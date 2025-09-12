Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182758
ИКТ 14211
Организации 11042
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26185
Персоны 78534
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

1С НПЦ 1С Научно-производственный центр


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 ОДК с опережением внедряет российское ПО для создания авиадвигателей 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 2
13.03.2023 Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов 2
01.02.2023 Энергосетевая компания АО «БЭСК» решила задачу оптимизации электронного документооборота с контрагентами 2
08.06.2022 «Дочка» «1С» вдвое сбила цену создания ИС для Пенсионного фонда на Linux и PostgreSQL 1
07.05.2014 НПЦ «1С» автоматизирует учреждения Департамента образования Москвы за 990,5 млн руб. 1
15.09.2010 НПЦ «1С» займется миграцией программного комплекса по контролю расходов бюджета на «1С:Предприятие 8» для Минсельхоза РФ 1
12.08.2010 Пенсионный фонд тратит все больше на ИТ-систему «1С» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

1С НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

8732 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 2
Microsoft Corporation 25047 1
ANSYS 82 1
Oracle Corporation 6803 1
Autodesk 619 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1194 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 421 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 223 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 353 1
Ростех - РТ-Информ 142 1
Top Systems - Топ Системы 72 1
Datadvance - Датадванс 21 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Fidesys - Фидесис 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 446 1
3V services - 3В сервис - ЗВС 6 1
Ладуга 2 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Bricsys 2 1
СПРУТ-Технология - SPRUT Technology - Центр Спрут-Т 7 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
Силовые машины 142 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 452 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32982 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13102 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3973 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1832 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1350 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12053 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26575 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1478 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 329 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21960 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3715 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7085 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25494 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1051 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3470 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 460 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12683 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2200 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1925 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14362 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10873 1
Электронный документ - Electronic document 1512 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 150 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2079 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1127 1
Оповещение и уведомление - Notification 5178 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 675 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 508 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2382 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 805 1
Linux OS 10627 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2299 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1173 1
1С:ERP Управление предприятием 668 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 188 1
Autodesk AutoCAD 349 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 324 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Аскон - Лоцман:PLM 90 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 227 1
Siemens Teamcenter 67 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 26 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
ANSYS Mechanical 7 1
Top Systems T-Flex PLM 22 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 27 1
ANSYS CFX 6 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 186 1
Siemens FiberSIM 5 1
ESI ProCAST 4 1
Oracle Forms 16 1
MathWorks - Simulink 8 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 7 1
Нуралиев Борис 293 1
Харитонов Александр 68 1
Майоров Алексей 6 1
Христолюбов Вячеслав 15 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Ульянцева Софья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152992 7
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1312 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44972 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9722 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6219 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53899 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31072 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50269 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 982 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6089 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19828 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3543 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5861 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2635 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2545 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383446, в очереди разбора - 733779.
Создано именных указателей - 182758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще