфимских городских электрических сетей, проведенных специалистами МТС и «Башкирэнерго», были выявлены следы взлома счетчиков для занижения показаний в 7-10 раз, в отдельных случаях обнаружены работающие производственные цеха вместо жилых помещений.

«Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 млрд руб. в год, коммерческие потери достигают 30%. МТС обладает высокой экспертизой в цифровизации разных отраслей промышленности, мы рады подключиться к работе по внедрению инновационного решения на стыке IoT, Big Data и искусственного интеллекта совместно с нашим партнером «Башикэнерго» на территории ключевого региона России», — отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

МТС также разработала комплексное решение для исполнения ФЗ-522, регламентирующего единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии. Решение обеспечивает полный цикл сбора данных и включает в себя электросчетчик со встроенным модулем NB-IoT, платформу АСКУЭ в облаке МТС и передачу трафика. Счетчик автоматически передает показания в системы учета электроэнергии снабжающей организации или в информационные системы клиента. Технология NB-IoT обладает улучшенным проникновением радиосигнала, что позволяет размещать счетчик в местах, где использование других технологий передачи данных затруднено.